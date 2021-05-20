美中疫苗外交戰 你來我往勝負未分

拜登總統18日宣布，除了4月底與世界各國分享6000萬劑AZ疫苗 之外，6月底將前再向外國提供2000萬劑疫苗，包括輝瑞、莫德納與嬌生等三個廠牌；拜登強調，美國 除了解決國內疫情，也要和民主國家攜手合作，共同解決世界的問題，「正如二次世界大戰時，美國是民主軍火庫，在這對抗新冠疫情的戰爭中，美國也要成為世界疫苗軍火庫」。這話說得冠冕堂皇，卻是在世界各國抱怨美國自私自利很久後，才被逼釋出更多疫苗。

在此之前，美國持有或訂購的疫苗遠遠超過3.3億人口所需。主要是之前川普政府超前部署、超額訂購，拜登坐享其成，上任後再增購2億劑。眼看7月4日國慶日之前疫苗普及率可達七成，達到群體免疫效果，拜登才決定釋出多餘疫苗，政策有些遲延。

世界各國對美國的自私行為，敢怒不敢言，尤其美國政府並未批准AZ疫苗在國內使用，手上卻掌握6000萬劑，不願釋出，被外界冠上「疫苗民族主義」。目前美英等國超量訂購疫苗，導致國際市場疫苗稀缺，歐盟國家以財力搶購，第三世界國家只有轉求中國 與俄羅斯。

由於俄羅斯產量有限，造成中國對第三世界國家影響力愈來愈大。北京外交部發言人華春瑩日前公開嗆聲美國，引用詩人杜甫詩句「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，諷刺美國僅有3.3億人口，手中卻攢著26億劑疫苗，占全球四分之一，吝未幫助其他國家。

這些話在反擊美國道貌岸然，指摘中共侵犯人權，疫苗問題也一樣。但北京所謂26億劑疫苗帶誇張成分，數量沒這麼多，且既是美國廠商生產，政府自然有權決定如何運用。

目前中國「疫苗外交」正火紅展開，兩款自產疫苗，國藥集團疫苗已獲世界衛生組織緊急使用授權，科興(Sinovac)仍待批准。中國疫苗採用傳統「滅活技術」生產，效果較差，有些國家未批准使用，但可能較具穩定性，科興累計已向全球提供2.6億劑，而國藥也對外輸出逾5000萬劑。

睽諸實際，中國實際上是「打腫臉充胖子」，內外都有人批評因政治目的而「重外輕內」。大陸部分省份通報疫苗短缺，很多民眾注射不到疫苗，還須自費注射，北京卻供應外國優先，多數免費援贈。據北京外交部資料，目前已向53個有需求國家提供無償疫苗援助，並向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗。

本來世衛組織的「新冠疫苗全球獲取機制」(COVAX)仰賴印度血清研究所製造的AZ疫苗，提供全球大部分劑量(年產量預計30億劑)，但印度日前疫情大爆發，當局限制出口，美國遲遲才宣布放寬製造疫苗所需的原料出口印度，COVAX遂緊急轉向，向年疫苗產量可達20億劑的中國洽商。

美國沒有加入COVAX框架，但抗衡中國疫苗外交的方法，包括在「四方安全對話」(Quad，美日澳印四國)機制下，集合資金、生產和分銷能力，在2022年結束前為亞洲各國提供10億劑疫苗。根據四國的分工，印度將在美國和日本資助下生產疫苗，澳洲提供培訓資金，並為疫苗分發提供物流支援，所生產疫苗主要分發給太平洋島國、東南亞和印度洋國家，但現在代工計畫因印度疫情而受阻，靠分配剩餘疫苗，或許可扳回幾城。

對大部分第三世界發展中國家來說，既沒有能力自產疫苗，又無足夠財力和歐美國家搶購，只有讓美中疫苗外交爭奪戰擺布。其中又以對台灣的邦交國衝擊最直接。之前美國不願提供疫苗，而中國只對邦交國提供疫苗，台灣在中南美洲邦交國瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭等四國根本拿不到疫苗。因此，巴拉圭與宏都拉斯先後表示，不惜與北京建交或設辦事處，以要挾台灣。

但也有少數國家，避免陷入疫苗外交爭奪中。譬如新加坡，除了加入COVAX，拿到輝瑞和莫德納疫苗，同時也獲中國研發生產的科興疫苗，總數達170萬劑。對新加坡來說，決定是否採用哪種疫苗，是基於科學和醫療衛生需要，不會被收買、不怕被欺負，也不會因受到威逼而批准或不批准任何疫苗，這也許是更好的判準。

疫苗，就像之前的石油一樣，成了國際政治的籌碼，也像核武器一樣，變成擁有國手中的超級武器。就像新加坡國防部長黃永宏日前指出，新冠疫情使現有的全球體系受到壓力測試，美國和中國的戰略對峙也愈加激化，「疫苗外交」也使地緣政治變得更加碎片化。