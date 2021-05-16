中共建黨百年 證明陳獨秀李大釗錯了

中共 建黨100年，北京大舉宣傳，主題是共產黨創造富強的中國 ，要人民「永遠跟黨走」。但翻開歷史，卻不由不發出感嘆，因為中共建黨百年不但證明建黨錯誤，更證明中國當時選擇共產黨的錯誤；100年前，中共創黨人陳獨秀、李大釗走錯方向，錯誤地選擇了馬克思主義和共產主義作為中國發展的方向。

北京宣傳建黨，不能不重提1921年建黨前的「五四運動」和「新文化運動」，因為這兩項運動直接導致中共建黨。陳獨秀1915年從日本回上海，創辦「青年雜誌」(後改名「新青年」)，提倡民主和自由，目的是推動青年思想覺醒，要以改造思想救中國。

當時的北大校長蔡元培，聘陳獨秀為「文科學長」，又將「新青年」納入北大，使北大成為新文化運動的全國中心。「當年四海說陳胡」，陳是陳獨秀，胡是胡適；胡適提倡白話文，陳獨秀則提「文學革命」。魯迅1917年在「新青年」發表首篇白話文小說「狂人日記」，因此為成新文化運動的大將。

陳獨秀和當時的北大圖書館主任李大釗，於1919年五四運動爆發後，開始注意學生運動和群眾運動；當時俄國 革命剛發生，蘇共成功推翻沙皇帝制，使陳李也轉向馬克思主義，認為中國可模仿俄國革命，並引進馬克思主義。陳李因此將中國帶向政治革命的道路。這是新文化運動的重要轉向；兩年後，即1921年，陳獨秀和李大釗終於建立了中國共產黨。

中共的建黨宣傳，將李大釗和陳獨秀說成主要建黨人(例如電視劇「覺醒年代」中的描寫)，陳李主張政治革命，用馬克思主義改造中國，又用胡適作為襯托，批評胡適的自由主義思想，不適合中國，只有馬克思主義才適合中國。這是中共建黨時期的一件重大公案，到底中國該走什麼樣的路？是俄國革命之路或是美國式民主自由之路？

一，當代歷史學家余英時說，是陳李選擇錯了。其中一個理由是，被中共宣傳為建黨第一人的李大釗，1914年進早稻田大學，1915年回國，在日本學習不到兩年，日文水平有限，只讀過日本作家河上肇的「資本論」片段介紹；陳獨秀遲至1920年才第一次寫關於馬克思主義的介紹，因此陳李對馬克思主義的認識有限，根本無法判斷馬克思主義和俄國革命是否適合中國。

馬克思1848年所寫的「共產黨宣言」，直到1920年8月，才由陳望道譯出全文，至此共產黨人才讀到這份綱領性文件，更遑論對馬克思主義有全面和深入的認識。

余英時的另一理由，是中國當時思想界接受共產主義，是一個「誤會」。因為中國歷史上早有「均田制」和「耕者有其田」的「平均」思想，所以一聽到共產主義主張「共產」，取消土地和財產私有就立即接受，因此基本上是一場「誤會」。

二，陳獨秀是新文化運動和五四運動時期的總司令，從1921年中共「一大」到1927的「五大」，他一直是中共最高領導人，但因與毛澤東的激進路線不合，1927年被開除黨籍。他的日記顯示，他晚年思想回歸民主自由，但中共一直不接受，並因此貶低創黨人地位，不能與毛和李大釗相提並論。

三，蘇聯於1989至1991年崩潰，證明俄國革命和馬列主義不合時宜。蘇聯崩潰，對中共造成重大震動，鄧小平於1989年爆發天安門民運後，收緊政治、煞停政改，「改革派」的趙紫陽從此被軟禁至死。

四，近兩年，習近平反覆強調「鬥爭」的重要，說中共發展從來都靠鬥爭。但作為馬克思主義核心的「階級鬥爭」早已破產。中共說人民是被壓迫者，資本家是壓迫者，被壓迫者必起而反抗。但中共不得不發展經濟，走上資本主義道路，土地和財富早已私有化，全黨上下走資貪腐，早已陷入「不反腐就亡黨」的尷尬局面。

中共建黨宣傳主題是黨的成功和偉大，因為中共建黨，才有1949年締造新中國；北京宣傳共產主義信仰，鼓勵民眾為黨的事業而奮鬥。事實卻顯示，經過土爐大煉鋼和大躍進的愚蠢路線，以及文革十年浩劫，共產主義早已破產。現在中共只剩專制，靠民族主義維持，用經濟換取人民接受其統治。

至於當年陳、李和胡適的對錯，只要翻開歷史，就可看到答案。史學家余英時說，中共統治不會永遠持續下去，因為歷史上沒有永遠存在的極權政權；中國早晚必將回歸世界文明，包括民主、自由和人權的普世價值。