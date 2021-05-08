拜登擔心 共和黨內「迷你革命」擋路

拜登 總統如今全力推動「美國就業」與「美國家庭」兩個合計4兆元的龐大法案，這個號稱能讓美國脫胎換骨，拚進21世紀壓倒中國的法案，希望能在兩黨高度共識下迅速通過，但希望可能因共和黨 內當前路線之爭而破滅。

因為共和黨「大謊言」命題真偽之爭勝負已出，眾院共和黨領導班子第三號人物懷俄明州眾議員麗茲‧錢尼，即將在本周被共和黨拔下黨團會議主席職務，踢出領導層，代表川普 「大選舞弊論」路線成為黨內主流聲音，不但要以此為基調奪回2022年期中選舉參眾兩院主導權，更為2024年川普復出鋪路。

錢尼今年54歲，是前副總統錢尼長女，2017年當選眾議員前，她長期在國務院系統任職，被視為新保守主義陣營的國安實戰健將，主管過國務院中東事務。轉換跑道成為眾議員後，由於豐富資歷加上為女性，很快被視為眾院共和黨培養的領導層，也被視為共和黨建制派成員。她看不順眼川普的國安外交政策與作法，黨內時常重話批評川普，早被川普支持者視為「華府沼澤」之一。

錢尼在二次彈劾川普案投贊成票，成為極右勢力眼中釘，非拔掉不可。但她躲過今年2月眾院共和黨內廢除她領導權的投票，當時眾院共和黨領袖麥卡錫出面保下錢尼，平息戰火，全力對抗民主黨。問題出在躲過二次彈劾的川普，抓住「大選舞弊論」不放，裡裡外外都大力宣導完全拿不出實錘證據的指控，天天放話，拒不接受拜登當選的事實。

錢尼完全難以接受，繼續批評川普。共和黨內因此浮現要不要支持「大選舞弊論」的路線之爭。麥卡錫與參院共和黨領袖麥康諾等高層冷處理黨內這件爭議，希望團結至上，不想逼黨內各派正式表態。麥卡錫等人認為此事讓黨內各說各話，自己決定。

當今三大社群平台臉書、推特和YouTube聯手封鎖川普及相關帳號，全面消音川普。但時至今日迄未徹底「收服」川普，川普的政治語言與理念仍穿透封鎖，直達支持者。錢尼態度更激怒川普7400多萬票的基本盤。

最新導火線是2月底記者會，麥卡錫表示尊重川普言論，邀請他在保守派大會演講，但錢尼當場表示國會暴動後，川普「不應在黨內外或國家再扮演任何角色」，她認為川普已沒有資格再領導共和黨。川普陣營自然無法接受，認為此事已到攤牌階段，此後麥卡錫開始避開錢尼，錢尼也不甘示弱，挑戰麥卡錫領導地位，麥卡錫決定不再支持錢尼。

最後形成川普與錢尼直接對壘。一派認為整個大選就是「大謊言」(Big Lie)，川普的第二任總統被拜登作弊「盜走」，2024年勢必捲土重來。錢尼派反過來指控川普說法才是「大謊言」，徹底摧毀川普班師回朝的正當性與合法性。

但目前為止，川普法律團隊完全提不出大選舞弊任何證據，各州選務單位都對本州選舉提出沒有作弊的驗證報告。川普卻抵死不接受，繼續鼓動滿腔熱血的支持者。共和黨精英層有苦說不出，更沒有膽量集體表態拆穿「大謊言」，明知川普說謊卻又不敢說破，深怕一旦說破自己面臨被逼下台的噩運。

這些尚有良知的共和黨議員，紛紛選擇不再尋求連任，退隱政壇，結果劣幣驅逐良幣，2022年新國會即使共和黨贏回多數席，眾院將變成一批說謊者掌權。下周眾院共和黨團將投票表決是否罷黜錢尼領導權。

依目前各方分析，錢尼將被川普鐵桿支持者、紐約州女性眾議員史特凡尼克取代，象徵川普路線占上風，成為黨內主流。這件事本是共和黨家務事，實則影響深遠。「大謊言」能否成為美國政治史的一頁，考驗選民2022年和2024的智慧抉擇。

拜登預定下周與參眾兩院兩黨領袖晤面，尋求共識，推動美國就業與家庭兩大法案。拜登原本期盼以他對共和黨長年瞭解，將不會太困難。但目前他也注意到「共和黨似乎正經歷『迷你革命』(mini-revolutoin)」。他說，以他在政界資歷從未見過這種情況，「國家政治健全需要兩黨體制，一黨執政制度對國家有害」。

拜登原來認為共和黨溫和派參議員可能鬆動立場，有條件支持兩大法案，如今見到錢尼可能遭黨內清算罷黜，強硬派聲浪抬頭，溫和派共和黨參議員都要三思而後行。如此拜登的4兆元振興國家法案能否有兩黨共識，成了懸念。拜登意圖通過代表他政績的重大法案，勢須付出更多政治代價。