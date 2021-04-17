拜登兩大罩門：大陸台灣、俄國烏克蘭

拜登 總統與日本首相菅義偉會談，兩國領袖強調台海和平穩定的重要。前一天，拜登與普亭二次通話後，宣布驅逐俄羅斯駐美外交官，俄羅斯也反制裁驅逐美方官員，這是美國 支持烏克蘭抵抗俄國入侵的表態。一東一西，中俄分別用台灣與烏克蘭測試拜登政府。拜登國安團隊重回傳統外交路線，結合盟友穩紮穩打，讓中俄陷入外交包圍；拜登目的是維持現狀，不讓自由民主政體落入獨裁政體之手。

拜登派遣訪問台灣的前聯邦參議員陶德15日在台北說，「這個時間點，日本首相在美國、美國氣候特使(指柯瑞)在中國，我們這團在台灣，是很有意思的安排」。陶德點出絕非巧合的安排，顯示拜登在這局外交戰中，美國重回主導地位的豪氣。

拜登與普亭通話，既邀普亭舉行峰會，又宣布驅逐俄國外交官，強調支持烏克蘭抵抗陳兵俄烏邊界的俄國軍隊。包括之前宣布今年9月11日前美軍自阿富汗撤出。美國防長奧斯丁也訪問北約，在柏林宣布增派500名美軍駐德國，扭轉川普自北約裁減駐軍的決定。

相對而言，拜登對北韓與伊朗遞出橄欖枝，似可看出未來四年美國外交、國防將面對「拜登主義」：快刀斬亂麻，結束20年來反恐的首要國家安全任務，將資源轉向對付中俄，中國首當其衝。其實早在小布希第一任期，就有意把國安焦點從俄羅斯轉向中共，但九一一恐襲讓美國掉入反恐夢魘20年，帶給中共喘息的空間。

美國目前在日本駐軍逾5萬，是海外駐軍最多國家。菅義偉取代忠貞不渝的盟友英國首相，成為拜登首位會面的外國領袖，接著是南韓總統文在寅，說明東亞與印太地區是當前美國國家安全首要關鍵地區。

美國在印太區域對抗中共的「四方安全對話」，最早倡議者是日本前首相安倍。川普認為有助面對中共崛起造成區域不安，因此添骨加肉。儘管印度外長蘇杰生日前指「四方安全對話」並非「亞洲版北約」，但事實是這個「小北約」不僅外交對話，且已有多次軍演，有如軍事結盟。

國務卿布林肯與國防部長奧斯丁上月訪日2+2會談，曾提及台灣海峽和平穩定的重要性。拜登、菅義偉會面前就傳出峰會公報將提台灣議題，但日本有經濟顧慮，怕得罪北京。

拜登和菅義偉討論台灣海峽和平穩定，是1969年來，美日領袖公開披露有類似討論，有如美日公開表明要求中共勿挑起事端，企圖改變現狀，否則面對「四方安全對話」架構和美日協防等國際力量反制。當然，支持台灣維護安全，台方也不能逾越美方「一中」底線等非分意圖。

這種局面下，中俄深化結盟如何發展，引人矚目。俄羅斯2014年赤裸裸併吞克里米亞，西方同聲譴責和經濟制裁俄羅斯，當時北京決定以高於市價數倍進口俄國石油，經貿輸血救老大哥一命。

這次美中阿拉斯加會談後，俄國外長拉夫羅夫立即訪中國，與外長王毅發表聯合聲明，提到「反對將人權問題政治化，摒棄藉人權問題干涉別國內政和搞雙重標準，在平等和相互尊重的基礎上開展該領域對話」，並說「民主模式不存在統一的標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利」等。中俄說詞匯流合一，明顯在對抗美歐施壓。

目前事態發展，普亭不斷測試拜登對烏克蘭的底限，美方宣布兩艘軍艦將進入黑海後，普亭下令封鎖連接黑海的克赤海峽，禁止外國軍艦進人。拜登隨即召回兩艘軍艦，要求普亭降溫。一來一往，被視為拜登對抗普亭是否已露底線。

中共也沒閒著，在陶德率代表團高調抵達台北前兩天，有史以來最多的25架共軍戰機飛入台灣西南航空識別區，有評論指是模擬攻擊「羅斯福號」航母打擊群。目前為止，拜登並沒有自信滿滿專斷獨行，共和黨也沒有批評他對兩個強權的處理政策。

拜登有44年國會立法與白宮資歷，曾是參院外交委員會與司法委員會主席，擔任過兩任副總統，無論行政、立法都是編劇、導演而非演員、觀眾；他參與「台灣關係法 」制定，被歐巴馬賦予處理烏克蘭與克里米亞危機重任，應有足夠經驗智慧來處理重大危機，他也處於改變歷史錯誤的關鍵權力地位。

拜登正面對與兩大對手中國與俄羅斯的核心利益對決，這是一年前難以設想的國際情勢。他沒有後退的空間，如果成功，拜登將歷史留名；如果失敗，後果不堪設想。