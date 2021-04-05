「疫苗護照」有利有弊 毋須政治化

隨著新冠疫苗 接種持續推進，愈來愈多國家考慮推出「疫苗護照」，以方便盡快恢復跨境旅行，重啟經濟。然而在美國，「疫苗護照」卻成為民主黨、共和黨 紛爭的政治新議題。

民主黨主政的紐約、夏威夷兩州已率先推行，共和黨主政的佛州州長德桑提斯則簽署緊急行政令，明文禁止州府組織、民間企業要求員工或消費者出示疫苗護照，才能上班或接受服務，其他一些共和黨主政州擬跟進。這個議題儼然成為繼強制口罩令、封鎖令後，兩黨在防疫 措施政治角力的新焦點。

「疫苗護照」只是一種形象的說法，它並非真正的護照，而是一種證明持有者的新冠疫苗接種狀態或病毒檢測結果的文件。這個概念最先由備受疫情打擊的旅遊業者提出，迅速獲得運動、餐飲、娛樂行業認可，持有「疫苗護照」者被認為可方便搭乘飛機、遊輪，觀看體育賽事，到餐館用餐，到影院看電影，甚至可跨州或出國遊行。

公衛專家認為，只要疫苗供應充足，用合理方式推出「疫苗護照」，民眾就可更安全地辦公、出行或參與文娛活動，有助生活回歸正常。遊輪業者認為，「疫苗護照」是保障遊客及員工安全的首要措施，也是讓遊客重拾對遊輪信心的一大要件。

目前世界各國疫苗接種率最高的以色列，已率先使用「疫苗護照」，部分歐洲國家也計畫使用。由於迄今疫苗沒有世界標準遵循，這些國家現在只認可西方開發的輝瑞、莫德納、嬌生和阿斯特捷利康疫苗，中、俄開發的疫苗儘管已在不少國家接種，卻未獲西方國家承認。

拜登政府上任以來全國積極推動疫苗接種，雖有意推出個人疫苗接種紀錄的全國統一標準，但對「疫苗護照」議題卻十分謹慎；白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特表示，他將疫苗護照視為私部門項目，而非政府項目，但政府正考慮制定聯邦指導方針來引導疫苗護照相關計畫。

儘管如此，一些極右翼陰謀論者和共和黨保守派認為，「疫苗護照」是拜登政府企圖藉此監控民眾、損害人身自由的工具。前總統川普長子小唐納更將「疫苗護照」稱作「華盛頓左翼」建立的「社會信用體系」，指此舉只會製造社會兩極分化。

共和黨籍佛州州長德桑提斯還指出，疫苗護照推出將使公民被分成「兩種等級」，認為新冠疫苗接種紀錄是私人健康資訊，不該被要求分享。賓州共和黨議員也草擬相關法案，指疫苗護照會導致資安問題及駭客攻擊。

但共和黨領袖不願明說的是，新冠疫苗雖是川普任內推動開發，但他的支持者卻對疫苗的有效性將信將疑，甚至持抗拒態度。川普既未像其他政治領袖一樣公開接種疫苗，也未在多位美國在世總統和前總統呼籲民眾接種疫苗的公益廣告中現身。全國公共廣播電台(NPR)與馬里斯特民調(Marist Poll)聯合訪查發現，49%共和黨支持者表示不會接種疫苗。

而各州接種疫苗進展，共和黨主政的紅州普遍偏低，名列榜末的三個州阿拉巴馬、喬治亞和密西西比州，至少注射一劑民眾比率僅23%至24%；德州打完一劑的民眾比率僅25%。然而這些州在鬆綁強制口罩令和封鎖令等最積極，他們把放鬆防疫措施上升到「解放」政府對個人自由管制的政治高度。

「疫苗護照」是否必要與可行，屬於公共政策，本應由防疫專家和商業界共同研究、討論，在整個社會取得共識，不應泛政治化。正如一些分析人士指出，它的確有不少弊端。首先，在疫苗供應尚緊缺，預約接種不易的當下，符合資格優先接種疫苗的人在抗疫中已占優勢，「疫苗護苗」將讓他們在出行、工作和娛樂上更加擁有優勢，從而造成不公平。

其次，即使疫苗供應緊張的情勢緩解，少數族裔和低收入社區接種率仍相對較低，「疫苗護照」可能導致這群人更易受歧視。

第三，目前尚不確定接種新冠疫苗後的免疫力能維持多久，是否能阻止將病毒傳染給其他人，以及對變種病毒是否有效，若人們把「疫苗護照」作為「護身符」，後果難以設想。

第四，一些人由於健康和宗教原因不接種疫苗，實行「疫苗護照」也會讓他們受到影響。而一些餐館、髮廊、商店等對能否執行要顧客提供「疫苗護照」的措施也感到為難。

以上種種都是技術層面的問題，有辦法可解決，不必上綱上線，犯不著把它當作攻擊政治對手的工具。