川普動作是救共和黨 或救自己官司？

前總統川普 大勢不妙。紐約州檢察長辦公室18日宣布，已告知川普集團，對該公司調查不再僅限民事犯罪，而擴大到刑事領域 (criminal capacity)，檢方認為川普集團長期涉犯罪行為。對照川普近期政治動作加大，不免引人聯想兩者之間有無關聯。

除了紐約州檢方調查範圍擴大，紐約市 南區聯邦檢察官萬斯(Cyrus Vance)領導的調查已持續兩年多，自川普前律師柯恩供認2016年付13萬餘元給兩名和川普有染的婦女作封口費後，檢方調查川普集團虛報物業價值違法貸款行動，從未中斷。

川普日前宣布完成部署，6月起將出席活動，助共和黨 2022年期中選舉奪回參眾兩院控制權；共和黨國會黨團並解除麗茲‧錢尼領導職務，完成「清黨」後，聲稱川普是共和黨唯一救星，要川普帶領共和黨扳倒拜登總統和民主黨。和川普被調查的進展時間點對照，讓人聯想川普要救的是自己的官司，抑或救共和黨；他也可能一舉多得，裹脅全黨和檢方抗爭。

上月28日，聯調局(FBI)搜查川普私人律師朱利安尼在紐約市寓所，查扣朱某和烏克蘭往來的通訊證據，檢方調查川普案漸從外圍進入核心。川普是當事人，檢察官進展至何處，他有什麼軟肋可能被檢方掌握，他應心知肚明，而調查從民事擴及刑事犯罪，對川普絕不是好消息。

美國卸任總統被調查極罕見，但調查內容都屬川普當選上任前的事，自然不在總統豁免範圍。川普「復出」時機和各種大動作，明顯在用政治力量抗衡司法，能否奏效存在極大爭議。

川普和共和黨領袖都認定檢方調查屬「政治追殺迫害」，參議員葛理漢等川普的密友，都站在拯救共和黨角度拉抬川普，附帶也用政治力量牽制檢方的調查。這是「你懂的」道理，川普想靠政治聲勢自保，對抗檢方可能的起訴。

川普1月20日卸任後，一直「隱居」佛州海湖莊園，偶爾接見共和黨大老；他的推特、臉書等都未被解封；2月間他曾參加共和黨政治行動委員會演講。而紐約檢方如起訴川普，佛州檢方是否配合「引渡」，變成一顆政治炸彈。川普也在佛州遙控共和黨，開除反川普的眾議員麗茲‧錢尼的國會黨團領導權後，部分共和黨議員質疑1月6日有國會暴動，都和這些態勢牽聯。

近日川普宣布，將出席6月5日在北卡州舉行的共和黨大會發表演說。CBS民調，67%共和黨人認為拜登不是合法當選，支持「大選結果被偷走」說法，使川普樂孜孜在自己網頁宣稱，「川普總統牢牢掌控共和黨」。

這種態勢讓共和黨傳統保守派，如前總統小布希，參議員麥康諾、羅穆尼和眾議員錢尼等人難以苟同。但如今共和黨確實被川普牢牢綁架，黨內多數人仍迷信川普魅力，想靠他領導擊敗民主黨。

所以檢方想起訴川普，挑戰嚴酷，包括：一，如何避免起訴有政黨背景的指控。紐約州、紐約市南區檢察官主事者都屬民主黨人；萬斯預定年底退休，但繼任者應也是民主黨。黨派涇渭分明使調查起訴難擺脫政治報復或兩黨惡鬥的質疑。

二，檢方要提控川普罪嫌，必須有過硬、足讓外界信服的證據，而不能含沙射影、只靠情況推斷認定。但事件經這麼久了，很多證據恐早已湮滅；川普不敢公布歷年稅表、柯恩等人認罪指控，未必能將川普定罪，何況外有政治力干擾，想把川普送進監獄，難如登天。

三，美國當前分裂嚴重，兩黨互不信任、所有事件立場南轅北轍。此時檢方調查川普，讓他有更多逃避起訴或指控政治追殺的空間。近五成川普支持者必然續為他撐腰，使檢方調查起訴變成「不可能的任務」，本案可能再把美國撕裂得鮮血淋漓。但檢察官執法責任卻不能因政治障礙而退縮，情勢變成美國的共同困境。

美國司法獨立向來有良好口碑，共和黨議員或白宮都難干涉檢方調查。川粉指控拜登用司法追殺川普，也只是臆測。而共和黨廻護川普須很謹慎，否則極易引火自焚。

川普老謀深算，早已藉大選官司募集數億元，可作法律抗爭之用；他敗選後逃過國會暴動第二次彈劾，現在繼續裹脅共和黨，對他來說只賺不賠。而共和黨人宣稱要讓美國振興偉大，只靠川普一人確實在拿黨的前途孤注一擲。如果明年期中選舉和2024年總統大選再遭滑鐵盧，將一敗塗地。往後如何操作，對兩黨是另一場政治混雜司法的生死惡鬥。