印度讓全球緊張 美很難放棄疫苗專利

印度 變種病毒肆虐，疫情惡化。人口14億的印度每日確診30餘萬，疫情蔓延鄰國尼泊爾、斯里蘭卡，香港、新加坡都出現印度變種病毒案例，中國也出現從印度返國的零星病例。印度感染人數增至逾2300萬，僅次於美國 3270餘萬；病歿數逾25萬，但外界認為數字遠遠低估。這個人口大國生產疫苗 供應非洲國家，新變種病毒可能蔓延全球，連美國也不易樂觀。

印度B1617「多重變種」病毒肆虐，已然失控，而美國疫苗供應過剩，注射率卻停滯不前，至少30%民眾仍拒絕疫苗。白宮抗疫顧問佛奇對全美70%至90%民眾注射而達到群體免疫，轉為不樂觀。而美國遲至4日才禁止印度航班直飛美國，過去每天14個印度直飛航班，加上輾轉從各國來美國的印度旅客，是否早已把病毒帶進美國，想來讓人頭皮發麻。萬一印度變種病毒在美蔓延，拜登總統抗疫成果將面臨嚴峻挑戰。

全美每日感染數首次跌至4萬以下，是去年9月以來最好情況。各地商業解封，熱門地點擠滿人，餐館恢復營業，民眾迫不及待「報復式」消費。但變種病毒威力是未知數，美國各方面開放是否讓印度變種病毒暗中傳播，有理由擔心。今年秋季因變種病毒，民眾需注射第三劑疫苗可能性愈來愈高。

專家預料，美國疫苗注射率高，再出現第四波疫情機會偏低。風水輪流轉，如今印度情況慘烈；而正如鍾南山擔憂的，中國民眾疫苗注射率偏低，無法達到群體免疫。印度變種病毒傳入香港，近日至少三名民眾從印度經尼泊爾返大陸，抵達重慶時檢驗呈陰性，但CT電腦掃描發現肺部已病變，證明傳統檢測方法無法測出印度變種病毒。

亞洲出現「病毒回來了！恐怕有第五波」的恐慌。新變種病毒會偽裝，原有篩檢方法查不出，傳播力更強、死亡率更高；感染者不發燒、不失去味覺、嗅覺，甚至有無症狀者病歿。太多不可知情況，讓大陸、台灣都很緊張。

中國和印度先後成為疫情的主變數。印度疫情造成「蝴蝶效應」，新病毒不僅傷害人命，對海運、國際貿易、電子製造業、紡織和汽車製造等，都因印度缺氧、疫情嚴重而受波及。印度製藥業對世界舉足輕重，疫情大爆發使疫苗生產受影響，供應印度內需都來不及，直接影響疫苗供應非洲各國，最快6月才能恢復。世衛(WHO)警告，肯亞和多數非洲國家可能因此爆發新一波疫情。

早在川普執政時，聯邦政府就訂購各廠牌疫苗逾7億劑，遠超過美國人口需求。但美國政府控制疫苗和原料輸出，包括盟邦如日本、台灣、南韓等都買不到美國疫苗，遑論第三世界窮國，因此引發國際抱怨美國自掃門前雪。

如今隨著幾大廠疫苗加緊生產，美國開始輸出疫苗。但拜登5日突然宣布，政府支持放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗在外國生產。法國、俄羅斯總統都表態歡迎，卻立即被德國總理梅克爾反對，共和黨國會議員更大加撻伐，指控此舉讓中國得利。

拜登「社會主義情懷」濃重，競選時即提出類似政見，但美國是資本主義立國，民眾和私人企業的權利除非遇緊急狀態，政府無權剝奪讓渡。簡單說，各大藥廠平日花巨資高薪聘用大量科學研究專才，遇世紀大疫才能在短期內研發出疫苗拯救百姓。

天下沒有白吃的午餐，美國疫苗讓民眾免費注射，是聯邦政府以每劑十餘元至20元向廠商購得。藥廠發了「國難財」，相關藥廠股票大漲，拜登卻異想天開要他們放棄專利，開放讓各國生產，雖是拯救天下蒼生，卻是慷他人之慨，已侵犯私企權利。

德國BioNTech等藥廠參與美國疫苗研發，梅克爾反對拜登提議，稱將嚴重影響全球疫苗生產。她說疫苗供應有限制不僅因專利，而是產能和高品質管控；保護智財權是創新的源頭，豈可放棄，說得鏗鏘有力。共和黨議員更指責拜登「愚蠢地把美國智慧財產交給像中國這樣的國家」，證明拜登決策圈有中共同路人，立即提法案要禁止疫苗專利無償轉讓其他國家。

拜登想讓美國凸顯領導世界的角色，盡人道和國際義務。問題是專利權是智慧心血的結晶，屬私人財產；美中貿易戰原因之一即因中國侵犯智慧產權。疫情肆虐，美國藥廠或許可快速增產，並平價出售疫苗給盟邦和窮國，如平白讓出專利，讓外人不勞而獲，今後誰還願意花費巨資培養儲備人才，研發新疫苗或藥品？