中共宣傳 淡化日本侵華讓共軍起死回生

中共 慶祝建黨百年宣傳鋪天蓋地，影響力最大的電視劇就推20多部。據新聞報導，大陸超過半數影藝人員都參加演出，隨著「七一」愈來愈近，螢幕和網路全面一片「赤化」，播出的全是紅色「建黨劇」，14億人民除非不看，難有其他選擇。

建黨劇理所當然的主旋律是歌功頌德，宣傳毛澤東等領導人豐功偉績，卻看不到建黨過程的關鍵真相。例如，中共軍 隊1930年代初被國民黨軍隊「圍剿」，幾近滅亡的事實被淡化。毛曾多次說，1934年「長征」前，共軍總數達30萬人，但1936年抵延安時，只剩2.5萬人(主力紅軍只有7000人)。

換言之，共軍被圍剿瀕臨滅亡，抵陝北後仍繼續被圍剿，朝不保夕。但為什麼1945年抗日戰爭結束時，共軍卻已大幅擴張，發展成能與國民黨軍隊爭天下的力量？這是中共建黨初期和發展的重要關鍵，有必要認識歷史真相。

關鍵在日本 1930年代傾全力侵略中國，國民黨政府不得不與中共合作抗日，於是讓原已被包圍在陝北一個角落的中共，能在八年抗日戰爭期間得到喘息和發展機會，並利用戰爭環境迅速向全國擴散。

日本明治維新後全面現代化，國力迅速增強，但國內資源缺乏，所以向朝鮮半島和中國東北發展，1931年九一八事變侵占東北後，接著全力向中國南方進軍。國民黨政府在1936年「西安事變」和1937年「盧溝橋事變」的壓力下，不得不接受國共合作，一起抗日。

1934年中共長征前，黨員有4萬人，1945年增至120萬；共軍1936年抵延安時2.5萬，1945年時已增至91萬；1945年共軍根據地控制的人口數已達1億。黨員、軍隊和控制人口反映中共在抗戰中迅速發展，應了歷史家和國民黨說的「七分發展，二分應付國民黨，一分抗日」的策略，但中共現在卻以「領導抗日、戰勝日本」自居。

中共抗戰期間每占據一個地方，必改變地方政府組織，就算國軍反攻，共軍被逼撤退，但會捲土重來奪回。據哈佛大學歷史學家費正清(John K. Fairbank)研究，中共抗戰期間對廣大農村進行改造，是2000多年來中國社會翻天覆地的變化，這種改變也為中共準備好1945年抗戰結束後與國民黨爭奪天下。

國共合作抗日期間，大部分正面戰鬥都由國軍面對，共軍基本只是配合，偶爾進行游擊戰，共軍其實沒打過多少仗，從抗戰時國軍犧牲200多位將領，而共軍只有區區兩位，可見一斑。中共宣傳最熱烈的一是1937年9月「平型關戰役」，二是1940年8月的「百團大戰」。

其中平型關戰役就是游擊戰。盧溝橋七七事變後兩個月，國軍隊死守山西平型關，共軍參加右翼防守，但後來出動4000共軍，在附近一處山谷埋伏，待日軍補給部隊經過時突襲；日軍部隊700人，戰鬥兵只占100人，共軍仍用十多小時才全殲日軍。這場勝利被中共大肆宣傳，對當時社會造成極大影響，不少青年相信共軍有擊敗日軍的能力，投奔延安。

中共建黨百年宣傳，形容中共領導英明神武，高瞻遠矚，以少勝多，擊退日軍。歷史卻顯示，如果不是日本侵略中國，中共得到絕處逢生機會，並在戰爭環境下發展，就不可能有紅色政權。

除了抗戰，共軍抗戰後期占據東北，也決定了中國命運。1945年抗戰結束，中共得蘇聯幫助，占據東北，進一步鞏固打天下的力量。美國在廣島投下原子彈後，日本投降，蘇聯迅速派兵占據東北，阻止國民黨軍隊進入，卻暗中讓共軍進軍東北，占據根據地。1946年6月國民黨軍隊才出關，但共軍已捷足先登。「得東北者得天下」，內戰爆發，林彪從東北率軍南下，迅即攻陷北平，內戰形勢急轉直下。

1972年，日本首相田中角榮訪中國，對當年日本侵略中國表達歉意；當時毛澤東毫不遲疑回應說：「我們多謝日本軍隊，幫助我們早日完成中國的革命。」周恩來也多次感謝日本，史蹟斑斑可考；如果不是日本侵華，中共能否得天下，真是未知數。

中共宣傳將毛捧為建黨第一人，自有其政治需要。例如陳獨秀和李大釗兩名創黨人，陳於1927年被開除黨籍，李也在1927年去世，兩人地位難與毛相提並論。另外，毛自1935年遵義會議奪得領導權後，到1976年去世一直是最高領導人。但毛當年力主共軍「長征」，逃至陝北，幾陷共軍於滅亡，如果不是日本侵略中國，毛一生功過勢必完全要改寫。