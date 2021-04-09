拜登隨川普築牆撤軍 中間路線邁大步

拜登 執政本月底將滿百日。美國 總統素有「百日新政」傳統，在100天內力拚政績和民調滿意度，讓民眾感覺面貌一新。在新冠疫苗配發全國達2.3億劑、注射1.72億劑，近6450萬民眾至少注射一劑後，拜登抗疫可望交出漂亮成績單。最讓人意外的，在美墨邊境繼續築牆、伊拉克撤軍、增加制裁七家中國電腦企業等政策，拜登都延續川普 路線；遏制中國、打台灣牌、對伊朗強硬，也印證「川規拜隨」，拜登並未因面子和黨派之爭而全部另起爐灶。

拜登被川普和支持者諷為「瞌睡喬」(Sleepy Joe)，即將滿79歲的拜登老態畢露，這位歷史上年紀最長總統公開談話常忘詞說錯話；日前登空軍一號專機在舷梯竟連跌三跤，被國內外民眾大作文章，川營嘲諷，國外「敵對勢力」更視為美國衰弱的象徵。但老拜登似想印證「薑是老的辣」，他不是「老番顛」而是老成持重。

挾40年參議員和八年副總統歷練，拜登師法「羅斯福新政」迄今表現穩健，既不全部揚棄川普四年來做法，也兼顧民主黨意識形態，不阿諂選民。他用「美國回來了」取代「讓美國再度偉大」，表現獲61%美國人肯定，但諸多艱鉅挑戰正在轉角處等著他。

很多評論認為拜登接了川普的爛攤子，看來未必如此。除了抗疫混亂、國家分裂等屬實，拜登延續了川普大部分策略。以白宮為中心，可看到拜登施政從中心向四周輻射的線性部署，內外有序、按部就班，構成新政風貌。

譬如，重返巴黎氣候協定、WHO後，通過1.9兆元紓困，疫苗加快生產配發，注射快速進展。拜登再宣布2.3兆元基礎建設案，除了各種硬體基建、強化科技如5G和電動車充電網等，促進國民就業、社區大學教育、補助經濟弱勢者等軟性建設；撥500億元鼓勵半導體業研發，企圖迎面痛擊中國追趕策略，都影響深遠。

基建錢從哪裡來？拜登提增稅方案，想15年內增加國庫2.5兆元收入，明知共和黨反對，拜登還提出，表現誠實負責態度；如被抵制再謀借貸投資等解決。

在國務卿布林肯、國安顧問蘇利文等奔走下，美國修復與歐亞盟友關係，盟邦重拾對美國信心，譬如重返伊朗核協議須迫使伊朗減少濃縮鈾存量，再解除制裁；建構美澳日印「四方安全對話」，應對中國對南海主權伸張，拉攏法英德軍隊加入，強化與菲越關係，南韓可能跟進。強化川普政府解除與台灣官方交往限制、美軍在台海活動增加等，都帶給北京極大壓力。

拜登延續川普路線，近日更明顯。國安部長公開說，考慮恢復美墨邊境築牆、懲罰庇護城市，遏制非法移民、毒品和恐怖分子滲透，讓川粉意外。中南美民眾湧向美墨邊境，已形成邊境危機，迫使拜登關閉綠燈，強化邊境執法和安全，局部重返川普路線。

川普主張從阿富汗、伊拉克全面撤軍。美國8日與伊拉克首度戰略對話後，同意伊拉克境內所有美軍戰鬥部隊撤離，僅留少數訓練伊軍。阿富汗因擔心神學士捲土重來，撤軍前功盡棄，軍方將領反對下，拜登不贊同撤軍。

這些線性發展可看出拜登重覆川普很多路線，朝中間方向移動，想息止兩黨抗爭。朝野如有更多交集共識，或有助彌合分裂，讓美國恢復常態。只是拜登處境依然險礁處處，共和黨不抬轎，他隨時可能觸礁。

一，川普已組建新社交平台發聲「復仇」，鞏固其共和黨領導地位，勢必帶頭杯葛拜登政策。兩黨意識形態分歧仍是拜登振興美國基建方案的重大阻礙，成敗就看拜登能否利用國會豐沛人脈，讓共和黨人不擔憂紅藍版圖變化，有妥協才能成功。

二，俄羅斯近日在烏克蘭邊境布重兵，俄烏如開戰，將挑戰美國領導的北約團結和籌碼。而以色列特務在紅海炸毀伊朗掩護革命衛隊的一艘錨泊商船，中東火藥庫隨時可能引爆。拜登自伊拉克撤軍，軍力可能部分轉移亞太，不利中國。有觀察家預測，中國周邊未來將部署千架F-35戰機，美中軍事對峙，還看不到轉圜跡象。

三，美國很多專家樂觀預期，美國經濟復甦力道將超越中國，成長延續至2023年，成為全球經濟火車頭；而中國50年內無法超越美國，可能因喪失人口紅利，永遠難取代美國地位。

愈來愈多苗頭顯示，習近平和拜登正進行一場「鬥而不破」的施政和國際競賽，影響兩人聲望和兩國盛衰，勝敗攸關美中的世紀之爭。