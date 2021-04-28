美中對抗 特斯拉、奧斯卡一樁接一樁

美、中兩大國競爭天天出招、日日紛爭已成常態。但兩國民間近日也風波不斷，特斯拉 (Tesla)在上海車展遇女車主「維權」，中共黨媒圍剿特斯拉，劍指美資和美國品牌，愛國小粉紅們窮追猛打特斯拉，幾乎舉國沸騰；接著趙婷的「無依之地」電影獲奧斯卡最佳導演和影片榮譽，中共卻全面封殺奧斯卡頒獎轉播，並禁止視頻或有關信息流傳，據說和趙婷早年說過「中國 是充滿謊言的地方」有關。

這些風波鬧得群情激憤、民族主義高漲，官方是否趁機背後鼓動「反美」，都成熱門話題。特斯拉打破中國外資企業須有50%本國資本規定，在上海設廠，如今在中國銷售紅火，把國產電動車打得七零八落，如今華為開始插手電動車自駕研發，很多人懷疑中共要把特斯拉趕出中國，甚至併吞工廠，吃掉新科技，連帶也牽動馬斯克 (Elon Musk)創辦的「星鏈」(StarLink)6G和SpaceX用途等。

這些併圖是民間和許多YouTuber(油管網紅)的臆測想像，但美中兩大國全面競爭下，事件背後牽動個體、企業發展和利益，非常複雜也充滿爭議。

首先，世界最大電動車廠特斯拉是行業的領頭羊，在美中歐洲都很火紅。尤其有錢的年輕人趨之若鶩，下訂後常須等候數周才交車。特斯拉集科技、尖端概念和時尚於一身，即使有許多瑕疵，消費者又愛又恨，仍供不應求。

它和中國合作是一部充滿商業利益和政治目標交換的雄圖和歷史。2018年馬斯克宣布上海建超級工廠，得利於上海市和中共當局都想藉特斯拉品牌提振經濟，刺激政府補貼上千億人民幣卻不爭氣的中國電動車業者，中方提供特斯拉土地、賦稅寬減等優惠，條件是每年生產須達50萬輛，否則收回其特許。

馬斯克確屬天才能人，在中方全力配合下不到一年完成建廠，2019年底即生產數十部Model 3交付員工，「中國速度」震驚世人；去年生產近50萬輛車，並啟動更高檔Model Y生產，年底向歐洲澳洲等十多國出口。它也數次在大陸大降價，鯨吞大陸電動車市場，使蔚來、小鵬、理想等國產電動車毫無招架之力，馬斯克成為大陸年輕人的偶像和英雄。

但特斯拉車子小毛病多，日前上海車展出現穿著印有「剎車失靈」T恤的女孩跳上特斯拉新車維權，立即點燃炸藥庫。黨媒新華社次日帶頭批特斯拉忽視消費者權益，很像寫好劇本的演出，特斯拉卻靠掌握每部車行駛數據反擊，指有問題的車主出事當天曾以時速118.5公里狂飆，30分鐘內曾踩煞車40次，顯示駕駛違規超速，特斯拉的煞車沒問題。

這下子更激怒小粉紅戰狼們，「扶中滅美」情緒大爆發。特斯拉見不妙，只得發聲明道歉。但怒潮難息，有人認為特斯拉的中國夢完了。許多國人評論說，中國痛恨美國貿易戰和圍堵，特斯拉享中國優惠，卻未感恩圖報，還將數次起火事件歸咎國產電池，每部車行駛資訊都傳回美國總部，「扮間諜」搜集中國人信息，萬惡不赦，網上引發正反論戰。

很多分析指女車主維權更像「碰瓷」，黨媒打蛇隨棍上打擊特斯拉信譽，想讓它在中國難立足，再接收其工廠和先進技術，為華為自駕電動車開路，要逼特斯拉像谷歌、南韓樂天一樣退出中國市場；這是殺雞儆猴，教訓外資必須跪舔中國。

也有人指中共打擊常為中共說話、讚揚北京的馬斯克不智，或許涉及中共黨內路線鬥爭；聯想這在警告馬斯克，星鏈計畫別想突破網路長城封鎖，落地中國；馬斯克星鏈計畫迄今擁有數千枚迷你衛星，SpaceX將和美軍合作對抗中國，中方敲山震虎在警告馬斯克。

和馬斯克處境雷同的是北京出生、14歲後到英美留學的華裔導演趙婷。她才華洋溢，連獲金球獎、金獅獎、奧斯卡等國際大獎肯定，只因有人翻出她昔日曾說「中國是充滿謊言的地方」，黨媒立即從宣揚她是「中國驕傲」變成「大毒草」，全網刪帖。趙婷、奧斯卡、無依之地等都成摒蔽詞，以致網上有「恭喜"那個女孩"以"有靠之天"獲得"404獎"」的嘲諷說法。

海外華人關注的是，這類現象正常嗎？習近平主席既強調道路自信、理論自信、制度自信，再增加文化自信，這樣做的自信在哪裡？中共官宣和大陸有沒有謊言自有公斷，一位優秀華人偶爾說出引發共鳴的真話，怎就引來雷霆萬鈞的打壓報復？這樣睚眥必報，中國如何成為世界領袖？