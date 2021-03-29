拜登說要尋求連任 可收一箭三雕效果

即將年屆79歲的拜登 總統25日就任後的首場記者會，出人意料釋放有意在2024年競選連任的信息，並期待與副總統賀錦麗繼續搭檔，給政壇投下一枚震撼彈，讓原本認為拜登因年齡因素，只會做一任的人大跌眼鏡。卸任時將滿82歲的拜登是否真的會尋求連任？他的身體和心智狀況是否允許？如果只是說說而已，釋放這個信息的用意何在？

拜登去年當選總統時，已創下當選總統的最高齡紀錄。他競選期間對是否只競選一任刻意模糊化，以致上任後，共和黨 人常拿他的年齡大作文章；即使民主黨內相信拜登四年後交棒賀錦麗的人很多，兩黨甚至許多人認為拜登四年不會做滿，可能在中途離職，讓賀錦麗接任，為她2024年投入總統選戰鋪路。

拜登藉首場記者會釋放有意連任的信息，可收到一箭三雕的政治效果。首先，可暫時止息對他健康問題不利的各種傳言。拜登19日搭乘「空軍一號」登舷梯時因腳步不穩，失足連絆倒三次，狼狽不堪，視頻在網路瘋傳。川普 長子小唐納發推文幸災樂禍說，「我確信拜登幾度跌跤是他健康的寫照。難怪美國被敵人猛攻和公開嘲笑」。白宮發言人為拜登緩頰說，當時是因風太大，拜登「百分之百沒事」。

拜登上周在千呼萬喚下舉行記者會，創下總統上任64天才開記者會的紀錄。儘管記者會內容中規中矩，未出現失言意外，仍免不了遭共和黨與保守派媒體批評他大量使用「小抄」。共和黨人甚至說，拜登只是傀儡，白宮真正掌權的是他的幕僚長柯連恩。

粉碎拜登健康狀況的傳聞或猜測，最有效方法就是宣示尋求連任，展現雄心壯志，以印證身體和心智都沒有問題，因為最好的防守就是進攻。美國歷史上不尋求連任的總統只有兩位。一位是1845年至1849年擔任總統的詹姆斯‧波爾克(James Polk)；另一位1968年3月因反戰聲浪高而宣布不尋求連任的詹森(Lyndon B. Johnson)總統。

川普前總統在2017年1月20日就任第一天，就成立競選總部，尋求連任。拜登宣布競選連任，也在情理之中。若他被視為只想做一任，推動各大強勢議程，包括逾3兆元的大手筆基礎設施重建計畫，可能提早成為「跛腳鴨總統」，只會弱化自身地位，也可能太快讓黨內進入繼任者之爭的內耗。

其次，拜登宣布尋求連任，有利打亂川普和共和黨布局。連任失利的川普已多次明示或暗示，可能在2024年再度出馬角逐總統。而據目前民調，若川普出馬，共和黨初選中無人能與他爭鋒。川普也在積極籌畫讓共和黨於2022年期中選舉擊敗民主黨，重奪國會兩院的控制權。

同時，有意角逐白宮寶座的共和黨檯面人物，包括前副總統潘斯、佛州州長桑提斯、國務卿龐培歐、參議員霍利、克魯茲等都鴨子划水，動作頻頻，期待川普最終如放棄出馬能占先機。這些共和黨人都押寶民主黨2024年將由副總統賀錦麗出線，屆時拜登如真的尋求連任，對共和黨選情將有連鎖反應。

多項民調顯示，迄今多數民眾都滿意拜登上任以來的表現，在防疫和推動接種疫苗的成果尤其獲肯定。YouGov/The Economist上周公布民調，川普即使四年後捲土重來，仍將輸給拜登。在這項民調中，喜歡拜登的占50%，其中32%非常喜歡，18%比較喜歡；喜歡川普的占42%，其中非常喜歡的27%，比較喜歡的15%。值得注意的是，川普在共和黨中的支持度也逐步下滑，僅六成左右。

因此，2024年共和黨究竟是否由屆時已78歲的川普出馬，還在未定之天。一旦川普放棄參選，則共和黨內「一超多強」的局面大變動，勢必群雄併起。

再次，拜登現在雖釋出尋求連任的信息，但並未把話說死，目的在保護可能在2024年出馬競選的賀錦麗，既可避免過早讓她處於共和黨人的砲火下，又能從容不迫交付她各種艱巨任務，培養她總攬全局的治理能力，發揮實權副總統的功能，有拜登作護盾不動輒得咎。

總之，拜登現在的表態進可攻，退可守。他說：「我說『這是我的期望』。我尊重命運。我從來不能為未來的四年半、三年半做肯定的計畫。」模稜兩可的說法可說是目前最恰當、可進可退的表態。

只要總統競選列車啟動，拜登隨時可停下，由賀錦麗接手。「扶上馬，送一程」或許正是拜登去年4月在募款會把自己看成「過渡總統」的初衷所在。