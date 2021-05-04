台灣將成美中無可避免的戰端嗎？

最近一期「經濟學人」以「地球上最危險的地方」形容美中爭霸下的台灣 。「紐約時報」專欄作家湯馬斯‧佛里曼也以「中美之間必有一戰嗎？」論述台海情勢，都對美國 難抑制中共軍力擴張，與中共對台灣的壓迫感到擔心，也對美國戰略模糊能否奏效提出質疑。

美國國家情報總監海恩斯上月29日在參院作證表示，若美國明確表態將介入台灣衝突，中國可能視為嚴重破壞穩定，導致美國利益受損；台灣因香港情勢更堅定傾向獨立，是「日益增加的挑戰」。她說，這將凝聚中方對美國的看法，認為美國一心壓制中國崛起(包含透過軍事力量)，結果可能導致北京更積極破壞美國在世界的利益。

拜登總統28日在首場國會演說表示，「我告訴習近平，我歡迎競爭，但不尋求衝突」；美國認為所有國家都應在相同國際規範下競爭，包含中國；他說，「我也告訴習近平，我們會在印太地區維持強大的軍事存在，就如同在北約組織在歐洲，這不會挑起衝突，而是防範衝突」。

因為中國崛起，逐漸在軍事、經濟等領域成為美國真正對手，而美國內政紛擾國勢漸頹，也讓中國愈來愈自信，甚至認為專制治理模式遠勝過民主，要與美國爭霸。

70年來，台灣在美國保護下得以平安發展。民進黨政府當然傾向「正常國家」，但現實上做不到，再怎麼打擦邊球也無法放棄「一中憲法」架構，與大陸周旋，只能不退讓、不挑釁，強調台灣與中國互不隸屬。

中共近期施壓台灣力道漸強，但在威脅下成長的台灣民眾，並未感受如「經濟學人」形容的危險局面。事實上，台灣股市屢創新高，因為防疫有成，是舉世罕見的「馬照跑舞照跳」國度，民眾正常生活未變；也因人民對民主實現的自我認同愈來愈強，尤其中共打壓香港民主，讓台灣年輕世代拒斥統一傾向更強，不惜與大陸民族主義對撞，正是海恩斯口中「日益增加的挑戰」。

大陸想併吞台灣，除了「民族使命」，還有很現實的戰略目標。中國有超級電腦、太空等科技，但科技核心的產業半導體微晶片製造，與台灣差距至少五至十年，追趕不上，攸關未來數位經濟發展和實力。

台積電 是世界半導體產業龍頭，去年營收六成來自北美，近兩成來自中國。台積電創辦人張忠謀早就預言，台積電會是地緣政治必爭之地，美國要它，歐盟邀它設廠，大陸也想將台積電納入囊中。美國遏制中國科技發展，砍斷台積電為華為供應晶片，要求台積電暫停大陸訂單，確保對中國科技發展防堵。

台積電去年宣布在亞利桑納州投資35億元，興建五奈米先進晶圓廠；近日再宣布將投資29億美元，在大陸南京廠擴建28奈米晶圓產能；這本是台積電在美中地緣政治求取平衡的策略，但投資中國部分不是新技術，大陸並不歡迎。

拜登上月邀請19家半導體業者舉行供應鏈高峰會，稱將提撥500億元，建立美國半導體供應鏈。峰會既要圍堵中國半導體業，也加強美國半導體供應鏈建置，台積電董事長劉德音峰會中發言小心翼翼，強調台積電赴美投資的美好前景，又稱這波全球晶片缺貨是因疫情、美中貿易緊張與數位轉型等因素，與半導體業設廠地點無關。

果然就有「愛國」大陸學者質疑台積電在南京投資，企圖擠垮大陸晶片產業。台積電既要滿足中美兩強爭衡對它的期待，又得謹慎避免任何一方防堵反制，所以即使在美中相互加碼下，台積電仍維持八成投資和產能在台灣。也因台積電的「護台戰略」，讓美中必須齊心保護它，具體而微顯現台灣夾在兩強間的戰略地位，即維持平衡，避免釀成無可彌補的局面。

台灣沒有主導台海局勢的實力，卻有點燃引信製造危險的能力。一旦失火，不僅影響台灣現況存亡絕續，更可能導致美中攤牌。任何一方沒有必勝把握，就不敢輕易點燃引信。歷史上戰爭都因許多偶然而發生，美中台各方角力必須讓風險可控，習近平當局思維和決策，更不能讓偶然或失誤成為可能。

香港當今的局勢證明西方對北京的回應判斷失誤，台灣絕不能成為下一個香港，否則掀起的風暴不只是區域權力失衡而已。有人認為，北京如貿然在台海開戰，習近平可能成慈禧太后，中共政權將落入大清命運。北京會不會冒進犯險、美國的決心能否阻擋，都是「經濟學人」對西方社會提警告的原因。