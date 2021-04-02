美國基建落後中國 也是糖衣砲彈？

拜登總統宣布，八年內將耗資2兆3000億元，改善全美基礎建設，費用擬透過對企業和年收入40萬元以上家庭增稅，預計15年完成。拜登明言，這是促進數百萬人就業的方案，分階段實施，但共和黨人反對增稅，基建計畫可能像歐巴馬、川普一樣，淪為畫餅充飢。這就凸顯美中兩國體制和建設模式巨大差異，美國 硬體建設被中國 後來居上的機會愈來愈高，「體制劣勢」盡顯。

近年美中兩國競爭，硬體建設如高鐵、公路、橋樑、機場 、港口、水壩、輸電網和輸水管道，以及新興的電動車充電站和5G網絡興建等，都成評比項目。美國基建老舊，無力更新，更成為霸權衰落，快被中國取代的象徵。

川普競選時批評，美國基建水準如第三世界國家；全美土木工程師協會評鑑，美國基建連年評分落居D+或C-，遠在水準以下。近三位總統都想改善，十多年來卻毫無進展。

中國硬體建設近年突飛猛進，即使有人批評是「面子工程」，金玉其外、敗絮其中，很多豆腐渣工程隱藏其間；卻無法否認，中國靠「後發優勢」和獨裁體制，即使投資建設負債累累，但城市面貌一新，部分領域超越美國，很多人嘲笑美國，更增添國人自信和驕傲。

基建進步並不意味比誰的摩天大樓多又高、機場更大或霓虹燈更多，實用、有效和利民更重要。美國基建都屬百年以上古董，最「新」的全美公路網多屬70多年前打造，路面破爛不堪，全美61.4萬座橋樑約5.6萬座結構有缺陷，成為危橋，都屬事實。

美國基建落後中國和幾大因素有關。一，二戰後穩坐全球超強，鐵路、航空、公路系統60多年即建好，舉世無雙，從此志得意滿，國家未再投資。美國基建問題不在「落後」，而在「陳舊」。

二，半個多世紀來，國家資源投注軍事和人民身上，軍費猛增、幾場戰爭耗資數兆元；每年國家預算被社安保障、醫療福利等吞食大部分，赤字連創新高，政府無錢也無心投入基建，歐巴馬之前的總統都未重視。

三，中國近20多年，從胡溫時代投入人民幣4萬億拉動經濟起，中央和地方年年靠投資基建拉動經濟、搞面子政績。高鐵、公路網、橋樑、水壩等陸續上馬，專制政權一聲令下全面拆遷，都市面貌數月一變，短短兩個世代即超越美歐，發揮了專制優勢。

四，美國民主體制聯邦和地方分權，權力制衡、土地私有，基建受環保、不同利益和意見牽制，人工成本高漲、工會勢力強大，效率低落，建設成本比中國貴數倍至十數倍，制約基建翻新，似反證「民主體制辦不了大事」。

網上有評論認為，美國基建落後中國之說是糖衣砲彈，美國基建老舊是事實，但沒有想像中差，中國別自認彎道超車成功而自滿。川普和拜登都誇大基建落後，想給民眾危機感，凝聚國家向上動力，這是糖衣砲彈迷惑對手。

美國講實用主義，夠用就好。譬如中國最自豪的高鐵，美國除了東北部人口密集的走廊，其他地區根本不需要，高鐵反而成「錢坑」。而中國高鐵過剩，營運虧損、利息負擔沉重，每年虧逾2000億人民幣，高鐵負債已逾5萬億，錢坑還在挖深；美國絕多數家庭有汽車，根本不需高鐵；加州耗資上百億建一小段後，如今成爛尾工程。

美國航空業發達更降低對高鐵的需求。美國機場陳舊，但機隊數量和營運舉世無雙；全球最繁忙50座機場，美國占16座，中國僅9座。美國有5136座公用機場、1萬4112座私人機場，而中國僅有200座機場，只是美國機場無一躋身全球最佳25名內。

而美國鐵路貨運系統仍高踞世界第一，運貨量占全美40%，長達300多節車廂的貨運列車，70%是雙層貨櫃，中國迄今才開始試用雙層貨櫃。

國情不同，人口密度、實際需要、國防需求等因素，使美中基建難用新舊衡量輸贏。但美國橋樑、輸電網、水壩等老舊，供水管有許多有毒鉛管，危及國民飲水安全。這些第三世界國家才有的現象，拜登如無法解決，繼任總統同樣也難解決。

基建錢從哪裡來？拜登加稅計畫即使通過(機會偏低)，2021年至2030年平均每年只能增收2100億元，根本不敷所需，只能借債投資。被比擬「羅斯福新政」的宏偉計畫，可促進就業、刺激經濟，但兩黨如為搶功或意識形態對立而相互杯葛，最終成海市蜃樓，將證明霸權帝國無藥可救，真的走入衰退沒落了。