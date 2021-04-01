北韓伊朗阿富汗連三爆 美中還合作嗎？

國務卿布林肯在美中阿拉斯加會談言語交鋒後說，美中在伊朗 、北韓、阿富汗和氣候變遷等有共同利益，會談取得進展，暗喻美中互鬥中也有共識。但不到十天，除了氣候變遷兩國將共同參與峰會，其他三個區域議題卻互別苗頭，不僅看不到利益交集和合作，反而是利益矛盾衝突。

拜登總統也宣示，美國 不排除某些區域議題與中國 合作。但中方看來，合作並不是無條件；相反，如果這些議題是美方所重視，正可利用作為對美方的籌碼。

北韓近日連番試射飛彈，尤其兩枚彈道飛彈據說是改良型超高音速、可攜帶核武的機動飛彈。拜登譴責平壤，將採取相應措施，但北韓反唇相稽。外界猜測，北韓本周可能在韓、美、日國安高層會談前後，進行潛射彈道導彈(SLBM)試射。

中方迄今維持沉默。觀察家們注意到，飛彈試射前，北韓新任駐北京大使李龍男，才剛會見中共中聯部部長宋濤，並表示，轉達了金正恩的口信。不禁讓外界懷疑北京試射前知道多少、是否藉朝鮮危機，與北韓形成「抗美共同戰線」的共識。

北京外長王毅從阿拉斯加返國後，直接赴桂林與俄國外長拉夫羅夫會晤，共同發表四點共識後，再啟程赴中東六國固盤，其中最重要的是訪問伊朗，雙方簽訂長達25年，金額高達4000億美元的巨型合作經濟協議。

這份協議中國最高領導人習近平早在2016年即提出，被視為中國「一帶一路」倡議的重要部分，中國將在伊朗數十個領域，包括銀行、電信、港口、鐵路、醫療保健和資訊技術，如5G通訊網路基礎設施、北斗全球定位系統等投資；而作為交換，伊朗將對中國按照折扣價格提供穩定可靠的原油。中伊聯手，明顯在對抗美國的制裁。

拜登政府雖然願意重回伊朗核協議，但卻要伊朗先回到原協議容許的濃縮鈾水準。伊朗則要美國先放棄川普時代強加的制裁。雙方各有堅持，如今中國支持伊朗，等於給了伊朗對抗美國的底氣。

其次，美國對付伊朗最有效方式是間接制裁，阻止各國企業與伊朗交易，否則列入禁用美元交易的黑名單。然而中伊這筆大交易卻不使用美元，兩國石油結算及貿易將用人民幣及數位人民幣，避開美元結算系統。

美國對新疆維吾爾人權議題火上加油。美、加、英、澳、紐五眼聯盟聲援歐盟，加碼制裁。中共黨媒和大陸民間發起抵制新疆棉花的H&M，並波及Nike、Adidas，風波迄今還持續。

美國當然知道北京新疆政策的最核心關切，是疆獨與東突問題。對「再教育營」的維吾爾人強制勞動，是加強監控，防止宗教極端主義和恐怖組織反撲。正因如此，中國之前在會談中表示，願介入阿富汗情勢，協助美國壓制神學士，因為阻止神學士協助訓練疆獨與東突武裝分子，符合中方利益。

然而，有壓迫就有反抗。維吾爾人權受戕害，包括美國的許多國家同情。九一一恐怖攻擊前，東突沒有被美國國務院列入恐怖組織名單，之後美國全力反恐，東突被列入黑名單，但「伊斯蘭國」被剿滅、凱達組織萎縮，東突又從恐怖名單中剔除了。

美國雖同情維族與東突，但必須面對現實：川普總統之前宣布，美軍將在今年5月1日完全撤離阿富汗，可是現在喀布爾政府不堪一擊，不消半年，神學士將襲捲阿國全境。沒有中國支持，美國撤不了軍，中國這方面利益其實與美國重疊，如美國不顧一切撤軍，神學士捲土重來，將直接威脅中國戰略利益。

中國開始指控美國另有企圖。外交部發言人華春瑩近日公開指責，美國陰謀用維吾爾人問題，從內部搞亂、遏制中國。她在記者會公開播映前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森的演講視頻。

威爾克森說：「我們(美方)在阿富汗派兵的原因之一，就是中國新疆有2000萬維吾爾人，中情局想破壞中國穩定，最好辦法就是製造中國動亂。如果中情局能好好利用這些維吾爾人，與這些維吾爾人一起不斷刺激北京，這樣無需外力，就能直接從內部搞垮中國」。

國與國競爭，很容易戰略誤判，能從大局著眼，維持戰略穩定最困難。季辛吉曾說，美國必須就新的全球秩序與中國達成諒解，以確保穩定，否則世界將面臨類似第一次世界大戰前那段危險期。但北京又何嘗不需要避免戰略誤判，著眼未來；一昧認定東升西降，情勢有利中國，同樣存在危險。