拜登演說 定調美中是民主與專制對決

後世評斷拜登 總統政績,主要不看他中間偏左的內政成績,而要看他是否能完成他倡議的自由民主普世價值,能否打敗中共 專制獨裁。這種思維貫穿拜登28日在國會聯席會首次演說。世局和時勢給拜登現階段的歷史任務,是透過巨大內政支出,完成美國 基礎建設和人民心理武裝,號召全國團結,證明民主體制必然戰勝專制。美國必須團結發揮力量,團結的美國必將勝過中共專制,這也是拜登上任100天和美國面臨的最大挑戰。

過去四年,川普主政在兩黨、左右派媒體黨同伐異的混亂中,把複雜的政務簡化為浮誇的紛擾,讓許多人看衰美國國力衰退,連帶質疑民主已不能解決問題,保障人民福祉。中共從官媒到海內宣傳,都誇大美國2020年大選過程的異常現象;中國不瞭解美國,更多是蓄意扭曲、醜化美國選舉與亂象,想得出美國「民主已死亡」的結論,以宣揚中共專制優越,但事實卻並非如此。

拜登在演說近尾聲說,(他們)看到暴民攻擊國會,認為這就是美國民主已日薄西山的明證,但他們都錯了,「我們要證明他們是錯的。我們要證明民主制度依舊管用」,「我們能夠為人民服務」。

雖然外界還在等拜登推出對中共的整體戰略,但大框架已浮現,就是延續川普政府對中政策,最上層結構是意識形態「冷戰」:民主對抗專制,從前副總統潘斯2018年在華府智庫演講列述美國多年受中共多方面攻擊,點明美國將反擊,可看出美國兩黨對中共反擊戰略正在成形。

而拜登因比川普政府團隊更有時間觀察,未來出台的中國戰略和政策,可能更具深邃和長期影響,一如當年自由世界陣營對付蘇聯共產陣營一樣。「紐約時報」評說,拜登通篇演講未用「冷戰」字眼,但他明示這是長期作法,而拜登對抗中共專制就須團結各黨派,並藉三大民生建設法案凝聚團結。

拜登如能藉對抗中共專制而贏得共和黨支持開支龐大的法案,將證明美國民主的優越性。除了上任之初十萬火急的1.9兆元新冠紓困法案,獲部分共和黨人支持,拜登提2.25兆元「美國就業方案」(American Jobs Plan),集中基礎建設。

另有1.8兆元的「美國家庭計畫 」(American Families Plan),將靠「劫富濟貧」籌措財源,他的演說試圖說服各界,這項近代罕見的投資對美國未來至關重要,證明民主政府能解決問題,不是中共專制才能短期內完成國家硬體建設,更不能讓中共專制掌握話語權。

拜登闡釋自「羅斯福新政」以來的兩大社會福利投資法案,都以「中國」「專制」提醒兩黨議員與民眾,美國要放下爭執,團結起來,向世界證明民主制度比專制體制優越。

在演說前一天,拜登在電視受訪說,美國與中共競爭不只是軍備,更在高科技競爭,因此需要培養人才。他擔心獨特的美國民主,能否在有限時間內取得共識,與專制一爭高低。他說,「習近平打賭我們做不到」("Xi does not believe we can. That's what he's betting on.")

一般認為,在疫苗普遍接種、疫情紓緩之際,百廢待興,美國任何執政者都須提出經濟振興方案,以履行重建國家責任,所以民主黨使用大政府振興方案非常自然。在美國民心普遍求安定下,上半年兩黨再點燃戰火可能性應和低。

何況民主黨還牢牢掌握參眾兩院多數,加上共和黨面臨川普路線掙扎,將衝擊2022期中選舉。譬如,選民對拜登提出12周有薪家事假或延長義務教育、社區學院免費等都很受歡迎。拜登進一步用「團結抗中,民主必勝」包裹推銷大政府支出法案,共和黨想阻擋都須考慮負面後果。

從拜登這篇重量級國會演說可看出,美國政府未來對專制中共的大戰略藍圖,即以美國民主為核心,人權等價值為訴求,廣結世界相同價值觀的盟國,力抗專制的中共領導的反普世價值觀國家,世界兩大陣營已隱然成形。

據報導,繼氣候變遷峰會後,拜登正籌畫年底舉行民主峰會,將團結全球民主國家,商討民主體制21世紀面臨的挑戰,證明民主政府能及時提供人民服務,施政透明、尊重人權;美國將繼續領導世界,扮演全球領袖。

在世紀疫情衝擊與中共專制宣傳的「偽優越性」威脅下,拜登能否用他40多年國會和副總統從政經驗與智慧,團結兩黨與國際盟友,讓民主戰勝專制,攸關他的歷史定位。