朱利安尼被「抄家」 川普的麻煩開始

前總統川普 上月29日接受「福斯新聞網」專訪說，他「百分之百」考慮在2024再次出馬選總統。這是他離開白宮以來，對再選總統表述最明確的一次。前一天，他的前私人律師朱利安尼住家和辦公室被聯邦幹員持法庭搜索令搜查，據信與助俄國干預2020年美國大選有關。被川普稱為「真正愛國者」的朱利安尼被「抄家」，預示隨著聯邦司法部對製造選舉舞弊信息調查，紐約州檢方對川普家族稅務問題調查漸觸及核心，川普的麻煩才剛開始。

2020年總統大選後，川普一直質疑大選存在嚴重舞弊。為此，由曾任紐約市長的朱利安尼領銜的律師團隊共提出70餘場選舉官司，結果從地方法院至聯邦最高法院，幾乎全部判輸。川普陣營一個最核心說詞，是指控多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)在總統選舉中動手腳，把數以百萬計本屬川普的選票計算給另一候選人拜登，然而多州重新計票結果都顯示，這種指控無中生有。

多明尼恩投票系統已把朱利安尼、席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)等川普團隊律師和散播不實信息的多家保守派媒體，以誹謗罪名告上法庭，尋求多達16億元賠償。曾不遺餘力散播選舉陰謀論的右翼有線電視台「新聞極限」(Newsmax)4月30日發表道歉聲明，承認沒有證據證明多明尼恩投票系統在2020年總統選舉中造假。此前保守派刊物「美國思想家」(American Thinker)也撤回多篇指控選舉舞弊的文章，承認都是依靠毫無根據的虛假消息來源杜撰。

朱利安尼介入大選之深，遠非散播選舉舞弊信息這麼簡單。他2016年尋求共和黨總統提名失利後，便轉而支持川普，並成為他的核心盟友；儘管後來尋求在川普內閣出任司法部長和國務卿都未如願以償，他還是擔任川普的私人律師，並在2020年大選期間扮要角。

朱利安尼對川普大選的「貢獻」，是與擔任烏克蘭 議員的俄羅斯長期特工德卡奇(Andrii Derkach)多次會面，企圖透過「扒糞」手段，抹黑民主黨總統候選人拜登涉及貪腐，以干擾美國大選。

德卡奇向朱利安尼和美國國會提供宣稱拜登收取一家烏克蘭公司90萬美元的關說費等資料，以及拜登與當時烏克蘭總統波洛申科之間的電話錄音，經美國情報部門檢驗，發現都經過變造和修改。但朱利安尼和川普卻一再在推特引用德卡奇「爆料」，宣稱這是拜登掩護其子杭特(Hunter Biden)先前在烏克蘭做生意的證據。

為此，不僅川普政府的國家情報總監(DNI)去年8月透過聲明示警，指俄國正企圖干預大選，還特別點名德卡奇，財政部還於當年9月宣布制裁德卡奇和三名俄國人，指他們「企圖破壞2020年美國總統大選 」。朱利安尼當時也一再接到聯調局(FBI)警告，指出他與俄羅斯情報人員來往的危險性；調查機構曾多次申請對朱利安尼的搜查令，卻都被司法部內川普政治任命的官員擋下。

現在聯調局持法官簽發的搜查令，搜查朱利安尼住處和辦公室，懷疑他與烏克蘭之間有非法商業交易，核心在他去年是否未遵照「外國代理人登記法」規範，未經申請就擔任外國代理人，從事非法行動並試圖影響美國對烏克蘭的外交政策。

朱利安尼以前的兩名商業夥伴帕納斯和佛魯曼，已在2020年被控違反政治獻金規範和其他罪名。這兩人曾是朱利安尼去年「扒糞」拜登及杭特的幹將，還涉及檢方所稱讓時任美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契被開除的行動。

朱利安尼將如何面對被調查和起訴，目前不得而知。但川普前私人律師柯恩大轉變，或許可作參照。長期擔任川普私人律師的柯恩，曾信誓旦旦願為川普「擋子彈」，但當他被聯調局「抄家」，搜到他稅務詐欺、虛假陳述和選舉財務詐欺的確鑿證據後，便與川普反目，轉而成為檢方調查川普的利器。他上周受訪說，他早警告過朱利安尼，川普一定會棄車保帥，而朱利安尼被搜查，川普也一定會心驚肉跳。

假如朱利安尼為自保，和盤托出他與烏克蘭議員交往和美駐烏克蘭大使被炒事件扮演的角色，都是奉川普之命，供出更多不利川普的證據，則2024年總統大選川普面臨的不是要不要選的問題，而是能不能選的問題。多位有志競逐白宮寶座的共和黨要角似已嗅出苗頭，雖口頭上「尊川」，卻已不再理會川普動向，在各州展開演講和布樁活動。