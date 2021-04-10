國際醞釀抵制北京冬奧 新冷戰序曲

距2022年2月北京 冬季奧運開幕不到一年，國際間討論抵制北京冬奧聲浪愈來愈大。國際人權組織與跨國企業主動或被動開始討論是否採實際行動抵制；而美國 國務院突然表態，將與盟友密切協商，不排除聯合抵制北京冬奧。雖然國務院立即澄清，此事卻非空穴來風，國際杯葛冬奧已不是紙上談兵，讓北京當局更緊張。

此時，美國參院外交委員會兩黨議員連署「2021年戰略競爭法」(Strategic Competition Act of 2021)，藉促進人權、提撥專款提供亞太地區援助、打擊假訊息，提升美國對抗中國 力道，並呼籲強化與台灣夥伴關係。

參院多數黨領袖舒默在拜登1月20日就任不久，2月就草擬對抗中共的法案，說明對中政策「川規拜隨」。按外交委員會議程，草案14日將在委員會討論，再移全院審議。各方評論認為，美國當前對中共戒心高漲，法案可能在參眾兩院通通，交拜登簽署。在美國決定是否抵制北京冬奧前，法案就會生效實施。

奧運表面上是世界運動員相互切磋砥礪的友誼盛會，實際卻是主辦國國力的展示。然而，一旦主辦國違反普世價值，迫害人權，國際形象和主辦奧運會就可能面臨考驗。

國際奧會1931年把1936年夏季奧運主辦權給了德國，讓德國突破一戰後的國際孤立。兩年後納粹執政卻展開系列迫害猶太人惡政，控制全民思想生活，國際間抵制聲音卻很微弱，主要國家都如期出席柏林奧運，未認清納粹包藏禍心，鼓舞希特勒，終致1939年9月納粹德國入侵波蘭，掀起二次世界大戰。

國際上抵制奧運不乏先例。前蘇聯1979年12月入侵阿富汗，不理會國際撤軍要求，美國卡特總統率領數十國抵制1980年7月莫斯科奧運；蘇聯隨後也杯葛1984年洛杉磯奧運報復。

儘管中共迫害西藏人權也引起國際抵制，但北京2008年奧運如期舉行，顯示國際容忍，歡迎中國步入世界大家庭。北京2015年再獲冬奧主辦權，是習近平主政後中國夢的最大型國際體育活動。但中國近年藉反恐全面強化大數據運用，2017年對新疆維吾爾族採集中高壓措施，被國際指為「種族滅絕」暴行。

加上北京粗暴違反民意、收回香港自治權，國際特赦組織最新年度報告批評中國在新疆、香港打壓人權與自由，大開民主與歷史倒車，再給國際社會制裁的機會。目前約180個人權組織聯合呼籲抵制北京冬奧，加拿大、歐洲正在討論是否出席，美國突然表態，更讓國際認真起來。

國務院發言人普萊斯表示，美國聯手英、加與歐盟對涉新疆暴行人士實施系列制裁；北京冬奧是各方持續討論的領域，美方會與盟友密切協商。此話一出立即受各方重視，但國務院當晚立即透過不具名官員澄清，並未與盟國協商此事。白宮發言人翌日再重申「未與盟國協商任何聯合抵制冬奧行動」。

普萊斯的講話實錘敲痛了北京痛腳，美方立即改口更證明開始損害控管。北京外交部稱，對中國的攻擊抹黑必定要「翻車」，「不僅會損害美國自身信譽與利益，必將遭到中國人民堅決反對和中方有力回應」。

從美國閃躲澄清，顯示美國可能拿聯合抵制北京冬奧，做為與中方討價還價籌碼。全面抵制應不太可能，局部抵制則有可能。曾主辦2002年鹽湖城冬奧的共和黨聯邦參議員羅穆尼，提出外交與經濟抵制北京冬奧的辦法，但仍保有美加與歐盟選手參與奪金機會。畢竟寒帶國家運動員如抵制，中國選手奪牌就失去意義。

美中關係敏感之際，參院兩黨議員8日卻連署「2021年戰略競爭法」草案，厚達280頁。意在藉促進人權、提供安全援助及投資打擊假訊息，提升對抗中國能力。

以當前國會兩黨對立，外委會主席梅南德茲與共和黨資深副主席李施卻共同提此法案，說明兩黨對中共戒心高漲頗有共識，想為拜登政府提供法源與預算抗衡中國。草案規定2022到2026另撥款10億元，投資印太軍事，加大對中共制裁力道，並支持香港殘存的民主，美台官員交往不應有限制等。

哥倫比亞大學教授黎安友近日指出，美中關係在川普時代已產生根本變化，深層原因是美中實力平衡改變，中國崛起後想改善安全處境，反而使美國感受到威脅。說明一黨專政獨裁政權向外推動「中國模式」讓全世界不安；抵制北京冬奧如成真，將成為民主國家對中國發動「新冷戰」的序曲。