中國勢頭不妙 追究病毒源頭聲浪再起

追究新冠病毒源頭又開始了。「華爾街日報」披露一份先前未曝光的美國情報，指中國武漢 病毒研究所三名研究人員早在2019年11月即生病住院，症狀和新冠肺炎類似。白宮醫療顧問、過敏和傳染病研究所院長佛奇改口說，他不相信病毒源於自然界，暗示是人為製造。在世衛(WHO)決策小組會議前，國際追責中國欲調查新冠病毒起源再燃起，求償逾百兆美元聲音此起彼落，北京 的勢頭不妙。

去年2月疫情爆發後，美、澳、英、義、埃及和印度、尼日尼亞等國曾相繼發出向中國究責求償聲音，中國也嚴厲反擊，甩鍋稱是美軍將病毒帶進武漢世界軍人運動會。隨後，國際間因對抗疫情繁忙，川普政府也下台，遂暫擱置求償追責之議。而實際上，多數指控屬「情況證據」或臆測，除了疫情源自武漢難辯駁，其他指控並無過硬證據。

如今事態有變。一，川普政府卸任前幾天，國務院曾公布一份「事實清單」，指武漢病毒研究所數名研究人員在2019年秋季生病，症狀和新冠肺炎一樣。後來政權交接，猛打中國的國務卿龐培歐卸任，究責的事停擺。

二，今年1月，世衛14位專家組調查團和北京多方折衝後，最後抵武漢。但所有調查都經中國政府允許才進行，並非開放式調查。專家發現，在華南海鮮市場之前，病毒已在武漢傳播。而中方提出，病毒可能在冷鏈食品運輸中傳染人類，或2019年底武漢爆發肺炎時，外國已有病毒先例，兩者卻也無證據支持。

而武漢病毒研究所一直未和世衛或任何國家，分享蝙蝠冠狀病毒研究的原始資料、安全日誌和實驗室紀錄。遮遮掩掩舉動，反而增加「是否藏有不可告人之事」的揣測。事實上，那次調查變成一場國際角力和公關戰，北京占上風，世衛無功而返。

三，北京被國際質疑實驗室洩漏病毒後，陷入多面作戰。外交部變戰狼，甩鍋美軍帶病毒進武漢；反指病毒起源於維吉尼亞州陸軍生化實驗室，被指為「烏賊戰術」的舉動，並無法止息外國想追究病毒來源。

這段期間，北京為提升大國能見度和責任，或許順便淡化國際咎責，所以中國製口罩、防護衣或吸氧機等大量輸出歐美或免費提供第三世界國家。今年初，中國疫苗在世衛未核准下向多國輸出，除了試驗其效果，也在降低究責聲浪，「口罩外交」「疫苗外交」充滿爭議。

四，美國疫苗注射普及化，確診數大降後，究責舉動彷彿已重啓。華爾街日報刊登美國掌握的情報，是「國際夥伴提供」。知情人士說「情報非常精細、準確，但沒有透露研究人員生病確切原因」，亦即未直接指明新冠病毒是人為製造，只是武漢毒研所三名人員住院透露著蹊蹺。

佛奇在川普執政時常說，科學證據強烈表明，病毒來自自然，不接受病毒是實驗室外洩說法。這些話打臉川普，近數月來情勢丕變。佛奇說法日昨大轉彎之前，ABC獨家報導，能源部的勞倫斯利弗摩國家實驗室經一年來秘密研究，絕密報告指病毒來自武漢毒研所(暗指和中共生化戰有關)。

近日聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基在國會作證，未否認病毒可能來自實驗室。愈來愈多國會議員要求續調查病毒來源；歐美日澳媒體質疑中國者漸增，多國專家連署要求WHO重啓調查病毒來源；拜登政府想不追責中國幾不可能，只是待機而動。

中共對疫情欠透明化，成最大軟肋。如果2019年12月8日武漢首宗疫情爆發前，病毒11月已開始傳播，顯然中方說華南海鮮市場是源頭就站不住腳；而武漢毒研所的原始資料、實驗日誌，北京不肯公開或視為國家絕對機密、不容外國染指，甚至已銷毀，事情就可能鬧更大，中國處境將非常不利。

各國實驗室正抽絲剝繭，從病毒基因排序等追查病毒是否人為製造。而一年多來國際求償中國的聲音從未中斷，從數兆至1600兆美元，獅子大開口。有人預測，中國未來可能面對八國聯軍或80國聯軍；疫情造成全球逾1.6億人感染，經濟損失數十兆美元，如究責求償極易變成國際難題，甚至演變成世界大戰。

中國已非滿清時代，不可能成肥羊任人宰割。對內中共可用陰謀論和民族主義自保，外國卻不買帳。這顆超級炸彈未來如引爆，對中共紀念建黨百年、明年中共20大習近平延任，或中國未來發展等都是負數。可怕的風暴正在醞釀，如何發展很難預料。