施暴亞裔變態案增多 美國社會病根重

美國 襲擊和侮辱亞裔 案件繼續增加，暴力程度升高。繼3日台灣女孩在紐約被一名非裔婦女要求脫口罩，並用鐵槌敲頭送醫縫七針後，舊金山兩位85歲、60歲婦女4日等公車時，被一名男子持軍刀從背後攻擊，一人大量出血、另一人手臂中刀，都送醫急救。全美施暴亞裔案件急增，疑是變態跟屁蟲(copycat)有樣學樣，而襲擊無辜民眾令人髮指，顯示社會病態嚴重，不安全甚至危險。

近日各地攻擊亞華裔 案不勝枚舉。之前紐約亞裔婦女上教堂路上被非裔粗壯男子暴踢暴打；一名亞裔男子在地鐵被非裔毆打後勒喉昏迷。然後有華裔婦女搭地鐵被高喊「給我下車，你不屬於這裡」，並拍打她後腦勺。紐約一名亞裔男子被劫匪用木棍暴毆打斷鼻樑，還辱罵「你這個該死的中國人」；另一位33歲華裔婦女被絆倒在地後再遭猛踹，另一人被辱罵「這裡不是中國，你在美國」後遭毆打。

舊金山也發生多件施暴案，華裔、越裔老翁無端被攻擊，滿臉是血。而洛杉磯有華裔在自家院子竟被西裔大駡「滾回去！」；一名五歲孩童高喊「我恨中國，新冠病毒是中國帶來的！」

現在美國街頭像充滿了精神病患，很多跟屁蟲隨機找亞裔出穢言辱罵之外，施暴案增多，連軍刀都出手了，難道接著要動用槍枝掃射？這些下流社會的人渣有樣學樣，愈來愈血腥暴力，華裔該更加警惕。

攻擊亞裔一樁接一樁，美國快成「瘋子國家」了。拜登總統、部分州長、市長呼籲停止歧視，加強懲辦仇恨亞裔罪行；國會參院以94：1票壓倒性通過「新冠仇恨犯罪法案」，但都阻擋不了襲擊亞裔歪風盛行，美國病態嚴重。

病根或有多方面原因。一，美國歧視亞華裔已有上百年歷史，即使1882年「排華法案」已廢除73年，眾院2012年無異議通過決議案向華裔道歉，卻無法杜絕中下層社會到處有歧視亞裔情緒，認為美國不是亞裔該來的地方。

近期攻擊施暴者以非裔最多。我們不該歧視任何族裔，但常被歧視的非裔竟連連施暴亞裔，他們的祖先被販奴來美國，慘痛歷史經驗似未喚醒部分非裔的族裔平等意識，少數人更常表露低層人渣的動物天性，讓人氣憤。

二，因疫情遷怒華人和美中競爭，被認為是仇恨華人的主因。但看來仇恨和忌妒華人情緒，與華裔社經地位、財富、就學和整體表現都比非裔好也難脫干係。有人質疑這些加害者素質，很難想像他們能思考美中競爭等政治意識，更可能是反社會情緒發洩。他們不敢欺負白人，只能柿子挑軟的捏，找形象溫馴的華人尤其婦女施加暴力，可見這類人渣品行低劣，跟屁蟲模仿風潮使施暴亞裔案如瘟疫般星火燎原。

三，川普任內肆意鼓動族裔情緒，可能釋放出各類種族幽靈，無論白人至上主義者或非裔，歧視者都更膽大妄為。有華裔川粉質疑，攻擊亞裔案都出現左派執政之地，嘲諷自由派要負責。

這種辯論可能倒果為因。亞華裔人口集中在紐約、加州等都會區，確實是自由派地盤，這些地方種族多元、糾紛自然更多。但無可否認，藍州執法較紅州縱容寬鬆，仇恨犯罪起訴常高高舉起、輕輕放下，導致社會邊緣人攻擊更肆無忌憚。

但紅州如德州也出現多起亞裔餐館被潑紅漆、華人被辱罵，達拉斯公校考題竟出現中國人愛吃狗肉猫肉的爭議；喬治亞州按摩院濫殺，導致六位亞裔婦女殞命，強分藍紅州意義不大。倒是德州民眾擁槍更普遍，且允許民眾隨身帶槍上街，或許能阻止人渣挑釁滋事。

目前全美亞裔維權意識高漲，除了各地示威遊行維權，「美國亞裔基金會」(The Asian American Foundation,TAAF)3日成立，已籌得2.5億元，將從反仇恨、教育、數據及研究三大領域維護亞華裔權利，我們樂見其成。但靠「文戲」想徹底根絕歧視和施暴亞裔，還長路漫漫。

我們建議基金會拿出有力手段，效法猶太裔「反誹謗聯盟」，在各地廣設分支，組織義務律師團隊，全面監督反制歧視亞裔言行，用法律作武器打擊之外，更須提供被害者法律援助，嚴厲追責索償，嚇阻歧視。因為「武戲」往往比呼籲、研究、教育等更易立竿見影。

華裔沒有馬丁路德‧金恩，但維權總算有個開始。在母國成了包袱後，在美華裔須覺醒互援。歪風難止，現在外出儘量結伴同行、暫避去危險地點等，都是可行的防護手段。