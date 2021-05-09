美中聯合國第一戰 天下大勢將見端倪

路透7日報導，英德美三國12日將在聯合國主辦人權視訊會議，邀請所有會員國參加；路透取得中國 常駐聯合國代表的一份備忘錄，中國已去函所有會員國，呼籲不要出席。事件顯然已發展成美中競爭的一次重要國際角力，也是拜登總統改走國際聯手抗中以來雙方第一場遭遇戰，全球主要國家支持或反對，將顯露美中兩國的影響力和最新的國際分合形勢。

路透說，會議主題是中國鎮壓新疆維吾爾族，會議組織者除了英、德、美三國，還有加拿大、澳洲和數個歐盟國家。中國去年經濟規模占全球經濟17.5%(GDP 14.7兆美元)，市場吸力大，加上大多數國家都是中國的主要貿易國，所以中國的呼籲可能會使不少國家缺席。

但美國 經濟實力仍超過中國，去年占全球經濟的24.9%(GDP 20.93兆美元)；若加上英國、加拿大、澳洲、日本、南韓和歐盟，共占全球經濟58%。這是拜登鞏固全球領導權的主要籌碼。

中國去年初處理疫情不當，導致疫情擴散全球，加上戰狼外交激怒很多國家，包括幾乎所有中國鄰國，所以美國和主要盟國如日、韓、台、澳和印度已對中國形成圍堵之勢。北京 一直將南海軍事化，讓南海諸國不滿，但鑑於中國經濟強勢而不敢發作；菲律賓外長日前卻大爆粗口，要中國滾出南海(get the fxxx out)。拜登只要穩住日本、印度和澳州三個重要戰略點，基本就可在亞太形成抗中聯盟。

中國以「一帶一路」突破圍堵，西邊透過巴基斯坦建鐵路，直通印度洋；北邊透過俄國連通歐洲；西北則透過哈薩克等通到中亞和西亞，特別是接通其盟國伊朗。中俄準結盟顯得特別重要，但俄國經濟近年每況愈下，世紀瘟疫爆發，俄國去年GDP跌出十大，已被南韓超過。

中國呼籲全球國家不要出席12日的會議，可能得到不少國家響應，包括不願公開得罪北京的國家。但只要歐盟、日本和南韓，加上「五眼聯盟」美英加澳紐等(總共占全球經濟58%以上)，拜登聯盟就大勢底定。

美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅7日已在聯合國安理會交手。布林肯強調，民主和人權是美國外交核心，安理會出現違反人權的國家，美國不會不發聲，必須要求聯合國處理，不能對違反人權的會員國「有罪不罰」(impunity)。美國指責北京對維族種族滅絕(genocide)，中國否認，聲稱新疆所設職能訓練營，目的是化解極端主義。

王毅說，英德美組織的視訊活動有政治目的，利用人權作手段，意圖在國際製造意識形態分化，攻擊中國和阻止中國發展；他說，新疆和香港的事是中國內政，不容外國干預。但布林肯說，中國不能以內政作理由，對國內少數族裔有清洗、虐待和違反人權的行為。

其實，中共以內政不容干預作掩飾，對民眾施行違反人權行為，是無道和不義的極權作為。孟子說，見孺子將入於井，人皆有怵惕惻隱之心；世界各國眼見中共對維族和香港人的鎮壓，自然生同情之心，人權有普世性，超越國家內政，豈能以內政作藉口，鎮壓和多行不義？

新疆維族集中營的事流傳全球，香港去年7月實施國安法，北京清除異見人士的荒謬舉動不斷，都成為全球新聞，徹底暴露北京無顧忌鎮壓，實際上已成香港的真正統治者。以非法集結等罪名起訴2019年8月18日和平集會的港人，但其實警方當天曾批准集會，後來指控示威者離開維園時違法，一切都是警方說了算，背後正是北京操控。

其實，中國參與簽署「公民權利與政治權利國際公約」，明言民眾有集會和示威自由，北京卻自行立國安法，然後自稱依法治國，清除拒絕聽從政府的的異議者；8月18日當天，178萬人示威一直保持秩序，北京完全沒有理由逮捕、起訴和判刑。這樣的行動只著眼維護北京面子和政權，懼怕失序蔓延大陸。

美中競爭是21世紀的世界大事，雙方仍極力在避免爆發戰爭。美國目的是鞏固國際領導權，要求中國接受普世價值，融入世界秩序；自1945年二戰結束，美國在全球建立自由開放的國際秩序(liberal international order)，現在中共對既有秩序頻頻造成威脅，拜登的目的就是結合國際力量，一起維護既有秩序。

中國40年來從自由開放的世界取得巨大利益，經濟才能崛起，沒有理由只追求經濟利益，用公權力加強壓制人民自由、民主和人權。