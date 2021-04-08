美中航母互相示威 南海緊張再起

十年前的黃岩島事件，是美國 心中永遠的痛。當時中國 先奪下島礁，菲律賓政府向美國求援，美國以與菲律賓沒有共同防禦條約為由，沒有軍事介入，只勸菲律賓改採法律訴訟方式，把中國告上在海牙的國際仲裁法庭。

國際仲裁法庭2016年雖判定，中國對南海的歷史主權主張不成立，中國卻悍然拒絕接受，還加快在南海各島礁填島造地。當時菲律賓與美國的判斷錯誤，導致中國在南海獨大，為所欲為。

現在情況又重演。菲律賓海岸防衛隊3月7日發現約220艘中國漁船，在西菲律賓海(南海)的牛軛礁停泊，並緊密排成一列。菲律賓政府懷疑，中方刻意派海上民兵駕駛漁船重施黃岩島故伎，占據牛軛礁，甚至準備再填海造島。

菲國外交部向中方提抗議後，中國駐菲大使館稱，牛軛礁是中國傳統漁場，由於海況不佳，中方漁船在環礁避風。目前牛軛礁主權除了中國與菲律賓互不相讓，越南也堅持南沙牛軛礁屬於其專屬經濟海域(EEZ)。

4月3日，除了有45艘漁船聚集到另一處珊瑚礁，仍有44艘漁船留下來。菲律賓國防部長再次要求中國船隻離開，他不客氣說：「我不是傻瓜。天氣迄今一直很好，他們無理由留在這裡，中國的海上民兵持續集結，根本就是打算進一步占領西菲律賓海。」

菲律賓總統杜特蒂上台後，特意在南海主權議題上與中國妥協，但問題遲遲沒有解決，政敵批評他是懦夫，不敢對中國強硬。

美國這次可算逮到機會，國安顧問蘇利文立即與菲律賓國家安全顧問，電話討論中國民兵船集結一事。蘇利文表示，美國與盟邦菲律賓站在一起，共同維持基於法律的國際海事秩序，美菲共同防禦條約也適用於南海；國務卿布林肯也在推特表示，「我們永遠會支持我們的盟邦，並捍衛基於法律的國際秩序」。更重要的，美國同時有軍事動作。

據中國「南海戰略態勢感知計畫」平台4日披露，美國「羅斯福號」航母戰鬥群，率領「拉塞爾號」驅逐艦、「邦克山號」巡洋艦，已穿越麻六甲海峽，進入南海活動，這是羅斯福號今年第三次進入南海活動。

美國動用航母威嚇是司空見慣，但這次不同。幾乎同一時間，解放軍航母「遼寧艦」，3日上午率領五艘各類飛彈驅逐艦、護衛艦、補給艦，由沖繩島與宮古島之間南下，駛進太平洋。而幾天前，中國的第二艘航母「山東號」才剛在三亞正式成軍；換句話說，中國海軍開始有對抗的航母戰略。

解放軍航母戰鬥群駛出第一島鏈，名為常規訓練，實質上也是威嚇。既對台灣海峽的台灣威嚇，也對東海的日本威嚇，更對南海的東南亞諸國威嚇。當然茫茫太平洋，兩支航母艦隊要遭遇，機會很低。但牛軛礁主權爭議是否逐步升高，吸引這兩支武力往西菲律賓海集中，值得關切。

拜登 總統上台以來，繼承川普的南海政策，否定中國在南海的主權主張，口口聲聲以南海仲裁為準。基於法律的國際秩序，才短短三個月，拜登政府已派航母在南海有兩次自由航行行動，與川普不遑多讓。

而不同於川普的是，拜登依託盟友和美國主導的多邊機制，目前北約盟國已大舉介入印太地區。法國艦隊正與美、澳、日、印度四方安全對話國，在孟加拉灣演習；英國表態，今年「伊莉莎白號」航母要進入南海；德國也宣布，其軍艦8月要進南海。

對現有四方安全對話機制，美國向南海延伸。對南海周邊國家，越南向來與中國在南海主權上激烈抗爭，菲律賓現在因牛軛礁新爭議，與中國矛盾升高，都是美國結合各國對抗中國的良機。

中國對應除了積極與東協談判南海行為準則，日前還邀請東南亞有影響力的印尼、馬來西亞、菲律賓與新加坡四國外長到福建，想反制美國外交攻勢；此外，中國也在2月1日通過「海警法」，授權海警必要時可使用武力。海警執法未來將向南海移動，而美國海岸防衛隊也增派更多艦船至南海，與周邊國家的海警合作。

戰爭爆發往往導因於誤判，南海正是現在全球的火藥庫。美國海軍實力遠遠超過中國，一個航母戰鬥群的威力足以抵過半個解放軍海軍，北京不敢打，應不致誤判。但兩軍實力如果接近，美國也許認為軍事科技領先，羅斯福號打敗遼寧號輕而易舉；而中國如自認勢均力敵，可以一拚，就是最危險的時候。南海局勢愈來愈升高，原因也在此。