為什麼世界都在談「中國變成第一」？

美國 政府新舊交替前後，世界和美中都常在談「中國 變成世界第一」(China becomes #1)。拜登總統日前說，至少在他任內不會讓中國超越美國，強調美國各方面世界第一的地位不可能讓中國超越。中國外長王毅近日說，「中方不認可世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事，只能一國說了算」。有人認為，這個說法是準備挑戰美國，與美國幹到底了。

美中是否已走上全面對抗之路？拜登多次談話聲明兩國還有合作空間，譬如抗疫、對抗氣候變遷等。北京也想說服美方撤銷制裁和科技禁運，但中國在阿拉斯加會談中表現「戰狼」姿態，然後與俄羅斯、伊朗密切互動，多少打亂北京「求和」意圖，中國認定「東升西降」，好像不再買美國的帳了。

美中的國勢發展和世界對兩國看法確實在變。政治傾向美國、經濟傾向美中平衡的新加坡，總理李顯龍七年前和今天的談話，或許也代表部分國家的看法。

他說，美中衝突比五年前更可能發生，但軍事衝突可能性還不大。如果美中都因國內情勢而對彼此繼續採強硬路線，雙方很容易陷入僵局。而「没有多少國家願意加入一個没有中國的聯盟」。他指出，中國的政治方向讓世界大小國家產生疑慮和不確定，中國現在走的方向並不符合中國利益。

李顯龍繼承其父李光耀敢言作風，似像規勸習近平 當局「戰狼」式秀肌肉、向外推銷中共專制模式，但外國只想要錢，其他的未必買帳，反而把中國變成大家提防的對象(川普說是公敵和威脅)。他也軟語想點醒美國，與其孤立中國，創建遏制中國聯盟，但沒有中國的聯盟(譬如RCEP)反而失去最大市場和商機，未必走得通。全球如對中國有疑慮，中國走的路就不符自身利益。

近年最流行話題之一是「中國變世界第一」，暗示美國衰弱了。在中國，黨媒和民眾最愛這種基調，既滿足民族復興光榮感，連帶歌頌中共政績，增強專政獨裁正當性，也為明年中共20大習近平打破慣例進入第三任期，國家領導變終身制鋪上權力紅毯，為新皇帝加冕。

但中國變世界第一的真實性多少？改革開放40多年，中國完成很多彎道超車的奇蹟，硬體建設突飛猛進，譬如高鐵、全國高速公路網長度都全球第一；機場、港口、城市建設更新和地鐵網等都後來居上，「後發優勢」建設明顯超越發達國家。

經濟和軍事實力更是兩大亮點。中國疫情後復甦最快，成全球唯一疫情受創下GDP成長2.3%的大國；專家預測最快2028年，中國經濟總量即超越美國，成世界第一。但也有專家認為，純粹用量比較意義不大。CNBC引用Economist Intelligence Unit首席經濟學家 Simon Baptist看法，至少50年內，美國仍將是全球最富裕國家，中國無法超越。

國際貨幣基金最新資料，2020年中國人均收入1萬582.10美元；美國人均收入6萬3051.40元，是中國的六倍。習近平宣布中國實現脫貧，達到小康社會目標；但李克強公開說，中國還有6億人月收入也就人民幣1000元上下(約153美元)，給人感覺富強表象下，含有很多水分。

論軍事科技實力，美國公認領先中國至少20、30年。中國有登月、火星探險和北斗導航等成就；美國52年前即實現登月。中國號稱有全球最大艦隊，軍艦數量多，但論戰力、現代化與美軍差距還遠。美國擁22艘航母(含11艘4.5萬噸、搭載垂直起降戰機的兩棲攻擊艦)、在建2艘、封存4艘；中國只有遼寧號和在建2艘，戰力和美航母不屬同一級別。

美國有全球最強大空軍，擁各式戰機1萬3200多架，而全球第二大空軍，竟是「美國海軍」，擁有3700多架各型戰機；如計入封存的4500架戰機，遠非中國3200架戰機可比。美國二戰後創建軍工複合體，與經濟和軍售結合，每年軍費是中國五倍多，在140多國擁400多處軍事基地，有逾百萬後備用人，無國家能有如此龐大軍工實力，中國很難追趕。

說到底，「中國成世界第一」除了製造業，很多屬虛構或憧憬，數量不一定等於質量或實力。何況中國人口紅利漸失去，勞工成本上揚，還有人口老化、軟實力等軟肋。中國如依舊忽視人權、自由和民主等普世價值，憧憬成世界領袖之路能走多遠？美中的朋友和敵人誰多？靠撒錢能贏得尊敬嗎？中亞哈薩克等國近日反中示威，提供了參考的鏡子。