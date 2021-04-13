美中互相仇視 美國華人難切割受害大

前總統川普反中國 ，中共 也全力反制「黑川普」，並醜化美國 。「紐約時報」去年曾刊文指出，美國華人興起「切割派」，與中共或中國劃清界線，但華人之間對此有爭議。現實情況是很多持綠卡或入籍美國的華裔，近年也「親中反美」。疫情後全美反亞裔醜陋言行氾濫，中國媒體或在美華人更添「黑美反美」新證據，鼓吹中國比美國好，很多華人跟隨附和，難免自陷矛盾。

中共黨媒和網軍大力宣傳仇視美國，美國媒體或公眾也醜化中共或中國，仇恨華裔連帶使所有亞裔受害，和這股風潮有關。美蘇冷戰時代，俄羅斯人在美處境都不像現今華裔這麼糟糕。亞裔外表容易辨識，在網路感染和不肖者有樣學樣下，歧視加害亞裔案例增多，也和疫情從中國蔓延世界、美中兩國競爭脫不了干係。

川普下台後，丕優(Pew)研究中心今年3月民調，89%美國人認為中國是競爭對手或敵手，而非夥伴；近五成認為，制約中國的影響力應成美國首要目標。歧視華裔反映了這種大趨勢，勢將延續至2024年總統大選或更久，在美華裔將面臨「艱困的十年」。

很多華人認為中國「反美」是被動，責任在美方。這就忽略美國扶持中國進WTO，忍受貿易逆差，提供中國科技、資金等，原期待中國和平演變，最終成西方陣營一分子。如今希望破滅，習近平推動崛起戰略，對內強化科技控制人民、修憲集權搞終身制；對外結合伊朗、俄羅斯等專制政權和美國唱反調，美國朝野認為被戰略忽悠40多年，都成美中彼此仇視的誘因。

習近平強調「東升西降」「平視美國」；王毅說，「世界上的事不能一國說了算」，高舉民族主義大旗獲小粉紅和部分華人支持。海外華人使用微信、Line等社交平台，早已成中共網軍的天下，充斥「中國好又強、美國壞又弱」信息，很多華人被洗腦而不自知。

平實而論，美國也不爭氣。二戰後叱吒世界70多年，自滿自大、國勢中衰，川普挾民氣而上，搞單邊主義，國際地位下降；對內把黨爭推向最高潮，國家分裂、暴民衝擊國會，民主、法治岌岌可危，都給中共醜化美國的良機。

中共忽視美國大選是糾錯和反省機制在起作用，美國人正醞釀一場「思想革命」，不再相信中共或中國；北京卻自願成箭靶，連帶把國家和在美華人一起拖下水。中國人嘲笑美帝，忽略美國也在反思調整，沒有亡國亡黨顧忌，只有法治貫徹，人民自由，軍隊國家化、不介入黨爭，更不會對自己人民開槍。

民主政府效率可能慢半拍，拜登按部就班施政，即使步履踉蹌，卻亂中有序；美國社會邊緣人很多，槍枝泛濫、濫殺頻傳，殺害亞裔按摩女、辱罵和暴力攻擊亞裔，讓人感受美國不友善安全，成了危險國家。

中共卻據此宣傳美國民主崩潰、法治蕩然、霸權崩塌；只有中共專制模式最穩定、有效率。很多華人沉浸在祖國強大的激情中，只看到美國亂象，國際稱霸，到處有歧視，因此大駡美帝，為華春瑩等人「戰狼」言論喝采。這些都可能加深華裔是異類、不忠誠、不值得信任等印象，毋怪乎部分大陸港台和老僑都想和中共切割。

華人就是因追求自由、民主和發展等才移民美利堅。如果自己享受著自由民主，卻認為中共打壓民眾言論、囚禁良心犯，或壓制維吾爾族人權、武力威脅台灣都屬國家統一強盛所必需，自身享受西方普世價值，卻認為中國人不需要人權和民主，就淪為不道德且自陷矛盾。

美國並不完美，很多事須被批評和改進，但她容許言論自由表達(不是造謠)，難道14億中國人沒有同等權利享受普世價值？中國必須「例外」，讓中共家天下專政，才能實現強國夢？這樣如何成大國而贏得外國尊敬？

美中交鋒愈來愈激烈，華裔該站哪一邊？一邊是民族血緣的根，一邊是移民重生立足之地，子女後代在這裡生長、受教育和發展，多少人能不偏不倚？習近平愛談「不忘初心」。華人無論來自何地，只要謹記自己「用腳投票」的初心，或許心中會浮現模糊的標準。美中誰做得好，該肯定的應肯定，但做不好不能妥協讓步的，絕不阿附屈從。

華人有同胞之情、民族之愛是人情之常，如能廓清民族、國家、政權、中共、人民等觀念，看事情或可海闊天空，毋須依附政權作應聲蟲，加深自己成大國競爭下的受害者。