以巴交戰 攻守策略給兩岸都有啟示

以色列 和巴勒斯坦上周激烈交火，在15日基本已分勝負。以色列大勝，巴勒斯坦「哈瑪斯 」武裝組織元氣大傷。後者利用近年停火期囤積數千枚火箭彈狂襲以色列，沒想到被攔截反擊，至少十餘位領導人被殲，總部、秘密地道網絡和武裝力量幾乎被消滅殆盡。這場戰役舉世關注，對台灣 磨刀霍霍的共軍，和保衛台灣有責的國軍，都可從中學到許多啟發或教訓。

這場戰火是哈瑪斯先挑釁，向以色列平民區發射大量火箭彈等砲火。以軍攔截系統建功，並用優勢空軍、導彈和卓越情報大舉空襲哈瑪斯藏匿平民區的總部、指揮中心和武裝力量藏匿處所，巴勒斯坦逾200人死亡，包括41名兒童，傷者逾千；以色列也有十餘人死亡，包括兩名兒童，逾560人受傷。哈瑪斯15日後已無武器、無指揮、無抵抗力，只能繼續挨以軍轟炸，可能從此一蹶不振。

拜登總統17日要求雙方停火。以色列炸毀美聯社在加薩的辦公室大樓，白宮強烈不滿；但大樓也是哈瑪斯總部藏匿地，以軍攻擊前已警告人員撤離，顯示耶路撒冷鐵腕強硬，連主要靠山美國都不甩；以軍「鐵穹防禦系統」(Iron Dome)號稱攔截90%來襲火箭砲彈，一戰成名。

有趣的是，中共和其外宣、自媒體都支持巴勒斯坦和哈瑪斯，而海外華人或國際輿論較偏向以色列。畢竟後者這次是自衛反擊，趁機鐵腕重擊宿敵，並用計策清除哈瑪斯武裝勢力延伸以色列邊境的地道，今後伊朗等國家想再暗援哈瑪斯更困難。

如果說，美軍1991年伊拉克「沙漠風暴」戰爭是用優勢科技武器，以"shock and awe"(震懾式閃電攻擊)改變現代戰爭形態，那麼這次以巴激戰又是另一場也具教科書意義的小規模經典戰役。以色列表現可圈可點，以致海外不少評論認為，其防衛策略值得台灣借鏡。

一，以軍宣稱，「鐵穹」防禦系統對哈瑪斯發射逾3000發火箭彈、榴彈砲等，成功攔截90%。許多評論認為，哈瑪斯陣地距以色列僅數公里，火箭都被迅速攔截擊落，而台灣海峽寬上百公里，台灣面對共軍逾2000枚中短程導彈威脅，如台灣能部署類似鐵穹反導系統，共軍威脅即被破解大半，值得台灣防禦參考。

實際上，美軍曾購入兩個連的鐵穹系統，與雷神(Raytheon)研發的「哨兵」防禦系統整合測試，據說美方曾建議台灣購入，如今並無進展。但包括大陸一些專家也說，共軍導彈精密度、射速、可變向等，遠非哈瑪斯低端火箭彈可比。如共軍發動飽和攻擊，鐵穹系統根本無法全部攔截。它每套5000萬美元，每顆攔截飛彈達2萬至3.5萬美元，面對飽和攻擊來不及裝彈等，鐵穹未必適用台灣。

二，哈瑪斯武裝藉加薩居民區隱藏，用平民作人肉盾牌自我保護。有評論指這是土共早年叛亂常裹脅農民對付國民黨軍隊的老招數，但以軍卻靠強大情報偵蒐能力和精準打擊，依然給予痛殲。

所謂「敲屋頂戰術」(Roof Knocking)，即攻擊目標熱點前，以軍先散發傳單，再用阿拉伯語逐戶打電話(事先蒐集齊全所有電話號碼)，要求每棟欲攻擊建築的平民限幾分鐘內撤離。報導指以軍還用無人機監控，確認平民是否撤離、計算離開的人數等，甚至先警告式開火驅離平民，再用戰機或導彈摧毀整棟建築。混合情報、心戰和先警告後攻擊手法，目的在廻避聯合國和國際譴責傷害平民，也使哈瑪斯武裝和彈藥庫被摧毀殆盡。

三，以軍經數日空襲反擊後，曾徵召9000名後備軍人，動員坦克，宣布要進軍加薩，媒體廣泛報導後，逼哈瑪斯主力潛入秘密地道躲藏。實則這是佯攻，以軍早已靠探測地震儀器和情報等，得知哈瑪斯躲入地道，再用鑽地彈等摧毀，導致哈瑪斯潰不成軍，15日籲停火求和，以色列卻不接受，繼續轟炸加薩地區；兩名哈瑪斯首腦住宅被炸，傷亡可能比表面情況更慘重，很難再復元。

以巴攻防過程精采，包括武器、戰術運用、避免平民傷亡、定點斬首、情報戰和佯攻等策略，對大陸、台灣都有啟示。對挑釁動武者討打既是血淋淋教訓，也警告弱者勿挑戰強者；而台灣如何有效防禦破解共軍導彈威脅，和以色列全民皆兵團結抗外侮等，兩岸都可從中各取所需，學到教訓。

當然，兩岸追求止戰和平，才是上上之策。台海歷經63年和平後，同胞如再兵戎相見，不論戰爭結果如何，沒有一方會是贏家。