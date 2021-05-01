拜登演說 定調美中是民主與專制對決

後世評斷拜登 總統政績，主要不看他中間偏左的內政成績，而要看他是否能完成他倡議的自由民主普世價值，能否打敗中共 專制獨裁。這種思維貫穿拜登28日在國會聯席會首次演說。世局和時勢給拜登現階段的歷史任務，是透過巨大內政支出，完成美國 基礎建設和人民心理武裝，號召全國團結，證明民主體制必然戰勝專制。美國必須團結發揮力量，團結的美國必將勝過中共專制，這也是拜登上任100天和美國面臨的最大挑戰。

過去四年，川普主政在兩黨、左右派媒體黨同伐異的混亂中，把複雜的政務簡化為浮誇的紛擾，讓許多人看衰美國國力衰退，連帶質疑民主已不能解決問題，保障人民福祉。中共從官媒到海內宣傳，都誇大美國2020年大選過程的異常現象；中國不瞭解美國，更多是蓄意扭曲、醜化美國選舉與亂象，想得出美國「民主已死亡」的結論，以宣揚中共專制優越，但事實卻並非如此。

拜登在演說近尾聲說，(他們)看到暴民攻擊國會，認為這就是美國民主已日薄西山的明證，但他們都錯了，「我們要證明他們是錯的。我們要證明民主制度依舊管用」，「我們能夠為人民服務」。

雖然外界還在等拜登推出對中共的整體戰略，但大框架已浮現，就是延續川普政府對中政策，最上層結構是意識形態「冷戰」：民主對抗專制，從前副總統潘斯2018年在華府智庫演講列述美國多年受中共多方面攻擊，點明美國將反擊，可看出美國兩黨對中共反擊戰略正在成形。

而拜登因比川普政府團隊更有時間觀察，未來出台的中國戰略和政策，可能更具深邃和長期影響，一如當年自由世界陣營對付蘇聯共產陣營一樣。「紐約時報」評說，拜登通篇演講未用「冷戰」字眼，但他明示這是長期作法，而拜登對抗中共專制就須團結各黨派，並藉三大民生建設法案凝聚團結。

拜登如能藉對抗中共專制而贏得共和黨支持開支龐大的法案，將證明美國民主的優越性。除了上任之初十萬火急的1.9兆元新冠紓困法案，獲部分共和黨人支持，拜登提2.25兆元「美國就業方案」(American Jobs Plan)，集中基礎建設。

另有1.8兆元的「美國家庭計畫 」(American Families Plan)，將靠「劫富濟貧」籌措財源，他的演說試圖說服各界，這項近代罕見的投資對美國未來至關重要，證明民主政府能解決問題，不是中共專制才能短期內完成國家硬體建設，更不能讓中共專制掌握話語權。

拜登闡釋自「羅斯福新政」以來的兩大社會福利投資法案，都以「中國」「專制」提醒兩黨議員與民眾，美國要放下爭執，團結起來，向世界證明民主制度比專制體制優越。

在演說前一天，拜登在電視受訪說，美國與中共競爭不只是軍備，更在高科技競爭，因此需要培養人才。他擔心獨特的美國民主，能否在有限時間內取得共識，與專制一爭高低。他說，「習近平打賭我們做不到」("Xi does not believe we can. That's what he's betting on.")

一般認為，在疫苗普遍接種、疫情紓緩之際，百廢待興，美國任何執政者都須提出經濟振興方案，以履行重建國家責任，所以民主黨使用大政府振興方案非常自然。在美國民心普遍求安定下，上半年兩黨再點燃戰火可能性應和低。

何況民主黨還牢牢掌握參眾兩院多數，加上共和黨面臨川普路線掙扎，將衝擊2022期中選舉。譬如，選民對拜登提出12周有薪家事假或延長義務教育、社區學院免費等都很受歡迎。拜登進一步用「團結抗中，民主必勝」包裹推銷大政府支出法案，共和黨想阻擋都須考慮負面後果。

從拜登這篇重量級國會演說可看出，美國政府未來對專制中共的大戰略藍圖，即以美國民主為核心，人權等價值為訴求，廣結世界相同價值觀的盟國，力抗專制的中共領導的反普世價值觀國家，世界兩大陣營已隱然成形。

據報導，繼氣候變遷峰會後，拜登正籌畫年底舉行民主峰會，將團結全球民主國家，商討民主體制21世紀面臨的挑戰，證明民主政府能及時提供人民服務，施政透明、尊重人權；美國將繼續領導世界，扮演全球領袖。

在世紀疫情衝擊與中共專制宣傳的「偽優越性」威脅下，拜登能否用他40多年國會和副總統從政經驗與智慧，團結兩黨與國際盟友，讓民主戰勝專制，攸關他的歷史定位。