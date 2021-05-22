拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突

以色列 與巴勒斯坦激進派民兵組織哈瑪斯 歷經12天武裝衝突，終於在拜登 政府施壓與埃及政府居間協調下，達成停火協議。雙方停火能撐多久，目前難知。各界擔心戰火是否引發中東大戰，如今收兵息戰，應算是好事。誤判情勢的哈瑪斯是這場衝突的輸家；最大贏家是以色列和意外有收穫的拜登政府。

以色列被突如其來攻擊，更加深剷除哈瑪斯的決心。目前停火協議可能是未來更大戰火前的平靜。12天衝突中，以色列用精準炸彈攻擊，並事先電話疏通加薩地帶居民疏散，但雙方仍有244人死亡，逾2000人受傷；而以色列靠「鐵穹防衛系統」攔截九成射向特拉維夫的3700多枚火箭彈，所以死傷有限。

衝突起源於以色列驅逐東耶路撒冷聖城地區巴勒斯坦居民；在伊斯蘭教齋戒月期間，以方封鎖耶路撒冷舊城大馬士革門外階梯，禁止巴勒斯坦年輕人聚集，引發示威。以國極右分子也發動反示威，哈瑪斯藉口保護東耶路撒冷巴勒斯坦居民，發射火箭襲擊以色列，讓以軍逮住殲滅哈瑪斯的機會。

以色列「人不犯我，犯我不赦」以牙還牙報復，舉世皆知，哈瑪斯卻捅馬蜂窩，用心不單純。一般認為，幕後是巴勒斯坦溫和派總統阿巴斯與激進派哈瑪斯的奪權之爭，導火線是巴勒斯坦原本4月底要進行14年來的議會選舉，哈瑪斯不可能贏得多數；同時，以色列境內巴勒斯坦居民如何投票，迫使阿巴斯延遲投票，造成與以色列間的爭議。而操控哈瑪斯的伊朗默許發動攻擊，想測試組閣不順的以色列，也考驗新上台的拜登政府。

拜登宣布以巴停火協議美國幕後施壓斡旋成功，自誇功勞。這話有幾分真實。因為哈瑪斯控制加薩地區在2008年、2012年與2014年三次和以色列軍事衝突，後兩次在歐巴馬政府時，拜登擔任副總統。當時國務卿喜萊莉‧柯林頓、柯瑞直接介入，而現任以色列總理內唐亞胡當時也是總理，但他目前只是過渡性質的總理，權力基礎不如當年紮實。

以巴2012年衝突歷經八天，喜萊莉負責協調停火；搶功最凶的柯瑞2014年卻讓衝突50多天才停火。當時副總統拜登也不是局外人，那段期間，內唐亞胡與歐馬巴政府對巴勒斯坦問題公開決裂。直到川普接任，美以關係恢復火熱，達成改變中東格局的「伯拉罕協議」，以色列與中東多個阿拉伯國家關係正常化，巴勒斯坦問題漸被邊緣化。這也是哈瑪斯焦慮的原因之一。

拜登從過去兩次以巴衝突學到教訓，美方不能高調出面協調停火，因為這樣會增加全球反美、反以色列聲浪，反而低調幕後斡旋才是主調。美國這次暗中施壓以色列，拜登與內唐亞胡至少通話六次，一次比一次強硬，最後公開雙方談話，拜登要內唐亞胡迅速停火，以回應民主黨左派反以色列的呼聲。

當前美國反以聲浪升高，兩黨原奉行不渝的美國是以色列堅定守護神說法，早已褪色。民主黨左派、第一位巴勒斯坦裔聯邦眾議員特萊布在國會批評「以色列政府執行『種族隔離』，應予譴責」。把以前國際譴責南非政府的帽子，直接扣給以色列，顯示美國民間無條件同情猶太人的情勢已變。

拜登不想因這場砲火造成黨內分歧，打亂他急於通過的振興美國經濟兩大法案，因此快速回應。他公開支持以色列有自衛還擊權利，派低階特使分赴以色列、埃及、卡達等國協調，堅持不與哈瑪斯直接對話，看來策略奏效。

國際上每有軍事衝突聯合國安理會必有角色。中國作為安理會輪值國主席，北京不僅忽略拜登政府作法(似乎不瞭解過去那些歷史)，還多次公開批評美方阻擋安理會「停火止暴」決議，歡迎衝突雙方在中國直接談判，體現北京想在中東事務扮主導角色。

美國檢討2012年與2014年衝突，2012年停火卻在兩年後捲土重來，說明以軍對哈瑪斯手下留情，反而給後者喘息重整機會。這次以軍有更多時間、更精準打擊戰術，摧毀更多哈瑪斯陣地和武器庫，使後者短期內恐無能力再攻擊以色列。

但從哈瑪斯激進本質，誓死消滅猶太人的終極目標看，哈瑪斯不太可能被整合進溫和的巴勒斯坦政府內，以色列積極發展加薩地區經濟時，十年內勢必出動部隊徹底清除哈瑪斯，以保障國家安全與該地區和平。這個目標能否得到美國支持，要看美國情勢發展，目前停火可能是更大戰火爆發前的寧靜。