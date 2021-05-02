中國區塊鏈破繭 美國須趕上才能競爭

拜登總統就職滿百日當天，向國會發表施政演說，表達強烈與中國 競爭的意圖，爭取21世紀全球領導地位。談到科技競爭，他信心滿滿地說，美國 將在人工智能、電動車、清潔能源和生物科技等保持領先，但他卻忽略了一個重要科技領域，完全沒提到數位區域鏈(blockchain)問題。

中國國家主席習近平2019年11月曾表示，中國要優先發展「區塊鏈」技術，卻沒有引起美國注意。去年底中國開始測試「數位人民幣」及區塊鏈應用，也未引起美國關注。直到最近，中國人民銀行(央行)準備正式發行數位人民幣，4月25日啟用國內「區塊鏈服務網絡」，還宣布今年6月25日將啟用「全球區塊鏈服務網絡」(GBSN)，至此美國才發現中國設立這個網絡的重要目標。

眾所周知，「數位革命」正在發生。區塊鏈的使用將是數位革命最重要發展之一。至今為止，區塊鏈主要用在加密貨幣 上，例如近來大紅的比特幣(Bitcoin)，就是利用區塊鏈技術在網上設立一個代碼系統，再用來運作；對支持者來說，這個系統使加密貨幣比法定貨幣更安全、隱密和方便。

區塊鏈技術可應用到其他行業上，特別是金融、銀行、支付和交易上；區塊鏈有如一個安全可靠的會計帳目，所有交易都可輸進去，所以可能取代紙幣和硬幣，使貨幣進入數位時代。由於可能廣泛應用，因此將來勢必對經濟和金融造成顛覆性變革，這是區塊鏈備受關注的基本原因。

4月25日啟用的中國區塊鏈網絡，已有120個城市參加，明年將增至200個城市，之後再擴展至451個縣級城市。至於6月25日啟用的全球區塊鏈網絡，已有亞歐非多個國家表示有興趣加入，目前香港和新加坡正在測試使用。這個網絡基本上是網上平台，為開發商提供開發區塊鏈軟件的工具，因此各行各業的公司可開發自己的APP，然後放入網絡中，藉此將業務數位化，提高效能。

中國的區塊鏈網絡由政府(國家經濟及發展委員會的信息中心)、通訊系統(中國移動、中國電信)、銀行系統(中國聯銀)、支付系統(微信支付、支付寶)、以及初創公司「紅棗」(負責區塊鏈技術)共同創辦。由於是國家推動，所以迅速結合成一個龐大系統。

區塊鏈的運算要靠網上雲端服務，在中國大陸，將由阿里巴巴、百度和騰訊三家公司的雲端服務支持；在國際，則由亞馬遜的AWS、微軟的Azure和Google Cloud支持，目前已在香港、新加坡、巴黎和加州設立運作所需的數據中心。

加州西方法學院教授古柏(James Cooper)說，未來十年，中國區塊鏈網絡將是全球最大，就算美國和西方自由國家排斥這個網絡，單是它在中國使用，已可讓它成為全球最大，更何況它可能在不少國家取得市場。

中國區塊鏈網絡的擴展利器是低收費。一家公司如要將自己的區塊鏈APP放進網絡中運作，每年收費少於400美元。為什麼區塊鏈網絡會被廣泛接受，商界卻不使用現有雲端服務？因為雲端服務收費仍很高，並不是一般中小企業能負擔。

古柏將區塊鏈網絡視為新的「一帶一路」，帶路計畫為中亞和西亞數十國提供基建，中國藉此取得經濟發展的優勢；區塊鏈網絡則提供國際上大小公司以超低費用，加入一個連繫中國和全球的經貿平台。

古柏又將區塊鏈網絡看成為「中國製造2025」。「中國製造2025」的用意是推動科技創新，希望2025年前能在多個科技領域取得突破，包括人工智能、機器人、電動車和清潔能源等，領先全球；區塊鏈網絡的用意也是科技創新，藉著區塊鏈技術讓產業數位化，改變未來世界經濟運作。

美國是民主國家，特別注重個人自由和隱私，因此不可能設立由政府領導的區塊鏈網絡。因此美國的區塊鏈技術很可能維持現有「去中央化」(decentralized)特性。因為去中央化，所以不受聯邦政府干預，各種加密貨幣可設立分散而不統一的區塊鏈。因為分散而不統一，因此就無法設立像中國那樣的龐大網絡。

中國的區塊鏈網絡將在全球引起什麼反應，或可能帶來什麼衝擊？現在言之尚早，是個未知數。但數位革命是必然趨勢，全球經濟也必將進一步數位化，因此區塊鏈化也是必然；拜登領導的美國要與中國競爭，如果要在區塊鏈領域不落後，美國就非加緊創新研發不可，否則在拜登任內就會被中國甩在後面。