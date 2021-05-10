共和黨操作限縮投票權 宜適可而止

前總統川普 點名、有望在2024年與他搭檔競選總統的共和黨 籍佛州州長德桑提斯，上周簽署州議會通過的選舉法修正案，標誌由共和黨主政的州政府和議會推動投票權限縮運動再下一城。德州議會上周通過類似法案，同類法案也在愛阿華、亞利桑納等州討論，有些州已通過。由於法案明顯對非裔和其他少數族裔投票不利，因此這一立法行動被指「開民主倒車」，是「21世紀的種族隔離政策」。

民主制度的核心是選舉制度，透過選舉投票擴大民眾參與，讓人民當家作主，是民主的精髓。由於美國選舉制度並非盡善盡美，尤其總統選舉人團制長期遭詬病，因此為鼓勵更多選民投票，透過選票表達意願而協助他們作選民登記，並為投票提供各種便利，應是當政者多多思考的方向。譬如增進上班族方便投票、如何增加義工，協助大排長隊的選民；如何提供更多翻譯人手，讓有語言障礙的選民不對投票望而生畏；如何讓行動不便或其他原因不能親自投票的選民，提供通訊投票 途徑等。

然而，當前共和黨主政的州與共和黨控制議會的州正大力推動立法，卻反其道而行。各州的法案大同小異，包括縮短提前投票時間、限制路邊投票箱數量、要求通訊投票選民必須提供更多身分證明、通迅投票必須逐次申請，而非透過通訊投票名單自動取得；蒐集選票及協助投票者須有限制 ，計票過程中，各黨監票人取得更大權力等。

還有一項，就是禁止義工在投票站半徑150呎內給排隊投票的選民提供飲水或食物，避免「意圖影響選舉」。這些規定歸根究底就是兩個字：「限縮」，設置障礙，讓選民投票更不容易、更不便利。

共和黨人指提出這些限縮措施，是為杜絕過去多年，尤其2020年大選「選舉舞弊」的弊端而亡羊補牢。然而「選舉舞弊」、「選舉被偷走」只是川普為敗選而找的冠冕堂皇藉口，並無任何證據支撐；不僅他的內閣司法部長巴維理指斥，上至聯邦最高法院，下至地方法院都駁回川普陣營提出的所有選舉訴訟，甚至包括代表他打選舉官司的律師都表示，「真正理智的人都不會相信」。

而美國選舉歷史上雖曾有過一些選票爭議，但大規模舞弊事件十分罕見，選舉舞弊多是個案。據保守派傳統基金會統計，自1980年代至今，全美發現選舉舞弊個案僅1322例，都不是有組織的舞弊。

以關鍵搖擺州佛州為例。州長德桑提斯在簽署法律時聲稱，有這個法律後，「我們就不會讓政治操盤手去撈取一袋袋選票，然後把它們扔到某個投票箱裡」。然而佛州2020年大選並未傳出任何弊端，且是投票日當晚午夜前就宣布99%投票結果的幾個州之一。川普在佛州贏得比拜登多3%的選票，更未出現德桑提斯所說「灌票」情形。恰恰說明，德桑提斯簽法限縮選舉投票權，並非亡羊補牢，而是政治策略，企圖擴大共和黨在該州的選票優勢。

共和黨推動限縮選舉投票權法案，包括限制提前投票、通訊投票等，「點穴式」限縮民主黨支持者投票的政治算計相當明顯。去年由於新冠疫情影響，人們害怕投票當天前往投票站大排長龍，因此選擇提前投票或通訊投票者大增，其中支持拜登者遠多於川普。僅在喬治亞州，選擇通訊投票者逾130萬，是過去選舉的六倍。

在提前投票的選民中，拜登得票超過川普，最後拜登在該州以約1萬2000票勝出；而在佛州，45%通訊投票者都是民主黨，選擇投票日當天投票者，45%為共和黨。

統計也顯示，民主黨在非裔、西裔和亞裔等少數族裔的支持率超過共和黨，共和黨企圖通過改變規則，削弱民主黨這個優勢。其中一項措施就是透過要求出示額外證件，或恐嚇選民，降低他們的投票意願。過去曾發生過一些亞裔選民在投票時被要求出示護照，而非像其他人只要出示駕照或選務單位寄發的投票卡。

共和黨推動法案，要求投票時出示有照片的證件，更是在增加非裔等少數族裔投票的難度，因為據統計，多達25%符合投票年齡的非裔沒有帶具照片的證件，在白人中則僅有8%如此。

少數族裔投票率低，是一直存在的問題。而去年大選川普比拜登少了700萬票，非裔和其他少數族裔投票率提高是主因。共和黨應積極引導、爭取少數族裔才是正途，而不是怕選輸而把選民當洪水猛獸，想阻擋他們投票。