大規模槍擊案頻發 拜登控槍緩不濟急

印第安納州聯邦快遞(FedEx)的一處設施15日晚發生濫殺案，至少八人被槍殺。拜登 總統次日下令降半旗，向被害人致哀；他上任以來，已多次下令為死於大規模槍擊 案的受害者降半旗，並抨擊參院擱置眾院通過的控槍法案，讓「舉國蒙羞」。他也簽署一系列行政命令，欲繞過國會推動控槍措施，然而在民眾擁槍和控槍立場嚴重對立的當下，拜登的努力恐難收到立竿見影的效果。

槍枝暴力是美國 社會的痼疾，多位總統都曾嘗試解決，卻由於涉及憲法權利和盤根錯節的政治和商業利益，都鎩羽而歸。前總統川普曾獲得頗具影響力的全國步槍協會(NRA)大力支持，因此任內以憲法第二修正案作武器，維護擁槍權不遺餘力。

拜登去年競選時提出不少控槍方案，包括要求對購槍人開展普遍的背景調查、禁止網路槍枝銷售、禁止製售攻擊性武器和大容量彈匣等，並承諾要為打擊槍枝暴力的社區項目提供9億元資金。但他現在首要目標是控制新冠疫情和挽救經濟，還要推動大規模基礎設施建設，須尋求共和黨支持；他提出移民改革方案也不被看好，需要花更大力氣協商。控槍議題雖然十分緊迫，但恐難排上優先議程。

印第安納州聯邦快遞上周發生職場濫殺案，是今年以來多件全國關注的大規模槍擊案之一。此前3月16日，喬治亞州亞特蘭大市發生連環槍擊案，造成八人死亡，其中六人為華裔、韓裔婦女；3月22日，一名槍手在科羅拉多州圓石市超市向顧客開槍，造成10人死亡；3月31日，南加州也發生槍擊案，造成四人死亡，包括一名九歲男童。

自3月16日至4月16日一個月間，美國共發生導致四人以上死亡槍擊案54起。有人說，這是疫情趨緩、群體活動增多後出現的「新常態」，然而在全美實施居家避疫政策，電影院、酒吧等公共場所大多關閉的2020年，槍枝暴力案同樣多發。據非牟利機構「槍枝暴力檔案」統計，去年美國死於槍枝暴力人數近2萬(不含自殺)，創下近20年來最高紀錄。去年美國槍枝銷售量也突破歷史紀錄，達2300萬件。

有人分析，當下槍枝暴力和大規模槍擊案頻發，與疫情爆發以來民眾經濟狀況惡化，情緒浮躁、沮喪和易怒有關。這或許有一定道理。然而假如他們手中沒有攻擊性武器，即使有精神問題和反社會情緒，恐怕也難以對無辜的社會大眾構成致命威脅。

據聯邦調查局(FBI)2019年統計，當年美國人的自殺案，73%與槍枝有關；美國人平均每100人擁有120.5件武器，而在戰亂頻仍的中東國家葉門，平均每100人擁有武器者僅52.8件，不及美國的一半。

由於發動大規模槍擊案的兇徒，目的是盡可能造成更多傷亡、獲得更大的關注，因此防患於未然的關鍵，還是得先從控制他們獲得攻擊性武器的途徑入手，對購槍者背景查核刻不容緩。

昆尼別克大學上周公布民調顯示，89%民眾支持對購槍者作背景調查，四分之三民眾支持拜登政府倡導的「紅旗法」，即允許個人或執法人員向州法院聲請臨時沒收可能對自己或他人造成危害者的槍枝；51%甚至支持禁止民眾擁有攻擊性武器。

問題是，這樣的控槍措施要在國會通過十分不易。民主黨控制的國會眾院雖已於3月通過擴大槍枝交易背景調查的法案，但在參院，兩黨各占50席，而槍枝管制相關立法需要60票才能通過，要在共和黨找到10位參議員支持控槍，希望極渺茫。

總統固然可透過行政命令推動一些措施，例如拜登簽署行政令包括打擊「幽靈槍」，即通過購買部件自行加工組裝、沒有可追查的商業序號槍枝；加強對槍托的管制，防止將手槍變成殺傷力更強、更精確的步槍等，但聯邦與州政府在槍枝管制上存在矛盾，各州槍枝管制立法也彼此不協調統一，缺乏聯邦標準使旨在管控槍枝的州的法律更難以落實。

聯邦菸酒和火器、爆炸物管理局上月對用於犯罪的槍枝追蹤後發現，在槍枝管理較鬆的州，凶槍都在本地購買；而在控槍法律嚴厲的州，凶槍多從其他州買入。不同州之間立法矛盾，削弱了聯邦政府推行控槍措施的有效性。

美國已有20多年未通過重要的控槍法律。拜登把槍枝暴力稱為美國的「流行病」，但要根治美國這個痼疾或「絕症」，得先彌平兩黨之間巨大政治分歧，否則他的控槍措施只會是雷聲大，雨點小，舉步維艱。