中共建黨百年慶 習近平挫折空前嚴峻

中共 今年7月1日將慶祝建黨100周年，已下令全國動員，吹捧「永遠跟黨走」為主題的宣傳，一副強國盛世的景象。但境外呈現的中共或總書記習近平 的處境卻完全不同於國內，目前可謂諸事不順、波折連連；中共賴以作執政正當性來源的經濟成長，壞消息不斷。連人口統計都再三修改數據才公布，出生率劇降、人口老化衰減，都快成國家安全問題了，建黨百年能拿出什麼作「獻禮」，爭議性必然很高。

許多觀察認為，中共百年黨慶活動目標之一在為明年中共20大，習近平延任，打破鄧小平創建的兩任制進入第三個總書記、國家主席和軍委主席任期鋪墊。而目前看來，中南海暗潮洶湧，前總理溫家寶3月底在澳門發表紀念母親的文章，呼籲中國 需要公平正義，卻被網管撤文禁發，文章用意被指在暗勸習「按時交棒下台」。

不少評論說，這些行動不會是單一孤立事件。中共元老們對習近平的政策作為已忍無可忍，除了經濟成績，包括對外政策面對嚴峻情勢，戰狼外交到處樹敵、四面楚歌，反而使中國陷入孤立。元老們如江澤民、宋平、朱鎔基、李瑞環、胡錦濤或溫家寶等，甚至加上王岐山都可能牽動政局，對習延任構成莫大壓力。

習總內外都面對不同難題，他4月底視察廣西，新華社發布照片顯露他表情凝重，並重提「湘江血戰」，被中外媒體指箇中嗅出不祥之感，引發猜測習即使順利進第三任期，卻心力交瘁，遑論第四任期掌權到2032年，或效法毛澤東執政至老死。

海內外不看好習的原因，著眼衡量內外情勢，認為各方面中國原有一盤好棋，如今卻被習下得像殘局或危機。習受限本身識見學養和人生經驗，是否被幕僚誤導，決策圈只有一種聲音等都是因素。

評論指失策犖犖大者，譬如：一，香港問題。香港情勢發展，習有如撕毀中英聯合聲明，推翻「一國兩制」承諾，把香港「赤化」，使香港金融地位失色，讓本來生金蛋的母雞和大陸對外開放的黃金窗口都變黯淡；如今外資撤離，對北京的承諾和信心大倒退。一盤好棋下成爛棋，也讓台灣民眾完全失去對統一的信心或期待。

二，習推左傾化路線，政治上鼓動對文革正面評價，要全民學習毛思想，把自己的地位吹捧成與毛澤東併肩；經濟上向自由市場經濟改革退縮，強化國企、整頓阿里巴巴馬雲等大咖，嚇壞騰訊等民企巨頭。外企因中美貿易戰等因素撤資，日本夏普等87家企業撤離中國，松下等將跟進，1700多家日企決定陸續離開中國；南韓樂天等企業已撤出，三星逐步減少在中國生產比重。台商如富士康等也逐漸撤往越南、印度，大環境變差使外資出走，可能讓經濟雪上加霜。

三，網上有許多深圳、東莞等地工廠關閉、爛尾樓處處的視頻。有評論指「一帶一路」遇挫，危及元老高幹家族商業利益，對習大為不滿。官方消息充滿樂觀，圈內人卻不信，民眾不敢大手大腳花錢，使內循環打折扣；美國制裁使華為等巨頭奄奄一息，如難解封，經濟繼續探底。而中國人口2025年起，每年將有400萬至700萬淨流失，勞工來源變少；6億人月收入1000元人民幣上下，未富先老，諸事不順。

四，美國聯手盟邦遏制下，美英法德和「四方安全對話」分從外交、軍事施壓中國；鄰邦和非洲小兄弟經濟靠中國、政治靠美國。東歐多國挺台灣，法國參院近日304：0票通過挺台灣參與國際組織，法軍艦參與南海軍演，向來挺中共的大國也變心了。

美歐聯手18國12日在聯合國抨擊新疆人權，50多國代表出席，戰狼外交招來類似滿清晚期列強環伺施壓，而中共靠民族主義反擊，愛國小粉紅如義和團「扶清滅洋」，肅殺氛圍如失控後果堪虞。

建黨百年大慶，中共內外卻面臨改革開放以來最糟、最孤立，孰令致之？美國戰略覺醒，國際間對疫情起源或追責日後可能再掀巨浪，而習近平當局卻採硬碰硬策略，使江胡時代的和平崛起完全逆轉，今後如何回頭、能否回頭成了難題。

中共宣傳國勢欣欣向榮，但崛起背後有多少水分、多少杠杠的實錘力量，僅靠內外宣難長久支撐，早晚得看真實力。中共思維、操作手法與先進國差距愈來愈大，建黨百年慶必須粉飾太平，卻只能欺瞞資訊被封鎖的大陸人民，境外看完全不是那麼回事。習近平面對嚴酷挑戰，延任已如騎虎難下。