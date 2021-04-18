北京引用黨法鎮壓 香港被迫全面赤化

香港 法院16日對九位民主人士判刑，「蘋果日報」創辦人黎智英、香港民主黨創辦人李柱銘等，分別被判刑8至18個月。當天，大批親北京 的「愛國」人士，在法院門前集結，不斷大叫「漢奸」、「走狗」；左派報紙還發文要求取締「禍港賣國」的「蘋果日報」。香港左派報紙把黎智英、李柱銘、陳方安生和何俊仁打成「禍港四人幫」，發動媒體和愛國人士圍剿一點也不奇怪。令人詫異的是，在21世紀文明社會竟仍有人如此愚民，盲目相信黨的宣傳。

注射新冠疫苗是港人眼前的大事。但2月底開打以來，已有16人死亡，其中14人打了中國 產製的科興疫苗。因死亡病例不斷發生，港人裹足不前，至今只有64萬人打完第一針，與港府須向北京交差的300萬人相差甚遠，因此港府最近不斷設法「逼人打針」。

負責疫苗計畫的高官聶德權15日說，三名打針後流產的孕婦須自己負責，因為她們自己選擇打針。將責任推給受害人，反映港官腐化墮落，喪失道德底線。中國大陸明令血壓140/80以上者不能打，60歲以上長者不能打，但港官卻從不明說，鼓動市民選打科興疫苗，出了事卻推卸責任。

強逼打針和起訴民主人士，是北京直接管治香港的最新案例。已成為香港實際統治者的中聯辦主任駱惠寧，15日在港主持「全民國安教育」啟動。他說，國安是首要大事，北京支持港府，對一切危害國安的犯罪活動依法懲治。駱惠寧緊跟習近平的「依法治國」政策，但所謂依法治國，到底是怎樣的法治？

這次對黎智英和李柱銘等人判刑，是針對前年8月18日的反送中運動集會。港府以非法集結罪起訴九人，但當天維園集會事前獲得警方批准，港府卻指人群離園後的遊行違法。中國參與簽署「公民權利及政治權利國際公約」，注明民眾有集會自由；香港基本法也明言市民有集會自由，為什麼北京卻偏偏要剝奪港人的集會自由權利？

說白了，習近平當局所說的依法治國，所謂法只是「黨法」，是為達到政治目的而立的法；黨要用法律作為工具，立法根本藐視民意。香港2019年反對「送中條例」，多次超過100萬人上街頭抗議，不接受北京要立的法。北京於是在去年繞過香港，由「橡皮圖章」全國人大在北京立法，通過港版國安法，要用此法懲治民主派。港版國安法是赤裸裸的黨法，是黨用來鎮壓異見者的工具，並不是什麼「為人民服務」的法律。

在16日判刑前，被告之一吳靄儀進行自辯。這位美國波士頓大學哲學博士，曾在劍橋大學修習法律的大律師，擊中「依法治國」的要害。她指出，法律必須保障人權，而不是剝奪人權，這是英美普通法數百年來以人為本的人文法治傳統。

吳靄儀又揭開「依法治國」的另一大瘡疤。她說，司法制度應給予法官獨立裁決的審判權，如果這種司法權受到限制，法官將無法保障人權，反而會成為剝奪人權的工具。吳靄儀被宣判後，走下被告席，緊握一名年輕律師的手，反覆地說「這樣判，不對。」

今年3月出版的「求是」雜誌揭露，習近平去年在依法治國大會上講話，內容剛好與法律須為人民服務的目的背道而馳。他說，律師必須「擁護中國共產黨的領導」，這是律師的「基本條件」；「國際國內環境越複雜，就越要利用治法手段，鞏固執政地位」；「絕不走西方所謂的憲法、三權分立和司法獨立之路」。這種法治觀念下，法律只為黨服務、為政治服務，只是用來控制和鎮壓人民的工具，與自由世界所說的法治背道而馳。

現在流行說，中國崛起和中共強大。但著名史學家余英時說，中國不是真正崛起，中共也不會永遠存在，將來必回歸世界文明。這次中共用黨法鎮壓香港，徹底暴露了中共由上而下鎮壓人民的本質，如此倒行逆施，必不能長久。

其實，2019年8月18日維園集會，是一次史詩式的抗爭；170萬人和平和有序地進行流水式集會，部分人先進入公園，然後離開，另一部分人再補上，離開和進入的人潮各往相反方向，井然有序，前所未見。

當天維園下著滂沱大雨，好像上天要為即將喪失自由的香港而哭泣。抗議者在大雨下站了數小時，情景令人難忘。2019年的反送中運動，與1919年的五四運動，以及1989年天安門民運一脈相承，都是歷史性的年輕人和平抗爭運動。