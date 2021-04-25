印度大悲劇 反映富國不應自掃門前雪

印度 新冠確診人數大增，21日當天達31.4萬，22日33.2萬，23日34.6萬，每天死亡數達5700人；當地專家預測，病毒將繼續迅速傳播，未來數周將增加三倍，至每天100萬，情況十分恐怖。印度人口13.9億(中國 14.4億)，貧窮人口幾占三分之一，孟買和新德里的貧民窟全球知名，人口密度極高，病毒更容易傳播，疫情難以控制。

印度疫情失控是最近的事，3月中每天確診僅有2.5萬，3月底已增三倍至7萬，4月10日增至15萬，18日增至25萬，21日突破30萬。由於確診人數大增，釀成大悲劇，首都新德里出現武漢去年初的悲慘景象，感染者病發倒斃街頭，醫院病床不足，求診者等不到治療，就死在醫院門前。

醫院又出現氧氣供應不足的惡劣情況，新德里所在的德里邦，21日原可獲分配378噸氧氣，結果只收到117噸；當地發生民眾搶奪氧氣罐事件。一家醫院發生氧氣洩漏意外，氧氣供應停頓半小時，當時正有170名病人在吸氧，造成24人死亡，患者家屬痛哭哀號充斥整家醫院。

疫情失控的原因很多，其中之一是政府輕視抗疫，不禁止大型集會是另一重要原因。總理莫迪忙於五個邦(省)的選舉，到處連場集會演講，參加者成千上萬都沒有戴口罩，也沒有安全隔離。莫迪說，印度去年戰勝病毒，今年也同樣能做到。

但這是政治口號，與現實不符，人民對他失去信心，發起罷免他的運動。目前又是印度最大宗教集會「大壺節」期間，為期六周的活動參加者達數千萬人，到恆河沐浴淨身。集會人多極易交叉感染，日前一個23萬人的集會就有1701人確診。

疫苗 供應不足，是無法抑制病毒傳播的最大原因。莫迪說，今年8月前將有8億人接種，但批評者指這只是政治宣傳。專家估計，印度要達到70%人口接種而達到群體免疫，需要八年九個月。印度疫苗供應情況反映出全球趨勢，即：富國疫苗供應充足，正邁向恢復正常生活，但發展中國家卻嚴重缺乏疫苗，病毒因此繼續迅速傳播。

疫苗分配不均是全球最大危機。很多國家和地方因得不到疫苗，病毒不斷傳播，並出現變種病毒。如果發展中國家繼續得不到疫苗，就算富裕國家抗疫取得進展，也無法消滅病毒；只要病毒仍在，疫情可能隨時在各地再爆發。

「外交事務」雜誌日前報導，富國人口占全球人口16%，卻占用60%疫苗。杜克大學的研究發現，發展中國家2024年前不可能得到足夠疫苗。加拿大人口3844萬，但預購了三倍的疫苗；發展中國家奈及利亞(Nigeria)人口2億，截至2月底沒有一劑疫苗。加拿大、澳洲和日本確診病例只占全球的1%，但三國得到的疫苗超過全部中南美洲國家，中南美洲的確診病例占全球的17%。

印度的大悲劇也反映全球一體化的實情。全球經濟和旅遊緊密結合，包括富國與發展中國家的關係，因為發展中國家一旦爆發疫情，必影響經濟和消費，富國連帶受拖累。微軟創辦人蓋茲說：「喜歡與否，我們都被綁在一起。」學化學出身的德國總理梅克爾看得最清楚：「除非每一國家都得到需要的疫苗，否則人類無法戰勝疫情。」

富國也不得不擔心印度的變種病毒。印度發現一種三重變種病毒(由三種變種病毒結合而成)，稱為B1618，比加拿大發現的雙重變種病毒B1617，以及英國變種病毒B117傳染力更強。加拿大、法國、英國、新加坡和香港等都對印度人入境作出限制。但美國仍沒有行動，持有效簽證的印度人仍可入境美國，印度裔人口多的地區如加州矽谷，社區進入恐慌狀態。

面對印度疫情失控，富國該怎麼辦？關於疫苗，富國先滿足本國需求是必然的，但不應囤積，也不應有「疫苗國家主義」。例如牛津/阿斯利康疫苗不應優先供應英國，加拿大不應預購三倍疫苗。美國不應管制出口，應趁機大量投資和生產，全力出口疫苗。總部設在巴黎的國際商會(ICC)研究發現，富國每投資一元生產疫苗，可得到五元利潤回報，美國如大舉投資，經濟上有利無害。

拜登總統逆轉川普的「美國優先」外交，但他應借鏡川普的「神速行動」(Operation Warp Speed)，大舉投資和生產疫苗，借輝瑞和莫德納疫苗的國際優勢大量生產，輸出國外，供應給發展中國家，藉此贏得世界對美國的支持。拜登希望與外國結盟與極權中共競爭，這正是大好時機。