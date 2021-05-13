拜登面對中東變局 世仇伊朗沙烏地談和

自2016年沙烏地阿拉伯與伊朗 年斷交以來，兩國高層4月9日首次秘密在伊拉克巴格達會晤。這件事直到5月10日伊朗外交部正式證實前，大家都將信將疑。外界不敢相信，是因沙烏地遜尼派與伊朗什葉派，數百年來水火不容；伊朗是波斯人，沙烏地是貝都因阿拉伯人，近十年來兩國在葉門、敘利亞與伊拉克等國各自支持武裝團體，大打「代理人戰爭」。

而更重要的，川普總統上任後，認為這是美國 可著手分化的契機，極力激化沙烏地與伊朗間的矛盾，讓沙烏地加入由美國與以色列 合組的反伊朗國際聯盟。但拜登總統上任後，一反川普的政策，重新恢復與伊朗的核協議談判，並致力於結束葉門內戰。這是180度的大翻轉，沙烏地不得不跟著轉向，免得攖美國之鋒；而以色列雖然不滿這項政策，一直想破壞，但大勢所趨，恐怕阻擋不了。

從4月底沙烏地王儲穆罕默德的訪談中，已可嗅出端倪。作為沙烏地實際掌權者，他強調，伊朗是鄰國，沙烏地希望能與伊朗發展出良好而特別的關係，「我們希望伊朗能夠成長，推動區域與世界的繁榮」，沙烏地願意與區域與全球夥伴共同尋求「伊朗負面行為」的解決方式。

王儲所謂負面行為，其實指的就是伊朗發展核武，以及支持代理人戰爭，而全球夥伴指的就是美國。沙烏地對伊朗仍心有疑懼，但不得不開始與伊朗修好，因為拜登新政府開始與伊朗談判，要重回川普任內退出的伊朗核協議。

自今年4月維也納會議後，伊朗與美國恢復對彼此信心，從間接接觸開始直接接觸。但過去四年，雙方立場愈來愈遠，要重新締結核協議複雜度頗高，加上還有新問題要納入，一時之間，達成協議會有困難。

但美國對終結葉門內戰的立場，卻非常明確。拜登上任的第一場外交政策演說就指出，葉門衝突是「一場造成人道主義和戰略災難的戰爭」，強調這場逾六年的戰事必須畫下句點；由於沙烏地軍事支持葉門政府，對抗青年軍，美國施壓的第一步，就是宣布將停止對沙烏地軍售可用來對付葉門反抗軍的武器。

美國更對沙烏地的內政不假辭色，尤其是針對王儲本人。美國2月公布「華盛頓郵報」沙烏地籍流亡專欄記者卡舒吉2018年被沙國特務暗殺的完整報告，直指王儲穆罕默德是真正元凶。由於王儲接位的形勢已成，穆罕默德不可能不繼位，但美方公布調查報告意在警告王儲，美方手上有制衡他的籌碼。

而伊朗方面，重訂核協議不僅內容難敲定，而且機會之窗正徐徐關閉。伊朗6月即將舉行總統大選，力主談判的溫和派總統魯哈尼已不能再競選連任，此刻保守派指責溫和派對美國讓步太多，至今一無所獲，聲勢壓過溫和派。

如果美伊談判短期內沒有突破，將很難說服伊朗選民，再給溫和派一次機會。外長查瑞夫最近洩漏出的錄音訪談，指責前聖城旅指揮官蘇雷曼尼(已被川普下令用無人機狙殺)多次推翻政府決策、破壞國家利益，應是刻意甩鍋，為溫和派叫屈。

如果沙烏地現在決定要與美國、伊朗合作，以色列卻仍然執意要從中扯後腿、破壞核協議。以色列情治機構除了在去年11月底，暗殺伊朗最資深核武科學家法赫里扎德，4月中旬以遙控爆炸伊朗納坦茲地下核設施電力設備，重創伊朗濃縮鈾計畫。對以色列來說，伊朗仍是最大安全威脅，不管美國政策怎麼變，都影響不了以色列態度。

近日美軍艦艇在波斯灣查獲無國籍帆船，載運大量中俄製造的輕武器，疑和伊朗企圖供應葉門叛軍武器有關，多少將影響美伊之間彼此互信。而以色列和巴勒斯坦哈瑪斯組織，周一在加薩地帶互以火箭彈攻擊、戰機空襲，迄今已發射逾千枚火箭彈，數十名巴勒斯坦人死傷，緊張情勢升高，可能爆發全面戰爭，威脅拜登政府想締造中東和平的目標。

伊朗問題複雜，不下於北韓問題，至少有四、五個國家互動頻繁，牽一髮而動全身。目前我們看到的多數屬正面鼓舞的消息。譬如，美軍加速從中東撤離，而美伊談判一直在進行，伊朗與沙烏地開始對話，伊朗甚至承諾會影響青年軍停止攻擊沙烏地。

但也有一些令人憂心的發展，加薩走廊衝突就是其一。但最大變數還是美國，拜登對中東政策看來胸有成竹。白宮努力想穩住中東，然後抽調各種資源轉進東亞，投入印太戰略，全力針對中國。