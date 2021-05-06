英國航母航向東亞 軟調加入印太戰略

自1956年蘇伊士運河危機後，英國 已淪為二等國家，但英國一直沒有忘懷「日不落國」的光輝，之前不肯被歐盟綁住，執意要「脫歐」，也是要追尋獨立自主的外交。如今加入美國 為首的「印太戰略」，同樣也有到底在追求什麼國家戰略和利益的色彩。

英國反對黨對執政的保守黨好大喜功，很不以為然。他們強調英國力量有限，不要打腫臉充胖子。英國最有名的外交智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)就建議，英國既然不能作為全球強權(great power)，但英國人善於外交折衝，至少可以做為全球掮客(global broker)。

皇家國際事務研究所的建議包括：不要脫歐之後，樣樣政策與歐盟作對，應該把歐盟當成自己的奧援與後盾；不要沉溺在過去，要光榮的獨立，反而要巧妙運用自己的軟實力與外交網絡，做國際正面作用的促成者。

今年6月的七大工業國峰會(G7)，輪由英國主辦，也是英國發揮影響力的最好機會。這是疫情以來，各國元首高峰會首度以實體方式進行，同時也是拜登總統上任以來首次海外旅行；對首相強生來說，可以藉此彰顯英美兩國盎格魯薩克遜同文同種的「特殊關係」，讓英國以主角之姿，再度躍上世界舞台。

美國國務卿布林肯和英國外相拉布在3日聯合記者會，鋪陳這次峰會的重點：即強化既有聯盟，並且尋求志同道合的新盟友，抗衡來自中國 和俄羅斯對開放社會與國際秩序的挑戰。

拉布首先強調，倫敦與華盛頓對北京挑戰的看法一致；布林肯也呼應，稱英美之間的「特殊關係」，沒有國家比英國更能成為美國的緊密夥伴與盟友；但美英同時要擴大志同道合的夥伴陣營。

這次G7會議，作為東道主的英國還特別邀請不是G7成員的澳洲、印度、南非與韓國與會，「是因為我們看到那些分享共同價值觀、想捍衛多邊體系的志同道合國家需求，已經與日俱增」，這也在幫拜登實現其競選時的政見：召開「民主峰會」，協調應對中國的政策。

可是為了不讓中國與俄羅斯認為，英美正籌組與他們對抗的新聯盟，布林肯特別澄清，美國的目的並非要遏制、阻擋和壓制中國，而是要維護這個以規則為基礎、中國正在挑戰的世界秩序。而且美國希望與俄羅斯能有更穩定的關係，但這在很大程度上要取決於俄羅斯總統普亭如何行動，特別是在烏克蘭議題上。

英國在3月中旬公布的外交與國防政策評估，已開始偏向印太區域，希望加強英國外交與軍事的存在，以發揮平衡中國的作用。最明確的表徵是，英國航母「伊麗莎白女王號」率領多艘軍艦，已於5月1日啟程航向亞太區域，這是英國航母戰鬥群自1978年以來，首次進行海外巡航演習。

伊麗莎白女王號排水量達6.5萬噸，幾乎是此前英國「無敵」級航母的三倍；它採用獨創的雙艦島設計，可以極大提升運作效率，還可搭載40架以上F-35B隱形戰鬥機，整體作戰能力僅次於美國超級航母，遠高過中國「遼寧號」和「山東號」。

英國媒體稱，這個航母戰鬥群是自福克蘭戰役以來，英國最強大的艦艇編隊，隨行艦艇包括兩艘導彈驅逐艦、兩艘護衛艦和一艘綜合補給艦、一艘油料補給艦及一艘配備「戰斧」巡弋導彈的攻擊型核潛艦。

不過軍事專家質疑其真實戰力。由於英國軍費不足和美國交貨遲緩，該航母此行僅搭載八架F-35B戰機，僅是滿載的五分之一；此外，該航母服役以來問題不斷，作為全新航母，首次巡航就是為期七個月的遠航，外界懷疑它能否完成預定航程。

英國航母亞洲之行，明顯具有和美國共同牽制中國的意味。但英國也非常小心，雖然與美、日、韓都會有聯合操演，航母和戰機也會在日本協助下保養，但倫敦早就經過外交管道通知北京，英國航母此行不會行經台灣海峽，即使進入南海，不會進入中國人工島礁12浬範圍內；換句話說，伊麗莎白女王號不會像美國軍艦挑釁中方，做「自由航行」，而是為了替美英聯盟助勢而已。

伊索寓言中有「狐假虎威」的故事，正好可描寫現在英國與美國的關係。對英國來說最不智的，莫過於與中國直接對抗。不過，英國面對中國撕毀香港主權交接協議、否定英國發給港人的BNO護照效力，自然也點滴在心，面臨美國要求效忠的壓力，作為聯盟中的夥伴，英國恐怕也身不由己。