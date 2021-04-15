美日峰會納入台灣？菅義偉將左右為難

拜登總統派前聯邦參議員陶德(Chris Dodd)，率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)和史坦伯格(James Steinberg)組成非官方代表團，14日搭專機抵達台灣，紀念「台灣關係法」42周年之後，緊接著，拜登明(16)日將會晤日本 首相菅義偉 ，舉行峰會。台灣問題如果列入兩國聯合公報，將對美中、美台和美日、中日關係，造成連串骨牌效應，目前看似山雨欲來。

菅義偉16日將與拜登舉行峰會，成為拜登入主白宮後，首位迎接的外國領袖，被日本輿論視為「日本外交的勝利」。但這次見面不是沒有代價，日本媒體報導，日本和美國正計畫在菅義偉訪美期間，就穩定台灣海峽的重要性達成共識，雙方正討論是否把台灣問題列入峰會聯合聲明。

菅義偉接受訪問也暗示，將討論日美攜手維持武力嚇阻下，能否創造台灣與中國 大陸和平解決(政治僵局)的環境。

通常在高峰前幾星期，聯合聲明早就先協商定稿，此刻先行透露聯合聲明內容，目的可能在「試風向」。美日雙邊會議中，照例會出現尖閣群島(釣魚台列嶼)問題，北京也明瞭日本會要求美國重申防衛承諾，對抗北京的主權主張。但台灣問題卻是第一次在美日峰會提及。最新聲明意味著，美國已開始考慮針對台海可能出現軍事危機，預設如何聯手日本，回應危機。

這次峰會，拜登可能希望日本清楚表態，如果中國出兵攻打台灣，日本究竟扮什麼角色？這恐怕最讓日本左右為難。日本即使不願見兩岸統一，但過去對此始終保持模糊態度，美方若要菅義偉「講清楚、說明白」，日本想對美中盡可能保持等距外交的策略，就會破局。

在菅義偉訪問美國被證實後，中方即要求與日方通話。外長王毅5日與外相茂木敏充通話達90分鐘，王毅表示，希望日本作為獨立國家，能客觀、理性地看待中國發展，「不要被一些帶有偏見的國家誤導」，並要求日方遵守國際關係基本準則，作為近鄰對中國「內部事務」保持起碼尊重，不要把手伸得太長。

這番話等於要求日本不要隨美國起舞，也代表王毅向日本「畫紅線」。雖然兩人均未明白提及台灣，但王毅言詞間反映中方對美日高峰會感到不安。

另一讓日本尷尬的議題，是新疆人權。美方要求日本與西方國家同步，但日本非常謹慎。官房長官加藤勝信雖表示，對新疆人權狀況「非常擔憂」，但卻指出，只以人權問題實施制裁，在日本國內法上沒有如此規定。顯然日本經濟上想維持中國市場，走平衡路線。

日本外相茂木敏充與王毅通話中，呼籲中方採取行動，改善維吾爾族人權狀況，並停止在香港的壓制，但日本是否加入美國和歐洲，就維吾爾族人權問題制裁中國，仍持謹慎態度。

日美的立場不同，美國希望能謀求經濟供應鏈「脫離中國依存」，但日本並不希望自己的經濟與全球最大火車頭中國經濟脫鉤。2021年中國經濟成長預期將高達8.4%，中國是日本最大貿易夥伴，能助益日本疫後經濟復甦。

更有甚者，一旦美中衝突上升到軍事層面，美國對中國經濟制裁如要求日本加入，預料中國將報復，日本經濟將受到空前衝擊。因此，日本希望美國對中國保持強有力恫嚇和威懾力量，卻不要到動武程度。

明年是中日關係正常化50周年，安倍執政時，刻意營造親善氣氛，希望能完成高層互訪最後一步棋，即習近平主席訪日。可是先因為疫情，現在又因美中對立，中日互信不足，恐怕中日關係又要被拉開。

菅義偉現在處境左右為難，恐怕身不由己。他自2020年9月接任至今，民調支持率由最高的62%持續下降，4月上旬滑落至40%，最主要原因是處理新冠疫情不力，還有菅義偉的長子菅正剛自2月爆出款待公務員政商勾結醜聞，進一步打擊政府威信。

由於他是接續因病辭職的安倍黨魁與首相任期，眾議院將在2021年10月屆滿，一般認為在東京奧運舉辦後的9月，自民黨總裁選舉前將解散眾院改選。但現在東京奧運前景黯淡，能順利完成已謝天謝地，無法拉抬菅義偉人氣。

菅義偉續任的唯一希望是靠外交，當年安倍有北韓核彈危機作為吸票機，現在看來，菅義偉要靠中國威脅與美日安保，才能擦亮危機首相的招牌。但這場美日高峰會是否真能如菅義偉所願，或是算計過頭、兩頭落空，且看明天峰會的結果。