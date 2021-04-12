川普緊攥共和黨 球員兼裁判到幾時？

美國歷史上從未有卸任總統像川普 這樣，雖僅一任就丟掉白宮寶座，在黨內卻未被追責，反而繼續穩居黨的權力核心，左右全黨未來。共和黨 全國委員會10日晚於川普擁有的佛州海湖莊園，舉行400名大金主參加的餐會，川普作為主講人再度立下軍令狀：明年奪回國會參眾兩院，2024年奪回白宮。不過他對2024年再度參選未鬆口，在黨內球員兼裁判難免讓許多有意進軍白宮的共和黨要角困惑。

川普卸任迄今未離開海湖莊園，但不妨礙他對共和黨發號施令，為尋求川普背書而求見川普的共和黨人絡繹於途。有人為求川普賞臉現身，還特意安排租借海湖莊園舉行籌款活動，迄今已至少舉辦六場。

曾是川普競選顧問、現任川普發言人傑森．米勒不無自豪地說，「海湖莊園和棕櫚灘現在是共和黨世界的中心。共和黨的條條道路通向海湖莊園，誰都希望得到他(川普)的背書和支持」。

川普依靠去年大選有7400萬支持者，多數人不在乎川普任內應對新冠疫情不力、煽動國會暴動、與白人至上主義者勾連、關押無證移民兒童，以及在俄羅斯干預美國大選中獲益而引起紛擾，還盼望他2024年東山再起。

路透公布最新民調顯示，多達81%共和黨人對川普印象良好，更有60%支持者仍篤信2020年大選結果「被偷走」，僅28%認為國會暴亂應歸咎川普，55%支持者甚至認為國會暴亂是左派暴力分子所為，目的是為了毀壞川普形象。

在共和黨籍前國會眾院 議長貝納(John Boehner)看來，這完全是共和黨被川普和保守派媒體綁架作為人質的結果。曾擔任過四年多議長，2015年在茶黨圍剿下辭職的貝納本周將出版自傳「論眾院：華府回憶錄」(On the House: A Washington Memoir，暫譯)說，當川普在2017年1月20日就任總統後，他就「敵意接管了」共和黨。

一直是共和黨保守派的貝納說，現在共和黨已面目全非，不僅他現在若代表共和黨競選國會議員可能落選，連前總統雷根若要選總統，恐怕也得不到共和黨提名。這位曾馳騁華府政壇20餘年的資深共和黨保守派，在新書中直斥川普煽動國會暴亂是出於一己私利，並抨擊反建制派的議員支持川普，企圖推翻2020年總統大選作為，他說：「我在當議長時見到的那些立法恐怖主義，現在已在鼓勵實質的恐怖主義了。」

貝納代表的共和黨建制派與川普主義者纏鬥多年，可說已潰不成軍。前眾院議長萊恩2018年宣布激流勇退；現為共和黨在眾院的第三把手莉茲．錢尼則因與其他十名共和黨眾議員支持彈劾川普，已成為川普眼中釘，誓言必須拔除；現任參院少數黨領袖麥康諾則屢被川普惡言相向，逼退壓力與日俱增。

川普的支持者不僅不認為川普奪取共和黨的領導權，反而認為是他「拯救」了共和黨。川普的民粹主義、保守主義成為共和黨人在各州選舉取勝的利器；他的競選經費挹注，也讓議員候選人有充足糧草與民主黨人對陣。

在他們看來，川普的價值大於共和黨，因此川普的價值觀就應是共和黨的價值觀，全黨應服從於川普意志，否則就是應被抽乾的「沼澤」。

儘管眾多選情分析專家認為，喬治亞州兩席聯邦參議員共和黨全失，川普負有不可推卸的責任，但川普陣營卻認為，責任在共和黨未徹底推行川普主義。麥康諾因承認2020年大選結果，他的華裔妻子趙小蘭也從川普內閣辭去運輸部長職務，因此受盡川普羞辱。川普在10日共和黨全委會舉行的金主大會，更飆罵麥康諾是「XX養的蠢蛋」。

在川普領導下，共和黨的敵人名單愈來愈長。共和黨與美足聯盟、職棒聯盟都交惡，與可口可樂、達美(Delta)航空互嗆，不喜歡歷史學家、氣候專家、防疫和公衛專家，不喜歡在聚會時保守持社交距離和維護民權的教會，也不喜歡社媒平台、主流媒體及好萊塢。他們也認為大學和高科技公司在與共和黨作對。

不僅推高投票率的地方官員被共和黨詬病，連一向對川普唯唯諾諾的前副總統潘斯、前司法部長巴維理，也因不願質疑選舉結果，被共和黨列入另冊。總之一句話：順我者昌，逆我者亡。

至於共和黨在敗選後，現在的政綱是什麼，沒人能說得清楚，也未見有何策略來擴大黨的影響力。共和黨若繼續按照黨同伐異、陰謀論和暴民政治的路走下去，不能不說是黨的悲哀。