疫情爆發 蔡英文拒大陸疫苗 內外失措

台灣 疫情突然大爆發，確診數一天比一天多，本是全球抗疫模範生，現在卻內外失措。蔡英文政府對內能否控制疫情擴散，未來幾天是關鍵。對外，台灣迄今只獲得30萬劑疫苗 ，難抵抗疫情爆發，政府卻要花錢幫巴拉圭買AZ疫苗，又花12億台幣(約4240萬美元)為建帛琉建總統府，卻沒法替納稅人買到疫苗；多個邦交國準備向大陸購疫苗、設辦事處，使蔡政府內外壓力劇增。

世衛組織已認證大陸國藥集團的疫苗可緊急使用，科興疫苗也將被認證，刺激許多難取得疫苗的發展中國家轉向。台灣的邦交國宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得疫苗，宏都拉斯可能在大陸設商務辦事處，為台宏邦交亮起紅燈。

台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭，疫情日趨嚴峻，爆發大規模示威抗爭。為平息民怨，巴國傳出與中國接洽購買科興疫苗應急。為避免邦誼生變，台北外交部長吳釗燮與巴拉圭外長緊急電話聯繫，表達願協助該國取得疫苗。美國 國務卿布林肯也出面與巴拉圭總統通話，敦促巴方與台灣合作對抗疫情。

葉南德茲宣布不利台灣的行動，一方面是對宏國內部壓力有交代，也在對美國施壓。葉南德茲對富有國家囤積疫苗失望，要求台灣說服美國分享疫苗。他也將依照北京的提議，尋求建立「外交橋樑」。

台灣自顧不暇，迄今購到手的僅30萬劑AZ疫苗，相對於2300萬人口，這何止是杯水車薪，簡直少得離譜。蔡政府除了抨擊大陸利用疫苗作為外交利益交換，並強調會傾全力協助友邦紓緩公衛危機，但台灣自己疫苗取得都困難重重，施打疫苗人數在全世界排末段班，卻為巴拉圭買疫苗或說服美國，這是自欺欺人的空談，或重外輕內？如何讓民眾信服，感覺政府真心重視人民？

全球疫苗荒，貧富國家疫苗差別愈來愈大，美歐國家壟斷疫苗，北京指責美國囤積的疫苗數達26億劑，是國家人口的數倍，而發展中國家卻一疫難求。但中共指責美國時，自己也利用形勢全力大搞「疫苗外交」，向發展中國家猛攻，想攻陷美國後院的拉美各國。

暫抛棄國家或意識形態立場，現在美國、中國大陸和台灣，都有些讓人看不懂。美國捏著這麼多疫苗，為何不趕緊出售友邦如台灣等盟友？而中國號稱疫苗生產最終可達58億劑，現在大陸民眾疫苗注射卻僅完成約4億劑，注射率奇低。台灣抗疫一年多，確診數確實很低，但為何迄今未準備足夠疫苗？

中國和俄羅斯藉疫苗在國際間到處結緣、虎虎生風，美國卻在旁觀，介入意願或抗衡興趣很低。拜登總統近日宣布支持外國8000萬劑，有如杯水車薪。正如阿根廷總統說的，此刻不問意識形態，只要能救命就可以，北京利用這個現實搶攻地緣政治戰略優勢。

反觀台灣，本土病例大爆發使守護年餘的淨土神話不再，迄今只透過全球獲取疫苗的COVAX組織，取得30萬劑疫苗，數量之低連新加坡已取得170萬劑都不如，使蔡政府飽受抨擊。

北京早就透過管道，願提供台灣疫苗，無奈大陸疫苗很晚才得到世衛認證，民進黨政府卻因意識形態，也因台灣民眾不信任大陸疫苗，蔡政府就以此為由拒斥大陸疫苗，被北京指為「罔顧台灣民眾健康福祉，編造各種荒誕理由百般拒絕，完全是政治心魔作祟」。

面對內外夾攻，蔡政府向民眾保證向國外訂購疫苗，6月後會分批交貨。台灣自製的疫苗已完成二期試驗，力拚7月能獲緊急授權，供應民眾。

為化解在野黨主張採購大陸疫苗，蔡政府用「中共認知作戰」策略應對。民進黨說，每當疫情趨緊，諸如普篩、購買大陸疫苗等，網路文章就大量出現貼文，挑動台灣人民敏感神經，破壞人民對政府的信任。蔡政府也祭「反中牌」，想消除購買大陸疫苗的壓力，防堵中共對島內施展促統戰術，但「反中」心戰能否奏效，關鍵在疫情能否控制。

蔡政府唯一對策，只能靠台灣自產疫苗安全有效，早日上市，或透過美國援助，讓台灣和友邦都取得足夠疫苗，以減緩中共地緣政治攻勢。事實上，中共藉疫情在國際上攻城略地，和美國較勁，歐美先獨善其身，加上體制、思維和做法都和中共不同，不會放棄藥廠和國家利益，讓北京找到抨擊西方國家自私的口實。在地緣角力中，蔡政府本已螳臂難擋車，如今又遇本土疫情大爆發，內外失衡、焦頭爛額，也是作繭自縛。