拜登派陶德考察 台灣應對似不及格

拜登總統派遣好友前聯邦參議員陶德 率「非官方代表團」訪台，同時也派氣候特使柯瑞訪中國，刻意操作兩岸平衡。台灣對陶德等此行認定是因台海緊張，陶德送暖代表美國 的善意。陶德訪台後，美國在台協會(AIT)台北辦事處立即通知台方，軍售M109A6自走砲給台灣，繼續強化台灣的防務。但台灣一片「美國支持我們」的氣氛下，可能帶給陶德等人「抗中缺乏準備」等印象，表現未必及格。

拜登的代表團短短兩天訪台行程，向台灣傳達「要做好應有準備」訊息。但陶德臨時安排與立委、學者對話，「講真話」的場合，「九二共識」話題引爆立委論戰，占去座談大半時間。陶德等人想知道台灣各政黨在蔡英文政府拒絕九二共識後，朝野對兩岸「共同政治基礎」有無具體對應策略，魯莽的台灣政客們卻聽不懂真意，幼稚地在美國訪賓面前重演藍綠惡鬥爛戲，說明台灣對當前情勢毫無準備。

陶德當年協助「台灣關係法 」立法，幾十年來在國會關注兩岸關係，是理解美中台關係的局中人；兩位前副國務卿史坦伯格和阿米塔吉，是親身參與其中的外交老手。史坦伯格在1996年台海危機後出任副國安顧問，在李登輝發表「特殊國與國關係」後，更參與美台協調。

阿米塔吉當年在陳水扁說出「一邊一國」時，曾對台未事先告知強烈抨擊，還要時任陸委會主委蔡英文解釋。他們雖都是台灣的老朋友，也是美國「一中政策」執行者，只是台北這次刻意淡化這點。

陶德致詞強調，拜登的氣候特使柯瑞正訪問中國、日本首相菅義偉訪美，和他率團訪台三者同時發生的微妙外交安排，他代表拜登重申美國將支持台灣積極投入自我防衛。他用字精準，雖然關切台海情勢，陶德卻隻字未提中國，只強調美台緊密的「非官方關係」，美國送暖但未踰紅線。

正如拜登和菅義偉聯合聲明，「我們強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸議題的和平解決方式」，罕見地關切台海情勢，仍期盼兩岸以和平方式自行解決問題。

這個基調和蔡政府期盼美國從「戰略模糊」，走入「戰略清晰」，還是有差距。美國願護衛台灣安全，朝有利台灣的方向前進，從陶德離台後AIT宣布新軍售可知；但美方並未開空白支票讓台灣可恣意挑戰大陸，態度也很明確。尤其期待台灣增強自我防衛意識和力量，可說是此行重點。

陶德和立委座談「考問」完九二共識問題後，美方追問台灣年輕人對美國、對區域安全的理解，以致引發所謂「年輕人不怕兩岸衝突，又不想當兵」的說法。這種評論是否公允是一回事，但台灣縮短兵役期限、對須面對的「自我防衛」，台灣社會缺乏集體心理和自衛實戰準備，都屬事實。

陶德等關切台灣「自我防衛」準備好多少，一旦台海真有衝突，美國須投入的支持有多少，美國人心中並非沒有精算。拿類似問題來問台灣學者，美方想知道台灣如何看待兩岸軍事風險與可能走向。這種態度使陶德一行「說得少，聽得多」，指相關意見將做為未來美國兩岸議題的參考。台北可能答非所問或文不對題，重要的是，美國也向台灣社會傳達對台海情勢「嚴重關切」，這種訊息恐怕比送暖對台灣更具意義。

在美中競逐大格局裡，拜登政府的中國政策尚未全盤浮現，對台海「戰略模糊」或「戰略清晰」，華府也存在爭議。主張「清晰」者相信北京最終會出手想統一台灣，美國必須以清晰立場，阻斷北京的冒險舉措；「模糊」論者則相信北京不會真出手，模糊戰略可促成兩岸和平對話，讓風險可控。

不論那一種評估，對台灣都是莫大壓力。真的動武，台灣準備不足；而重啟對話，台灣又無籌碼可對應。任何發展都意味台灣當局須立馬改弦更張政策，不能漠視以對，只等著美日施援手。

台灣社會常讓外人驚奇難解。驚奇之一是舉世防疫孔急，連外出聚餐都約束限制，台灣人卻過著往常般的日常生活；連媽祖遶境多日，數十萬人聚集，全然無懼疫情風險。另一驚奇是美日對台海情勢連續警告，要中共勿錯估形勢，台灣社會卻全然對共軍機艦威脅無感，盲信美國將提供保護。

台灣多數民眾相信大陸不致動武，現況可延續。但美國人不敢輕諾，日本進退之間也猶豫，台灣憑什麼如此自信，認為堅持民主，就不會重蹈香港命運的覆轍？