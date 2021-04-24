佛洛伊德沉冤昭雪 警務改革勿走偏鋒

明尼蘇達州非裔佛洛伊德 去年5月遭明利亞波里斯市警員沙文以膝壓頸致死案日前宣判，警員沙文三項謀殺罪都成立。消息傳出讚聲四起，認為陪審團英明，沙文罪有應得，正義伸張。佛案有初步法律判決後，全美警務改革立即被推上國會，要求立法重新規範使用警力。

但現實情況是，警務改革被民主黨 左派的「種族批判理論」綁架，認為白人為主的警察 與法律造成族裔歧視，必須「解放」被壓迫的非裔、西裔；這種說法遭共和黨抵抗，警務改革被政治化也引發兩黨角力。

佛案過程透過社群平台直播，沙文執勤時傲慢自大、殘忍野蠻，引起全美乃至國際公憤。白人警員對非裔嫌犯過度施暴，點燃各地民眾怒火，去年疫情全美封城，各城市卻爆發民眾上街示威，「黑人的命也是命」(BLM)運動風起雲湧。如今沙文被陪審團定罪，阻止全美再爆示威，大家如釋重負。

佛案定罪最重要意義在成為判例，今後執勤警察如果無端殺人，不再保證能脫罪，案例也可能影響各地多件警員涉濫權案的審判，產生後續衝擊。

本案的政治效應是為警務改革增添動力。民主黨上下在佛案宣判後，爭先恐後聲明稱這是種族正義「邁進一大步」，呼籲推動警務改革。民主黨操弄這個議題有心細火慢燉，作為2022年期中選舉的議題之一，掌握話語權。

但事實上，佛洛伊德死於警察暴力，各州市在案發後都已檢討警方動武守則，包括禁止警員執勤遇拒捕時使用鎖喉術等。說明警務改革不但必要，再不改革，無論民主黨或百般不情願的共和黨，都擔待不起政治代價。

在州府層面，去年夏天各地暴亂讓全美各大城陷入示威無序狀態，地方政府束手無策；民主黨的藍州州長、市長擔心影響選票，根本無膽放手取締與警方頻頻衝突的BLM示威民眾，讓暴亂持續到秋天，美國猶如陷入無政府狀態。

而共和黨紅州如佛羅里達州州長德桑提斯有鑑於此，上周簽署「反暴亂法」，限制暴力抗議活動，不讓政客為討好特定選民而對暴力失序視而不見。但批評者稱，佛州法律是為BLM運動量身打造，是限制和剝奪民眾言論自由的惡法。

有些自由派更主張削減警察預算、限制警察權力，甚至裁撤警局。這類極端主張無視社會治安和警察保護民眾的重要，極不可取，佛州限制暴力示威活動的法律受到當地民眾支持。沙文案4月初開審時，「今日美國報」與Ipsos民調顯示，民眾對警方支持度比去年同比大增13%，達69%，民眾也相信警察有能力維持正義，平等對待各族裔。

在聯邦層面，拜登總統與副總統賀錦麗在沙文案宣判後立即表態，認為有罪裁決還不夠，還需要「有意義的改革」，呼籲國會通過警務系統改革法案。佛洛依德死亡後，民主黨主導眾院已通過警務改革法案，但被當時由共和黨主導的參院擱置。

這次挾著沙文被判有罪之勢，民主黨認為民氣可用，警務改革法案捲土重來。稱為「佛洛伊德警務執勤法案」(The George Floyd Justice in Policing Act)，國會兩院將在一周後聽證，5月25日佛洛伊德遇害周年時通過。內容包括禁止警察用鎖喉術、搜索須事先知會、建立全國警方執勤違紀資料庫，以及取消或限制警方執法過失的民事豁免權(qualified immunity )保護。

但取消執勤警察民事豁免權，將嚴重打擊執法。1982年聯邦最高法院確認的這個判例，旨在保護公務員執行公務時避免遭民眾訴訟騒擾，亦即讓警員執勤時能放手行事，保護公民也保護自己。但近年警方被質疑過度用武事件層出不窮，保護警察的豁免盾牌受到更大質疑。

反對限制民事豁免權的警察工會批評，一旦保護傘被取消或受限，執勤警察即使免除刑責，但自認權益受損民眾可透過民事訴訟控告警察索償。如此必然讓警察執勤動用警棍、電擊槍、警槍等受到極大限制。但支持法案者就是要警察動武前三思而後行，減少濫權施暴。廢除保護盾將遭到警察工會與共和黨強烈反對。

去年夏天全美目睹佛洛伊德慘死，各大城市每逢周末常有日夜示威暴亂，加上疫情肆虐，美國有如人間煉獄。民主黨借力使力，警察暴力與種族歧視成為吸票機，讓共和黨失去執政權。如今佛洛伊德沉冤昭雪，他生命消逝如能讓各方警醒、努力改革，促進民眾生活安全與社會和平，就不枉犧牲了。