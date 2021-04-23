疫情後物價漲 儲蓄增 房價飆 窮者更窮

疫情 正改變我們觀念和很多事。美國 失業率從疫情高峰近20%，快速回到6%，3月增加91.6萬非農業工作，但全美工作崗位比疫情前仍有840萬缺口。民主黨主政下，美國人工作意願似降低，「福利好、養懶人」又成爭議，至少420萬人放棄找工作。政府連發紓困金 後，向來不儲蓄的美國人目前累積儲蓄達1.6兆元，但窮者也更窮了；全美房價則呈兩位數狂飆，專家連呼泡沫來了，都是疫後新現象。

美國經濟正以銳利速度回升，但要回到川普執政第三年失業率僅3%，等同充分就業水平，看來很難。專家估計，年底或明年才能充分就業。高達420萬人擔憂疫情再起、部分人拒注射疫苗，或技能不足而放棄求職，年輕人「啃老」與父母同住受庇蔭者增加，調查指26%家庭至少三代同堂。矛盾的是，很多企業愁找不到員工，數百萬個工作等著有人應徵。

另外，疫情使年屆退休人士延後退休計畫。「華爾街日報」報導，逾半數退休者犧牲退休金，援助已成年子女，五成受調查者願撥款給子女；願省吃儉用挹注子女者達43%，願為孩子負債者達26%，更有8%願放棄退休、重返職場。天下父母心，東西方皆然。

拜登上任迄今通過1.9兆元紓困法案，每人再發1400元紓困金；現再提2.25兆元基建方案，都是為刺激經濟。但「病急亂投醫」也出現新問題。去年迄今，很多因疫情被裁員或離職勞工，申領政府失業救濟金延長期限，很多人收入反而比上班多，導致很多餐館找不到工，拜登延長失業金期限讓懶人寧可留在家，德政產生後遺症。

可喜的是，歷年調查，美國60%家庭拿不出500元救急金，平日根本沒有儲蓄習慣，疫情多少改變這種情況。紐約聯準銀行5日公布研究，去年3月爆發疫情以來，美國民眾儲蓄達1.6兆；接受政府紓困金民眾，僅花掉三分之一救濟金，其餘存起來。

因此產生兩種預期：一，如果疫情消褪，民眾仍保持儲蓄習慣，消費力道不會快速反彈。對經常寅吃卯糧、刷信用卡度日的美國人未嘗不是好事。但錢不花出去，政府紓困功效就事倍功半，刺激經濟效果大打折扣。

二，疫情如果消弭，經濟轉趨樂觀，可能讓民眾更快動用儲蓄。彭博資訊認為，這將使美國迎接爆炸性經濟成長。但隨之而來的是通膨凶猛、到處是泡沫，經濟復甦可能受干擾。

疫情也使貧富差距拉大。吉諾米民調(Impact Genome)與美聯社調查，約55%受訪者財務狀況與疫情前相比持平，30%收入增加、15%財務狀況不佳，約3800萬人財務狀況在疫情期間惡化，尤其聯邦貧窮線以下民眾29%表示，疫情期間變得更窮了。

整體而言，約52%受訪者過去三個月內存款增加、37%收支持平、10%入不敷出。貧窮線下的民眾16%有儲蓄，相比於貧窮線上61%民眾有存錢，疫情拉大了貧富差距。從川普到拜登，政府共發放約5兆元紓困金，對促進儲蓄上升起了一定作用。如果民眾敢花錢，美國經濟在疫情後可能迎來「盛世」，全球經濟火車頭地位更鞏固，華爾街股市因此一片榮景。

伴隨這些現象，全美各州房地產兩位數飆升。專家說，房價反彈速度嚇人，是2006年以來最熱。它和房貸款利率仍處歷史性3%左右低位、疫情使遠距上班吸引民眾搬到郊區、政府允許學生債務延期償還、民眾減少娛樂旅遊開支等，更容易籌到頭期款等有關，房價可能泡沫化。

疫情期間物價已上漲許多，家庭主婦最清楚。目前除了蔬果盛產季較平價，肉魚類和一般雜貨都比疫前上漲一至三成，餐館用餐也上漲至少兩成。商家受疫情衝擊關閉者不計其數，很多華人餐館倒閉，全美華裔消費市場正面臨大重整。

美國就業市場改變，低技能、低收入的就業者，比高技能、高收入就業者更受到疫情影響，今後工作承受更大壓力。遠距上班成為更多事業新常態，大家都可節省通勤花費和時間。而青年人學習新技能、保護自己就業機會和收入已成新趨勢。婦女就業遇到的挑戰更多，更須俱備這方面「新武裝」。

美國近3200萬人確診、病歿逾57萬人的慘痛代價後，疫情轉趨緩和。但變種病毒和第四波疫情蠢蠢欲動，這年頭能「活著」、闔家健康已是莫大的幸福。相比中國大陸或台港，美國華人生活有劣勢、也有優勢，疫情可能是我們一生中酸甜苦辣交織的回憶，永生難忘。