普亭從烏東撤軍 檢驗拜登的戰略底線

從3月開始，烏克蘭東部緊張情勢升高，烏克蘭與俄羅斯 都集結部隊在邊界對峙，可是雙方實力懸殊，俄羅斯有十萬精銳，擁有最現代化裝備，烏克蘭完全無能為力。外界猜測，俄羅斯總統普亭 的目的，一是為確保烏東自決獨立；二是如果烏克蘭敢出兵抗拒，俄羅斯可趁機收拾烏克蘭。

烏克蘭只有寄希望於國際能干預。拜登總統4月2日與烏克蘭總統澤連斯基通話，表示美國 對烏克蘭主權和領土完整的「堅定承諾」，但這並不意味美國會出兵介入；而北大西洋公約組織更對烏克蘭(之前是喬治亞共和國)要求加入，欲得到集體安全保障完全不理會，生怕惹禍上身。

美國對東歐向來鞭長莫及，冷戰期間，捷克與匈牙利雖自發性反蘇聯，美國也表示支持，但捷、匈都遭到蘇聯鎮壓。小布希總統2005年對喬治亞表態支持，但2008年喬治亞與俄羅斯發生戰爭，美國卻毫無動作。

普亭21日在國會發表國情咨文時，大家以為普亭即將宣布併入烏東，可是他只警告西方與烏克蘭不要越過紅線，第二天，俄羅斯甚至宣布「測試軍隊應變」演習結束，將撤回部隊。普亭究竟葫蘆裡賣什麼藥？

首先，他對烏克蘭「以武促和」。普亭接受澤連斯基的邀請會面，雙方各退一步，回到談判桌上，但普亭要讓基輔政府從此不敢再干預烏東事務，讓烏東逐漸回歸俄羅斯。

更重要的，普亭也對美國「以武促談」；普亭真正在意的，是以此來測試拜登的反應。拜登4月13日打電話給普亭，呼籲俄國緩和緊張局勢，還提議美俄舉行元首峰會，原來開赴黑海支援烏克蘭的兩艘美國軍艦，也停留在地中海，以此表達美俄不願軍事對抗。

可是拜登為了向美國國內交代，還是宣布對俄羅斯經濟制裁，而且前東歐國家翻出舊案，指責俄羅斯情治機構在捷克爆破軍火庫，在保加利亞暗殺軍火商人，紛紛驅逐俄國外交官報復。

普亭雖然28日也驅逐這些國家外交官，以對等報復，但還是給美國留下尊嚴與面子，同時也測試了美國的底線。俄羅斯總理梅德韋傑夫在撤軍後刊出「普亭的新冷戰」文章，把這次危機比成上世紀60年代「古巴導彈危機」。他認為，俄美關係從持續下滑到高度緊張，責任完全在美方，美國必須尊重俄羅斯的地位，也要尊重冷戰至今，俄羅斯在歐洲的勢力範圍。

俄羅斯故意挑起國際危機，恐怕也與內部政治危機有關。現在普亭的執政黨僅有27%支持率，面對9月聯邦國會大選，恐怕凶多吉少。尤其還要面臨從德國返俄羅斯的納瓦尼領導的強大反對派。

納瓦尼被普亭派特務毒害，回國後又被拘禁，現在已絕食三周，要求自己有醫療照護。60個城市民眾為了他示威抗議，普亭深知要鎮壓會引發反彈，但任由反對派勢力坐大，將淪為與白俄羅斯總統盧可申科同樣的處境。

雖然普亭現在利用法院，將納瓦尼的組織認定為非法極端組織，但要激發民眾對他的支持還需要有外部危機，從軍事上冒險，上次併吞克里米亞，讓普亭支持度達到八成，他對烏克蘭東部也想如法炮製。

所以俄羅斯內部危機一直持續，烏東危機也沒有過去，只是退回原點。俄烏前線對峙依舊，美國海岸巡防艦現在甚至要進入黑海，大部分俄軍保持戰備狀態，把重型武器都留在俄烏邊境附近的靶場，預備隨時返回邊境。

遠在地球的另一端，台海與烏東的情況有類似之處。拜登對這兩個地方從來不明確表達美國的安全承諾，而是保持戰略模糊。雖然讓這兩個地區緊張，如果對台灣戰略清晰，或主導北約把烏克蘭納入為成員國，將讓中國與俄羅斯認為，情勢已朝改變現狀傾斜，反而可能促發中、俄加快反應，甚至有某種形式的聯手結盟。

此刻美中俄三邊關係中，俄羅斯其實最希望的戰略位置，是把自己置於戰略中心，在美中兩國之間左右逢源。普亭在美國大選前就意有所指地說，俄國與中國已經達到聯盟條件，但是沒有必要結盟；這話其實是講給未來的美國總統聽，要他趕快拉攏俄羅斯，來對抗中國。川普任內也有類似俄抗中的思維。

現在雖然北京與莫斯科沒有結盟，但有可能互通聲氣、分進合擊，全球一盤大棋最令人擔心的，就是台海與烏東互相牽連。如果同時有事，以美國此刻的國力和民眾意願，絕不可能同時因應，這才是烏東危機的真正隱憂。