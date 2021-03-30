戰狼和棉花 為習近平「總加速師」添彩﻿

美中兩國18日在阿拉斯加外交會談，楊潔篪怒斥美國 16分鐘，沒想到變成﻿美國對付中國 的增壓器；之後，中共黨媒鼓吹杯葛拒使用新疆 棉花的H&M，民眾進而燒Nike、Adidas球鞋，抵制這些外國貨，都使美歐意外找到共同對付中國的連結劑；「戰狼外交」也為習近平被稱為「總加速師」增添新例，可能成為中方新包袱。

美、加、澳、英和歐盟22日因新疆維吾爾人權問題，宣布制裁中方官員，北京也反制裁美歐官員。表面看，中國還以顏色，是中國崛起、站起來了的明確信號；實質上，正好給拜登總統聯手盟友結合「科技民主聯盟」對付中國的新策略做球。共和黨批評拜登政府軟弱，但美國拉攏盟邦對付中國卻得分了。

網上不少評論，質疑溫和的楊潔篪帶領戰狼外交，中了布林肯故意示弱的「陰謀詭計」。北京在川普即將卸任前，與歐盟簽訂美國極力反對的中歐投資協定，分化如一盤散沙的美歐各國，給美國一記冷耳光，是中國重大戰略利益和得分。

但隨著楊潔篪戰狼言論「中國不吃這一套」，歐盟跟隨美國制裁中國官員，中方也反制裁歐盟官員，中歐投資協定在歐盟內部本就有反對聲音下，歐洲議會23日立即叫停協定的審議，原本年底前可望獲各國批准生效的協定陷入坎坷，可能就此觸礁完蛋。

大陸民間在黨媒翻舊帳鼓動下，杯葛去年底宣布拒用新疆棉花的瑞典H&M時裝產品，也曾對新疆問題發聲的Nike、Adidas等也遇抵制。大陸像幾年前杯葛日本車、抵制韓國貨的風潮再起，嚇壞一些外國廠商，與中方自稱「負責任的大國」「與世界融為一體」的期望很難相容。

新疆維吾爾族人權問題是繼香港後，西方為難中國的新切入點。維吾爾人被嚴控、「再教育營」內長得像中東臉孔的男子穿制服、剃光頭，坐一起接受「教育改造」，中共官方早期照片證實確有其事。中共推動「漢化」新疆，大量漢人遷入、「稀釋」維族人口和嚴控民眾都屬事實。

但指控北京「種族滅絕」，從中方統計2010年至2018年維族人口從1017.15萬人，增加至1271.84萬人，成長254.69萬，漲幅25.04%。如果「種族滅絕」人口不可能大幅成長，說明美歐的控訴誇大，故意醜化中國。

而北京外交部發言人華春瑩卻拿美國黑奴採收棉花歷史照片，反擊美國；還說美、英、加和歐盟人口「也就占世界總人口11%左右，而中國人口占世界總人口五分之一。這幾個國家的聲音不代表國際輿論，不代表國際社會立場」，引來歐美一片嘲笑揶揄。自由、民主、人權等價值如果能這樣量化對比，那麼中共黨員數只占全國人口6.5%，代表誰、怎麼比呢？

中國用龐大市場和消費力反制西方，習近平近期談話強調「東升西降」「中國可以平視世界」了，讓愛國民眾摩拳擦掌，頗有當年義和團精神復活意味。小粉紅網上燒外國品牌球鞋，義憤填膺，都強化新疆棉花和中國產品在西方社會的爭議，做法未必明智。

中國、印度、美國是世界前三大棉花產國。中國棉花紡織後製造成衣外銷；美國棉花絕大多數出口。中國85%棉花產自新疆，被汙名為「血色棉花」後，如引發國際杯葛，美國成最大獲益者。戰狼外交反擊顧此失彼，反而讓美歐找到宣傳戰新著力點。

中國因愛國而抵制外國品牌，有很多先例。但你廢了我的生意，我如果有選擇，也會拒絕用中國貨；有朝一日如果「世界也不吃你這一套」，對高度依賴出口和外匯的中國，誰的籌碼多、誰更依賴世界市場，新冷戰就這樣成形。如果舉國都是戰狼，世界將如何看待中國？

北京的強勢作為對內鼓舞人心，對外應對壓力，無意間卻把本來各為己利、各有所圖的美歐國家推到一起，齊心對抗中國。中國強硬反擊美歐，進一步強化習近平被稱為「總加速師」的特質。往好一面看，讓中國揚眉吐氣，爭取與西方平起平坐；往壞一面看，為習出謀獻策的戰狼，「心腹」可能成「心腹大患」；「愛國黨」也給美歐增添新彈藥，可能成「愛國賊」，讓中國更陷孤立，走上清末與西方列強對抗碰撞的老路。

中國內外實力真的已壯大到可與美國領導的西方攤牌對決了嗎？東升西降的真實性和虛妄吹擂各占多少？美中是否都錯估情勢、嚴重誤判？種什麼因得什麼果，對各國都適用，各方應以史為鑑。