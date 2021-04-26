對抗仇視亞裔犯罪 為何有人不贊成？

聯邦參議院22日以94比1票的壓倒性多數，通過「新冠仇恨犯罪 法案」(COVID-19 Hate Crime Act)，要求司法部任命官員，加快對疫情引發的族裔歧視和仇恨犯罪調查，並限制執法機構使用歧視性文字，以及調動各地資源抵制仇恨犯罪。該法案預計下月在眾院審議通過後，交拜登總統簽署。拜登已表達支持這個法案。

這是聯邦參院首次通過保護亞裔 為主旨的法案，也是民主黨、共和黨 議員政治空前對立下，展現罕見的一致立場。然而輿論也普遍注意到，對該法案投下唯一反對票的密蘇里州共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)。

霍利作為共和黨保守派大將，是2024年角逐共和黨總統提名的熱門人選之一，也是去年11月總統大選後，首個跳出來挑戰大選結果的聯邦參議員，他也是今年1月國會暴亂的煽動者之一。他確信，只要前總統川普不再出馬選總統，他的政治資本就足以讓他扛起保守派大旗。

霍利去年在川普與共和黨政府官員三番五次把新冠病毒稱為「中國病毒」、「武漢病毒」，導致民眾遷怒美國亞裔，責難、仇視甚至攻擊亞裔時，他也推波助瀾；現在他更可對保守派說，當參院投票通過新冠仇恨犯罪法案時，他是唯一投反對票者，而其他有意逐鹿白宮的參議員，例如克魯茲、魯比歐、柯頓都支持法案。

然而，在他投票反對對抗仇視亞裔犯罪後，連他家鄉的媒體、密蘇里州「堪薩斯城星報」當天也發表社論批評說，霍利的觀點使美國變得不安全，現在這個國家存在著一群暴徒闖進國會大廈的窗戶，某個獨狼槍手狂熱地在互聯網瀏覽反猶太裔、反亞裔、反非裔的信息，從而造成太多流血事件。他的投票選擇是錯的。

曾任密蘇里州檢察長的霍利，對福斯新聞網解釋他不贊成反仇恨亞裔法案的原因。他說，法案內容過於寬泛，用詞「危險」，隨便就賦予聯邦政府「開放式的權力」，可以定義聯邦仇恨犯罪的新領域，把政府變成言論警察，有權決定什麼構成冒犯言論，並開始監控民眾。

但根據新冠仇恨犯罪法案內容，針對當事人實際族裔或以為當事人屬於某種族裔而出現的仇恨與歧視行為，因當事人族裔而認定與新冠病毒傳播有關而出現仇恨與歧視行為，才構成暴力犯罪。換句話說，若只是言論上仇視而沒有行動，並不構成犯罪；法案也未給予聯邦政府廣泛的權力。

霍利的說詞明顯不成立，卻在一些保守派人士中有一定代表性。事實上，去年9月17日，眾院表決通過由華裔眾議員孟昭文提出的決議案，呼籲所有公職人員譴責因疫情而蔓延的反亞裔情緒，並要求執法部門對所有形式的仇恨犯罪展開調查時，多達163位共和黨議員反對，該決議案也未提交當時共和黨主導的參院討論。

這些共和黨人的主要觀點，正如眾院共和黨領袖凱文·麥卡錫所說，「將病毒稱作『武漢病毒』或『中國病毒』，並不會導致助長針對美國亞裔的暴力行為」。共和黨保守派參議員克魯茲雖承認，川普等人用偏執用語形容新冠肺炎，會刺激人們的恐懼感，創造一種不能容忍的暴力氣氛，但他也認為，相關法案是民主黨的「資訊策略」(message tactic)，共和黨不應隨之起舞。

許多人不願承認的事實是，自新冠疫情爆發以來，各種針對亞裔的仇恨言行暴增，讓亞裔愈來愈缺乏安全感。據加州州立聖伯納迪諾大學仇恨和極端主義研究中心在16個大城市的調查研究報告，2020年3月後，全美針對亞裔的仇恨犯罪案增長近149%，孟昭文提出的「譴責因新冠病毒反亞裔」的決議案在眾院通過後，她甚至不斷收到侮辱亞裔的電話留言。

而在亞特蘭大的按摩院3月16日發生槍擊濫殺，八名受害者有六人為亞裔後，丕優研究中心訪問352名亞裔成年人，高達81%受訪者認為，針對亞裔的暴力行為正在增加，71%成年人說曾目擊亞裔遭歧視；只有32%亞裔成年人說，曾獲得一些民眾對他們表示支持。說明當亞裔被攻擊、遭歧視時，他們的鄰居、朋友及社區成員，多數在冷眼旁觀。

美國亞裔當前處境十分險惡，固然與美、中兩國交惡有關。但當韓裔、日裔、越裔等為免遭池魚之殃，紛紛以「我不是中國人」企圖撇清關係之際，我們華裔該如何自處，是自怨自艾，或奮起維護自身權益，大聲向仇視亞裔說「不」，值得所有同胞深思。