輸油管被駭攻 美國衰落掉鏈子添新例

華人自古有「太歲頭上動土」之說，如今美國 不但常受到中國 或第三世界國家領導人嗆聲，東岸重要輸油管「殖民油管」(Colonial Pipeline)竟遭駭客 組織攻擊勒贖，導致輸油系統中斷已四天，迄今未恢復，政府宣布進入緊急狀態。科技超強的美國竟被駭客攻陷，國家屋漏偏逢連夜雨，「落漆、掉鏈子」不該有的漏洞都出現，愛護美國的人恐怕都懷疑美國是否走向衰弱了。

道理很簡單。通常駭客攻擊都柿子挑軟的吃，找電腦系統防護力薄弱的企業和機構攻擊。除了間諜網路戰，如美國和以色列曾聯手攻擊伊朗核武設施，否則再囂張的駭客組織都不敢找國家的麻煩，因為各國政府反恐反間諜特務機關實力強大，駭客找國家要害攻擊無異招來報復反擊，自尋死路。如今超強霸權、執世界科技牛耳的美國，卻被駭客攻陷。

看看美國近年遭遇的駭客災難。國安局(NSA)前雇員史諾登洩漏內情，指美國網路科技先進又強大，能搜集和竊聽全球民眾通訊和天量數據，友邦如德國總理梅克爾的手機都被監聽竊錄。但美國聯邦政府人事管理局2015年高達2150萬筆人事資料卻被駭客竊走，導致局長下台。駭客縱橫美國政府電腦系統，如入無人之境，報導指是因政府電腦系統老化，沒錢更新；隨後大小駭客入侵案仍時有所聞。

有如國家神經中樞的政府電腦系統尚且如此，讓人擔憂軍方或美國航管、電力、電信、鐵路、網際網路、水壩，還有無數教育、民生有關的系統都電腦化，是否夠安全；如無法防護駭客攻陷，就更無法抵禦敵國網軍攻擊了。

這類擔憂言猶在耳，如今每天輸送250萬桶汽油、柴油及航空燃油，占美國東岸17州和華府供應量45%的輸油管卻遭攻擊勒贖。官員指駭客組織可能與中東的「黑暗面」(DarkSide)網路犯罪集團有關，它的手段是對目標系統植入惡意軟體，對系統數據強行加密，要求支付數百萬加密貨幣作贖金後才解密。

有報導說，這個駭客組織可能和俄羅斯有關；如屬實就是「準網路戰」了，除非俄羅斯有把握美國無法掌握證據，或不怕和美國翻臉對著幹，否則無異是宣戰。

近年資訊安全專家不斷警告，美國基礎設施包括網路安全，存在嚴重問題，非常脆弱。但迄今政府電腦系統安全改善了多少，無人知曉；民間企業理應比政府先進有效率，但安全性也不過如此。

從德州年初遭遇暴寒電力系統全面癱瘓，如今17州輸油管也被駭客攻擊關閉，政府竟只能聽任他們付贖金。美國霸權數十年來的強大，導致官方、民間都享受安逸、自滿，出現停滯落後。兩黨拉鋸和人為紛爭搶占政客和民眾視線焦點，國家千瘡百孔的現象日益凸顯。

資安專家說，DarkSide是有經驗的網路罪犯組成，設備軟體新、有組織，是專業數位勒贖集團。他們敢向美國企業勒贖，等於向美國宣戰，即使只為了錢，卻不把美國放眼裡，不怕被政府追蹤、制裁和報復。

無論民間網路安全公司或政府國安單位、網軍，都集結眾多頂尖網路高手，如今「黑道」竟敢挑戰「白道」，或許反映美國政府或民間企業的脆弱面。不少專家說，DarkSide這回惹怒美國政府，踢到鐵板了。因為聯調局(FBI)或國安局、中情局不會放過他們，必然找尋攻擊源頭嚴厲制裁，否則如何恢復美國顏面和民眾對政府的信心。

問題在如果道高一尺，魔高一丈，能否找到犯罪組織？破解這次後，能不能防範下次攻擊？美中俄和歐洲間的競爭，美國有情報「五眼聯盟」和北約；而俄中的網戰實力已非吳下阿蒙，各國都成立網路部隊，美國未必領先。

美國政府人事檔案被竊，一直被指是中共網軍所為，早前美國曾制裁上海一棟樓中的五名中共網軍軍官。智庫專家說，中國有能力癱瘓美國軍用、商用、民用衛星和網路，或破壞、誤導美國衛星定位系統等。也有專家說，中方新武器研發譬如先進無人機設計和外觀，與美國幾乎一模一樣，被疑和科技竊密有關，顯示美國網路攻守實力，都和想像中有很大差距。

東岸輸油管被駭客攻擊得逞，再度凸顯美國生鏽落漆或掉鏈子。萬一國與國之間衝突，美國在網路戰如何防禦或領先，各網路系統不被敵人癱瘓，眼前看來確實有隱憂。但願這類現象不普遍或能改善，否則霸權衰弱再添新例，真要為美國的未來擔憂了。