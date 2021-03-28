習近平鬥性大發 與天鬥地鬥 與世界鬥

美中阿拉斯加會談不歡而散後，美國 22日聯手歐盟、英國和加拿大，以新疆人權問題為由制裁新疆官員；中方高調回應，22日反制裁歐盟、26日反制裁英國、27日再反制裁美加。新疆人權問題引爆「新疆棉事件」，瑞典H&M時裝去年底曾宣布抵制新疆棉，現被中共黨媒算舊帳，事件波及美國Nike和Adidas等，小粉紅響應在網上向Nike等代言藝人施壓，中港台至今約40名藝人因不敢得罪大陸市場，宣布與Nike等切割。

北京 顯然認為，美、英、加和歐盟聯合出手，是拜登政府首次祭出聯盟，因此必須槍打出頭鳥，給予迎頭痛擊，嚇阻其他國家加入拜登聯盟。美、英、加是情報「五眼聯盟」成員，加入拜登聯盟是意料中事。但歐盟是中方重點爭取對象，歐盟的態度證明美國占上風了，所以北京迅速反制歐盟。

中共黨媒利用新疆棉煽動排外情緒，但可能難以持久。因為耐吉早已占據市場，運動鞋又減價(45%)，大陸排隊買鞋的人龍不減反增。中共被指遂行「種族滅絕」，已成拜登聯盟的一張反共王牌，只要北京「將穆斯林中國化」政策不變，勢必成為西方長期反共的藉口。

過去向來溫和的北京外交事務主管楊潔篪，18日在阿拉斯加意外擺出戰狼姿態後，被認為反映了習近平 的風格，是做給內部民眾看，因應內部情勢需要。北京對美國由軟變硬，從2019年5月開始，那時北京推翻之前美中雙方達成的貿易談判協議，導致川普大怒，再向剩餘的3000億元中國產品加徵關稅。

從那時至今，北京對美強硬是一貫政策，包括去年3月控制疫情後，立即向美國和全球發動新一輪戰狼外交；去年7月在香港實施國安法，務求全面打壓反共的民主派。北京去年秋天部署經濟內循環發展和科技自力更生，以對抗美國的經濟脫鉤和晶片封鎖。

為什麼北京堅持走強硬路線，置全球輿論於不顧？其中一個因素出自習近平。他不斷反複強調中共的「鬥爭論」，顯示他鬥性極重，大有像毛澤東與天鬥、與地鬥，其樂無窮的影子。2016年底，習首次強調鬥爭，2019年至今年，連續三年，他都有以鬥爭為主題發表談話；本月1日他又說「中共靠鬥爭走到現在，也必須靠鬥爭贏得未來」。

他所說的「鬥爭」重點，是幹部必須不怕鬥爭，面對困難時，更要敢於鬥爭；鬥爭可因環境而調整策略，但絕不放棄，必須鬥到底。習近平顯然以鬥爭態度面對「干預中國內政」的美國，強硬路線不惜以牙還牙，就算暫時收歛，並不表示放棄鬥爭。

不少研究指出，習近平崇尚威權，醉心建立威權政府(authoritarian government)；執政八年半的最大特色，是威權管治更嚴厲，讓鄰國和歐美感受威脅，這種情況江澤民、胡錦濤時代所沒有。他上台之初，首先藉反腐集大權於一身，排除異己、強化控制，個人權力提至空前高度，對內加強用數位科技對14億人電子監控、收回香港自治權；對外擴張影響力(南海造島軍事化、一帶一路)。

習近平強硬路線何時結束？對內強硬、對外擴張開弓沒有回頭箭；強硬路線一鬆弛，既有架構可能毀於一旦，但過度強硬，習和中國都須付出額外代價，直到成敗，才能停止。

習近平路線將如何發展，最終是成是敗？問題複雜難料。北京自認掌握有利因素，譬如不少外國研究指出，中國總體經濟規模十年內(最快2028年)可超越美國；但經濟規模超越只是量的意義，經濟總量成全球第一時，軍事、科技和政治影響力都相應提高，卻難忽視中國人均收入僅有美國的五分之一，科技、軍事落後美國數十年。強硬路線即使不得已，最後會不會搬石頭狠砸了自己的腳？

習近平面臨最大障礙是美國和全球民主國家，戰狼外交反效果招致國際不滿，去年初隱瞞疫情，釀成疫情擴散至全球的彌天大禍，成為全球反共反華的助因；新疆「種族滅絕」和香港民主派受打壓，更激發自由世界反共意識。

習近平2012年上台時，中國已積聚改革開放發展30年的財富，本可走上一條與國際接軌的道路，大陸如利用財富和市場，政治社會逐步開放，必可促進世界融合，局面或將不同於現在的處境。習近平受囿一己理念和見識，選擇威權路線，妄想向外推銷「集權模式」，為鞏固中共政權反而走上不歸路，讓他和中國愈來愈受壓力，充滿不確定感。