溫家寶憶母貼文被禁刪 問題嚴重了

前中國 國務院總理溫家寶3月下旬起陸續在「澳門導報」發表追憶母親的四篇文章，內文提到文革和「我心目中的中國，應該是一個充滿公平正義的國家」，結果被中共 網管刪文和禁止分享，各媒體轉載都被刪除。溫家寶被「和諧(河蟹)」，輿論認為提到「公平正義」有關，但連這麼大的官都不能發表已經「自我審查」的文章，還受網管審查約束，中國的言論自由壓制，問題太大了。

消息傳出後，近日網上又炸開了鍋。有網民說，連溫家寶的文章都被禁，其他屁民的言論可想而知；也有人說，刪除前國家領導人級別的文章，不是小嘍囉們敢做的，一定是最高層的意思。「人走茶涼」不在官位上，又不是和習近平 同一派系的人，刪文當然不會手軟，這下子溫家寶也嘗到「被和諧」的滋味了。

中共管制網路，封殺不想讓民眾知道、不想引發民眾獨立思考的說法，許多敏感詞各大網站自動搜索和摒蔽，禁止它在網上傳播，早已不是新聞。

溫家寶題為「我的母親」的長文，共四篇，追憶去年12月逝世的母親楊志雲一生，還有父親在文革時被揪鬥，關在學校裡監視居住，還被造反派打腫了臉等描述。在清明節前夕，溫家寶追憶母親，要傳播的是孝道和對自己與國家的期許，內容應該屬習近平說的「正能量」。

但文章同樣遇「違反微信公眾平台運營規範」而被刪，中共大外宣如香港鳳凰網、多維和大陸各平台等轉載都一律刪除。主要原因可能提到文革黑幕，和近期中共發表新版黨史，歌頌習近平豐功偉業篇幅占四分之一，文革則被淡化，應有很深的關係。

溫文第四篇內容是溫對自己在中共官場的心情抒發，提到母親在他擔任總理期間，曾兩度寫信提醒他為官之道，直言「我擔當大任，媽媽是憂慮的」。溫母2003年11月在溫家寶擔任總理才八個月時寫道，「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山」，「你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美」，「要上通、要人和，千萬記住孤樹難成林」。另一封信提到「這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平平穩穩度過五年難關」。

溫家寶長文感慨說，「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個『充滿公平正義的國家』，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的」。「誰言寸草心，報得三春暉」，自己的細胞、血液中融入母親的教誨。溫母的話對照時局，發人深省，溫家寶讚頌母親之餘，也技巧地美化自己形象。

有人促狹說，溫總理說「中國應該是一個『充滿公平正義的國家』，應該改為「中國『已經是』一個充滿公平正義的國家」，習近平就高興了。也有人嘲諷，汶川大地震時溫家寶對災民道歉說「我們來晚了」，他公開斥責解放軍「我就一句話，是人民在養你們，你們自己看著辦」，因此贏得民間稱讚，有人卻給他「影帝」稱號，指他抓到機會就表演。

也有人說，他和胡錦濤任內不也照樣管制言論，只是手段較溫和，不像今天當局做法這樣粗暴和肆無忌憚。網民回憶，溫家寶在位時常談改革，應是得到胡錦濤默許。他有句話說得很對：政治體制不改革，40年改革開放可能功虧一簣，文革可能重演，這句話說得太對了。

網民讚溫家寶是有良知和人性的領導人，他常談民主、憲政改革和普世價值，讓人民生活更有尊嚴等，油管(YouTube)上都有視頻。也有人說，胡錦濤、溫家寶任期最後，協助習近平清理薄熙來，習、溫、薄等都經歷文革，但溫家寶比薄熙來、習近平看文革更透澈。

胡溫對習有恩，但今天誰在位掌權，權力在誰手中誰說了算，有人批評這是中共「幫派」本質。也有人提溫家寶家族27億美元家產的舊聞，大罵溫在漫天撒謊，欺騙世人。

這場風波中共內部可能暗潮洶湧，但網民評論卻顯示公道自在人心。現任總理李克強談話都常被黨媒略而不報導或淡化，何況卸任的溫家寶？溫的文章提到公平正義，但立論溫和，許多話點到為止，依舊不見容於當局，難道公平正義這麼稀缺可怕？海外異議學者認為，可見當局多心虛害怕，中國在走回頭路不假。