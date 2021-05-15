付500萬贖金認輸 等於鼓勵網路勒贖犯罪

全美最大的東岸輸油大動脈「殖民油管」(Colonial Pipeline)，遭駭客 勒贖，油公司交付500萬元贖金後告一段落。停擺的油品運輸、航空和民生用油逐漸恢復，表面看似回歸正常，實則本案揭開國際駭客勒贖民生企業的新頁。美國 為主的強國如何剷除「科技土匪」駭客，打破「道高一尺，魔高一丈」的網路犯罪模式，成為嚴酷的考驗。

殖民油管遭駭事件曝光時，各界把嫌疑集中俄羅斯、中國、北韓等美國敵對勢力，研判有國家幕後指使。但美國網安單位很快鎖定東歐講俄語的駭客黑幫「黑暗面」(DarkSide)，他們用勒贖軟體，植入選定的中大型企業電腦系統，癱瘓企業經營，須付高額贖金才能解禁密令，「黑暗面」則從贖金中提成分贓。後者是近年冒出的有組織老手，已幹下多樁網路勒贖案牟利。

殖民油管是1961年創立的民營公司，總部在喬治亞州。每天自德州休士頓輸送250萬桶汽油、柴油、航空燃料及其他油品到紐約、新澤西州港口，是供應東岸45%油品的最大公司，管線長達8850公里，油走完全程需14至21天。本月6日油管遭駭攻，近100GB資料被盜，電腦系統被植入惡意軟體鎖住，不付贖金就公布敏感資料，瘓癱油管輸送系統。

由於被駭盜資料包含客戶付費收帳資料，一旦公開將造成莫大衝擊。油管公司未立即通報國土安全部網安局，直到7日下午才通報聯調局，並發表聲明稱為遏阻威脅已關閉系統，暫停營運，東岸多州大眾陷入恐慌，排長龍購油。

亂象拖到12日，油管公司宣稱危機解除，逐步恢復供油。但彭博資訊揭露，早在6日與7日被駭後，油管公司即支付近500萬元難追蹤的加密貨幣，給東歐犯罪團夥。油管公司與聯邦政府卻隻字不提。

拜登 政府評估後認為事態重大，9日宣布進入緊急狀態，白宮連續兩天記者會，放寬多項環保與運輸法規，開放外籍油輸暫到東岸港口卸油，以緩解燃油短缺。但殖民油管是民間公司，政府依法難直接介入；油管公司則稱已委託第三方網安業者調查。

白宮網安官員暗示，業者遇駭客勒贖多半會交付贖金，花錢消災。實際情況可能是白宮已知交付贖金，但秘而不宣。拜登總統出面喊話安撫百姓，稱政府與油公司密切聯繫，要求民眾不要囤積汽油，卻無法阻擋多州加油站缺油關閉，民眾恐慌，油價飆漲到2014年以來新高。

在疫情趨緩、經濟初萌、通膨蠢蠢欲動之際，拜登政府不願見到油價上漲夢魘。各主流媒體也低調報導，似乎認定是一般商業糾紛；國會有關委員會直到11日才獲知此事。

此案可見網路駭客勒贖行徑，已上升到國安層次。透過「黑暗面」勒贖的包括20多家大小公司，都評估贖金與停業損失後，悄悄付錢消災。殖民油管因影響面最大最廣，才被公開，原來它透過第三者網安仲介向勒贖者付錢低頭了。

據專業分析，駭客網攻可分國家政府和民間駭客兩大類，前者由政府下令網軍網攻，摧毀或癱瘓敵國基建或民生電腦系統，有如宣戰，迄今未見案例，但「影子駭客」攻擊屢見不鮮。後者駭攻在賺取贖金，而不是摧毀產業。有如土匪的行徑已成流行的犯罪交易，勒贖軟體或出售或出租，駭客得逞後大家分贜款。

這件勒贖成功，對美國政府執法、網路防護能力，民間企業只衡量利害輕重，毫無原則向土匪妥協，都讓人難苟同。企業只計較金錢損失輕重，寧可「成全」歹徒，曝露資本主義只講利益、不顧原則是非的特質。

拜登在殖民油管宣布恢復供油後亡羊補牢，簽署行政命令要求提升聯邦網路安全能力，明定凡與聯邦撥款有關的民間承包商及政府機構，必須提升網路安全能力，如遭駭攻須立即通報聯邦政府。

評論認為，這仍是消極作法，且僅限聯邦機構。美國政經體制以民間為主體，如何鼓勵民營企業提高網路安全，遭勒贖後政府如何協助對抗駭客才是正道。如今政府坐視私企自行與駭客談判付錢，無異鼓勵犯罪，助長駭客氣燄，讓匿身在美國敵對國家的駭客逍遙法外。

這件事也折射美國各方面走弱，政府和民間網路防護都軟弱無力，政府無法即時協助企業解圍，凸顯政府、民間分工自主的體制弱點，而中情局、聯調局等如無法揪出幕後罪犯，給予制裁，美國威信掃地，讓民眾失去信心，將使網路勒贖成為暴利新行業。