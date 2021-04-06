川規拜隨？台海續成美中拚搏決戰點

美國 與台灣 最近連串強化關係作為，讓外界有「川(普)規拜(登)隨」聯想。其一是台美簽署「海巡合作備忘錄」，美國明示為協助台灣維持台海秩序，願支援台灣；其二是美國國務院新準則，強化美駐外大使與台灣官方互動，提高美台官方往來。兩項敏感做法都引起北京 強烈反應，特別是在海巡備忘錄簽署後，中共派20架軍機侵入台灣西南防空識別區，動作之大是近年僅見。

台美海巡合作是極富政治性的灰色地帶操作。海巡固然不是海軍而是海警，美國海岸防衛隊平時也隸屬國土安全部，戰時可改屬國防部，或不致踩過「外國軍隊進駐台灣」北京所謂動武紅線。但海巡素有「第二海軍」之稱，台灣近年對海巡裝備逐步提高，以因應日趨複雜的海疆執法工作；美方插手協助，自然對台灣軍心與民情有極大鼓舞作用，同時也埋藏「協防升級」的可能，兩岸一旦衝突，美方隨時可能動員海軍加入。

對台海局勢，日本比美國更緊張，特別是北京通過海警法，允許海警「在中國管轄海域」對外國船隻動武後。在特別容易引發各方爭端的海域，諸如釣魚台、台海、南海等地，日本一再與美方會談，強調維持局勢穩定的重要性。拜登總統與日本首相菅義偉1月底電話會談，除重申釣島適用美日安保條約，菅義偉16日將訪華府和拜登峰會，聯合聲明可能納入對台海和平的立場。

此外，美國駐帛琉大使倪約翰日前隨帛琉總統訪台，不時表現喧賓奪主作為，也讓北京外交部提醒華府「充分認識台灣問題的高度敏感性」，「不要試圖突破中方底線」。美國國務院發言人普萊斯則強調，美致力深化對台關係，將持續在「一個中國」下與台灣交往，並考慮雙方高階官員訪問華府與台北的機會。

美方的說明延續前國務卿龐培歐卸任前決定，取消美台官員交往限制。英國「金融時報」報導，拜登政府將訂新準則，鼓勵美外交官會見台灣官員。事實上，美駐日大使近日和台駐日代表謝長廷會談，台北駐世貿組織代表也會晤美駐世貿組織代館長，都可視為新準則已變，美台強化官方關係將進入另一新局面。

不過，美國在台協會前理事主席卜睿哲接受聯合報訪問重申，美方不會企圖調解兩岸爭端，但拜登政府可敦促北京在台灣問題上克制，而美國「不應對台開綠燈」，導致台灣採取不符美國目標，甚至可能引發戰爭的政策。卜睿哲清楚為美中台互動畫紅線，也期待各方在台海敏感話題上應有克制。他也指出，對短期內兩岸關係發展並不樂觀。

從美中阿拉斯加2+2對談的惡劣氛圍，中方表現戰狼姿態，而拜登政府也不會改變和中國對抗的基調，延續川普政府的作為。正如台灣國安局評估，當北京在區域崛起成威權國家，挑戰美國和世界遊戲規則時，美國和亞洲周邊國家對北京的警戒和對抗是結構性問題，不會因領導人更換而有太大變化。

然而拜登政府也並非完全「川規拜隨」。川普卸任前不斷以台灣問題作為挑釁激怒北京的籌碼，強化川普的國內支持度；拜登同樣須對國內政治表態，擺出和中國對抗姿態，除爭取國會合作，也結合盟邦對抗中國。

外交政策上，美方希望中國重返國際規範，拜登政府發言比川普政府軟調，手法也不同。美外交官員闡明龐培歐做法只是「取消限制」，並未對美台互動留下明確指示，因而國務院必須修改和釐清新準則，以符合各方利益。

美國強化對台關係時，也不斷重申「一個中國」政策，不希望北京誤判美國有意對台灣或台獨「開綠燈」，損及美方要求北京履行承諾。但在一中原則下，美軍機艦繼續頻繁通過台海、調整對台外交往來、龐培歐日前進華府雙橡園與台北駐美代表蕭美琴會面，國際間強化構建類似北約的協防北京侵犯同盟，台海、釣島都納入，都對北京構成壓力。

對於美國友台之舉，台灣當然歡迎，但也不希望激怒北京引發新危機。台灣今年屢向北京示善意，希望緩解兩岸僵局。蔡政府明白，美中爭霸台灣首當其衝，中共今年慶祝建黨百年，明年中共20大召開，習近平對內須展現強化主權的能力，可能增加衝突的風險。

台灣當務之急須避開風尖浪頭，不讓新疆棉花爭議後，「台灣茶」又成焦點。凡事還是低調為好，沒必要充當美國制中的「筆尖」，才是明智安全的決策。