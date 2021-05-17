鬆綁戴口罩規定 新的政治正確惹議

聯邦疾病防治中心(CDC )上周宣布，已完成接種新冠肺炎疫苗 的民眾，在多數場合都不需要再戴口罩 ，也不需要與他人保持社交距離。CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，這是「激動人心、強大的時刻」。拜登總統則稱，這一宣布有「里程碑意義」，他與副總統賀錦麗當天都摘下口罩亮相。但CDC的宣布讓民眾錯愕，引起一些專家質疑，最讓白宮尴尬的，是不少民主黨主政的州表示「恕難從命」。

幾個月來，聯邦主管機關一直呼籲民眾遵守戴口罩、保持社交距離的防疫規定；國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci) 曾在今年2月預測，美國到2022年仍需戴口罩，他上周仍表示，打完疫苗的民眾室外雖可免戴口罩，但室內仍需要戴。

CDC新規顯然比佛奇的步調快半拍。白宮否認這是拜登的「政治決定」，指這是CDC醫師及衛生專家基於數據而做的決定。CDC的理由是，最近公布兩項科學研究發現，已完成接種疫苗民眾很少感染病毒，也很少傳播病毒，疫苗對目前已知的幾款變種病毒都有良好保護效果。

然而，由於CDC新規宣布的時間點微妙，讓人懷疑有政治動機。一是拜登上任時曾宣布「百日口罩計畫」，現百日已滿，口罩令繼續實施與否須作了斷，而防疫是拜登上台以來的首要政績，若不鬆綁，「百日口罩計畫」豈不跳票？

二，上周公布的報告顯示，民眾找工作不積極，以擔心疫情為由在家坐等政府各種失業補助，以致拜登不得不放話，若拒絕工作機會將失去失業福利申領資格；16個共和黨主政州為鼓勵民眾重回職場，宣布限縮失業福利。CDC發布放鬆口罩和社交距離規定，似在配合拜登政府營造疫情已緩解，生活回歸正常的氛圍，讓不願工作的民眾少了藉口。

儘管許多研究顯示，戴口罩對防止疫情傳播至關重要，美國染疫案例與死亡人數居世界之冠，民眾不戴口罩是原因之一。疫情爆發之初，是否戴口罩在美國一直是政治議題，也是民主黨、共和黨紛爭的雷區。前總統川普一向抗拒戴口罩，去年5月還公開對媒體說「我就是不戴口罩，不戴口罩的男人才是真男人！」競選中他還一再嘲笑拜登戴兩層口罩、大號口罩；川普支持者造勢活動中也鮮少戴口罩。

有民調顯示，81%民主黨人認為必須用州法規範大眾在公共場合戴口罩，但贊同這種觀點的共和黨人僅51%。這與疫苗接種類似，民主黨參眾兩院議員100%已完成接種疫苗，但共和黨眾議員完成接種的僅44.8%。

雖然去年春天後美國確診病例不斷增加，許多共和黨州長仍拒頒口罩令。反口罩、反封城幾乎成為共和黨的標籤，支持戴口罩及嚴格執行防疫措施幾乎成民主黨的「專利」。人們習慣把反口罩當作川普時期的「政治正確」，也把戴口罩當作拜登時期的「政治正確」。

如今CDC和白宮都驟然轉向，鬆綁口罩令似已成為一種新的「政治正確」，不僅讓許多專家大跌眼鏡，也讓一般民眾措手不及或不解。首先，美國疫情只是緩解，並未完全獲控制，CDC過去釋放的信息一直是「疫苗有效，但你仍需要戴口罩」，現在突然變成「疫苗有效，已完全接種的人可以採取步驟重回正常生活」。

民眾必然會問：這樣鬆綁口罩令和有關保持社交距離的規定，會不會操之過急？我們如何知道誰打了疫苗，誰沒打？萬一未打疫苗的人謊稱打了，而已打過疫苗的人在公共場所被未打疫苗的人傳染，會不會再傳染給其他人？一旦口罩令解除，疫苗接種率低的地區，是否存在爆發疫情的高風險，迫使政府重啟防疫措施？CDC的指南並未回答這些疑問，難免讓人困惑、恐慌。

其次，美國距群體免疫標準還很遠。據CDC統計，已完成接種一劑者占46.4%，完成全部接種者占35.4%。CDC在疫情未完全獲控、疫苗全部接種率未達到一半之前就鬆綁防疫規定，將一些零售企業和必須每天面對大量人潮的機構推向險境。

因為他們的員工也冒被感染風險，更須被迫應對未接種疫苗的民眾，無異逼員工成為「口罩警察」，驅趕未接種疫苗、拒絕遵守各州防疫規定的顧客。對他們來說是不可承受之種。

CDC的新規固然可能鞭策未接種疫苗者趕緊去打疫苗，使美國邁向全民免疫的作用，但操之過急，未準備好配套措施，恐欲速則不達，冒不必要的風險。