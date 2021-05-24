美韓峰會 文在寅得到想要的 拜登呢？

拜登 總統與南韓 總統文在寅上周末在白宮舉行美韓峰會。從兩人聯合記者會和兩國發表聯合聲明看，文在寅華府之行滿載而歸，他的大部分目標幾已達成。但美國想促使南韓更積極加入美日印澳陣營，對抗中國，並透過南韓說服北韓 放棄核武計畫等，都無明顯進展。美韓元首記者會未提及朝鮮半島無核化路線圖，拜登並為與金正恩會面設下條件，有如給積極撮合美朝峰會的文在寅潑冷水，朝鮮半島緊張局勢在拜登任內預料難有突破。

這是拜登上月接見日本首相菅義偉後，在白宮接待第二位外國領導人，足見兩國關係對美國多麼重要。由於此前美韓已對分攤軍費達成協議，南韓也感受到拜登政府比川普政府更多的善意，峰會氣氛不錯。

對南韓來說，峰會至少獲得四項成果。其一，美國同意在韓美飛彈方針中，解除對南韓開發飛彈的限制。南韓1979年為自美取得飛彈技術，與美簽訂韓美飛彈方針，對南韓製造飛彈的射程及重量等都有限制。文在寅這次峰會後宣布限制完全解除，代表南韓完全拿回飛彈研發自主權，還能製造射程可達中國的飛彈，成為美方牽制中國的一環，美韓均樂見。

其二，拜登宣布任命韓裔金聖(Sung Kim)出任東亞暨太平洋事務助理國務卿，他也是美國對北韓事務特別代表。金聖精通朝核問題，曾是朝核六方會談美方首席代表，2016年11月改任對北韓政策特別代表。此前文在寅一直敦促拜登政府設專責官員處理對北韓事務，以展現對與北韓外交磋商、緩和兩國緊張的誠意。拜登顯然採納他的建議。

其三，拜登未全盤否定川普政府的對北韓政策，宣布將以川普時期達成的新加坡美朝聯合聲明及「板門店宣言」為基礎，尋求以外交方式與北韓接觸，透過務實行動達致朝鮮半島無核化。而文在寅一直把促成「川金會」當作總統任內的重大成就；拜登肯定「川金會」達成的部分協議，體現美國外交政策的延續性。

其四，兩國還宣布將建立美韓全球疫苗夥伴關係，增產與技術合作，以強化對傳染病的聯合應對能力；拜登也宣布，美國將協助55萬名與駐韓美軍密切接觸的南韓軍人，完成新冠疫苗接種。儘管有人認為南韓是用擴大在美國投資晶片生產(實際上也和遏制中國科技密切相關)，換取美國提供疫苗技術，即「晶片換疫苗」，但新冠疫情危機當前，南韓此舉仍算明智。

而美國究竟從美韓峰會中得到什麼？拜登政府現在凡事必提與中國競爭，但南韓在美國的盟國中似乎最不給力。南韓由於歐巴馬政府時期，美國在南韓部署「薩德飛彈防禦系統」，引發中國強烈抗議和經濟制裁，被迫作出「三不」承諾，即南韓不參與美國的飛彈防禦體系、不追加部署薩德系統、不加入美日軍事聯盟。

這使目前由美日印澳組成的「四方安全對話」(Quad)無法納入南韓，更加深南韓是美國在印太區域「最弱一環」的印象。

此次峰會並未改變南韓不加入美日軍事聯盟的立場，南韓也未對參與拜登主導的「四方安全對話」作任何承諾，即使這一對話機制不只關注軍事安全，還包括疫苗研發供給、氣候變遷、新興技術開發等南韓關心的議題，顯示南韓在中國經濟控制下，遠不如澳洲敢向中國說「不」。拜登政府對夾在美中之間的南韓，也不再尋求名義上加入，更注重實際合作。

對北韓政策更是如此。拜登政府檢討後決定，不再尋求與北韓一次性達成一攬子棄核協議，而是通過外交談判，分階段、按步驟達成部分協議。在北韓未作出實質性讓步前，美國不會如北韓所願，停止美韓軍事演習，也不會放鬆對北韓制裁。

拜登在美韓峰會後也表示，北韓領導人金正恩若不承諾討論廢核步驟，他不會像川普前總統那樣貿然與金正恩舉行作秀式的峰會。

經過對過去四年川普政府與金正恩「元首外交」的檢視，拜登政府對北韓主動棄核已不存幻想，因為儘管川普在2018年「川金會」便聲稱，北韓對美國的威脅已解除，但國會智庫報告顯示， 北韓即使在川金峰會外交時，也從未停止進行核武與彈道飛彈開發。

歐巴任期結束時，北韓的核彈頭生產能力是25顆，但至川普任期結束時，北韓生產能力已達60顆。現在擺在美國面前的，恐怕已不是北韓棄核問題，而是國際社會何時承認北韓為核武國家的問題。