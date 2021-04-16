拜登延續川普政策 觸紅線、槓北京

拜登 總統果然薑是老的辣，他努力想表現「百日新政」。即使政策和川普總統完全重疊，甚至猶有過之，他不以為意。國土安全部長日前透露有意續修建邊境圍牆；拜登無預告下派摯友、前聯邦參議員陶德率團訪問台灣，宣布後十餘小時，專機即飛抵台北松山機場，代表團會晤蔡英文總統等人；北京 立即在福建火砲實彈演習回應。美台不惜出現類似1996年的台海危機，讓北京軟硬回應都無效。

「踩線」動作還沒完。有意競逐共和黨下任總統提名的前國務卿龐培歐，躍躍欲試要訪台。他本月10日接受台北中央社專訪表示，若有機會造訪台灣，會是很棒、很享受的事。台北外交部最初回應「誠摯歡迎、積極邀請」，但很快改口說「疫情考量，目前沒規劃」，現在拜登的代表團捷足先登，不讓人太意外。

川普與共和黨樂於打「台灣牌」遏制北京，沒想到拜登政府衝得更凶猛，除了兩黨反中策略相似，爭取2022年期中選舉勝利，並為2024年總統大選布局，都是原因。

一，既然北京強調「一個中國」，美台交往屬非官方性質，拜登就派遣摯友組成「非官方」代表團，代表的卻是美國 總統。此例一開，今後美台關係海闊天空。匿名資深官員向本報說，美國持續落實基於台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證的「一中政策」，意指美國「一中」和北京的「一中」內涵不同，算給北京留了點顏面。

二，拜登的代表團跨黨派、使用公帑，兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格都能精準掌握華府外交政策，團員還有國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利。這個先例面面俱到，名為非官方，實際上就是官方，應和國務卿布林肯、國安顧問蘇利文幕後運籌帷幄有關。今後「美國總統代表」訪台，北京再指責美國「違反」了什麼原則已無意義，川普、拜登都在抹去北京畫的紅線。

三，川普1月20日卸任前，龐培歐1月7日凌晨曾宣布，派美駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)訪台，將發表演講。當時台北外交部也宣布行程，但美國前在台協會台北辦事處長楊甦棣公開反對，認為政府卸任前12天此舉不當。北京也嚴詞警告，威脅將有嚴重後果。

後來行程取消，網上傳聞，有人指中方動員20多架戰機，準備嚴厲反制台灣；也有說法指克拉芙特專機半途受北京施壓而折返。那次行程曝光過早而夭折，讓美方失了顏面。拜登卻出奇招，在代表團出發時才宣布，既扳回面子，也回敬中方阻擾。

此外，拜登政府繼川普後，放寬美駐外使節與台灣接觸限制。台北駐美代表蕭美琴直接進華府國務院洽公、台北駐日代表謝長廷應邀進美駐日大使官邸見面，美駐帛琉大使倪約翰日前陪帛琉總統訪台等，拜登政府執行「台灣保證法」18般武藝都是突破，以應對北京的「戰狼外交」。未來如續派政治性質較低內閣官員訪台，都不意外。

拜登連祭出猛牌，應有「百日新政」的考量。美中阿拉斯加會談楊潔篪、王毅向美國「下馬威」，強調「中國人不吃你們這一套」，引發共和黨人批評拜登對中國軟弱，拜登的大動作或與此有關，硬要逼北京「吃下美國這一套」。

拜登還宣布接續川普阿富汗撤軍政策，今年9月11日前完成撤軍。不少評論指美軍撤出阿富汗，有利全力對抗中國、俄羅斯。拜登強調，美國須把焦點擺在其他地方的恐怖威脅，和「獨斷的中國」。顯示拜登正推動軍事、外交重心轉向東亞，與歐巴馬「亞太再平衡」異曲同工。

拜登13日與普亭通話，邀普亭舉行峰會。但卻驅逐俄十名外交官。日本、南韓領袖接連訪問白宮，唯獨美中關係還冷冰冰。

美中緊張持續升高，大陸是否升高報復台灣？除了強化經濟手段反制、戰機艦艇更靠近台灣，導彈試射或戰機是否飛越台灣上空，值得關注。而有些手段像兩面刃，使美國結合盟邦遏制中國更添動力，美國更有軍事行動突破的理由，強化與台灣實質協防關係。

拜登政府連串作為，顯示美國兩黨拋卻包袱，不再忌諱觸怒中方，所謂紅線可能被撼動或跨越。而北京用硬碰硬，對內可鞏固習近平地位，但也可能引發內部質疑政策作繭自縛。如今菲律賓、越南、南韓等更依附美國，美中都退無可退，敵對如螺旋般升高，如何收場，最終是否爆發激烈對抗甚至軍事衝突，更有理由擔憂了。